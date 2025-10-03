október 3., péntek

Úgy gyűjtötte a mikuláscsomagot, mint más az akciós kuponokat – ott parkolt a debreceni autós, ahol nagyon nem kellett volna

Címkék#debrecen#zöldterületen parkolás#bírság

A közösségi médiában hívták fel rá a figyelmet. Már 11 büntetés is található a zöldterületen parkoló debreceni autón.

Haon.hu

Még október 2-án, csütörtökön hívta fel rá a figyelmet egy népszerű közösségimédia-csoportban az egyik felhasználó, hogy a debreceni Serház utcán egy füvön parkoló gépjárműn már 11 darab bírság is található. A bejegyzés írója azt taglalta, hogy valóban jogos-e a büntetés kiszabása ebben az esetben, illetve arról érdeklődött, hogyan tudna segíteni, hátha az egyik szemfüles kommentelő ismeri az autótulajt. Péntek délelőtt a fotósunk is kilátogatott a helyszínre, a gépjármű akkor még továbbra is a füvön vesztegelt. 

Már 11 büntetés is van azon az autón, amely zöldterületen parkol Debrecenben
Már 11 büntetés is van azon az autón, amely zöldterületen parkol Debrecenben
Forrás: Batta Gergő

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Jogos a büntetés a zöldterületen való parkolásért?

A bejegyzés megjelenése után hamar érkeztek is a hozzászólások, de nem volt egyetértés a kommentelők véleményében sem. Sokan úgy gondolták, hogy korábban a területen nem büntettek a füvön történő parkolásért, mások azt latolgatták, hogy vajon a parkolóőr vagy a közterület-felügyelet szabhatta-e ki a bírságot, de akadt olyan is, aki az autó állapota miatt azt is megkérdőjelezte, hogy használatban van-e még a jármű. 

A füves területen mindig is büntettek

– írta az egyik hozzászóló, és úgy tűnik sokan osztották a véleményét, több kommentelő szerint jár a közterületi bírság zöldövezeti parkolásért. Az érvényben lévő önkormányzati rendelet is ezt támasztja alá, 

ennek alapján (a meghatározott esetek kivételével) tilos járművel a zöldterületekre behajtani és ott várakozni.

Amennyiben van, a zöldterületre való behajtás engedélyét a jármű első szélvédőjén kell elhelyezni.

