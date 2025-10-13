október 13., hétfő

Durva, hogy miért nem fogadták el egy debreceni asszony 20 ezresét a boltban! Mintha fertőzött lenne…

Ez komoly? Egy debreceni asszony pénzét nem fogadták el a boltban. Megkerestük a Magyar Nemzeti Bankot az érvényes szabályokkal kapcsolatban.

Nagy Emese

Gyakran fut be hozzánk olvasói panasz, legutóbb például egy középkorú asszony keresett meg minket telefonon és kérte a segítségünket. Mint elmondta, a közelmúltban egyik pillanatról a másikra egy olyan kellemetlen helyzet főszereplője lett, ami nagyon felzaklatta. Leszaladt egy otthonához közeli boltba Debrecenben, néhány dolgot akart csak vásárolni, de végül üres kézzel kellett távoznia, mert a boltban nem fogadták el az általa átnyújtott fizetőeszközt, amin teljesen meghökkent. Mutatjuk, mivel volt a boltosnak problémája.

bolt
Ha a boltban nem tudnak visszaadni, akkor bizony bajban lehetünk
Forrás:  MW-archív

A boltban nem fogadták el a pénzt

Olvasónk megosztotta, az ebédhez csupán néhány hozzávalóért ugrott be a boltba, 20 ezres volt nála, de mindössze 1000 forint értékben vásárolt. Szeretett volna fizetni, de a boltos úgy fogalmazott, nem fogadja el a pénzt, mert ilyen nagy címletből nem tud visszaadni. 

A vásárlónak nem volt más választása, visszaadta a termékeket és keresett egy olyan üzletet, ahol nem dobják vissza a pénzét.

A témával kapcsolatban megkerestük a Magyar Nemzeti Bank sajtóosztályát. Arról érdeklődtünk, hogy köteles-e elfogadni egy bolt vagy szolgáltató nagy értékű címletet kis értékű fizetésnél. 

A hatályos jogszabályok kizárólag a készpénzzel történő fizetés biztosításának kötelezettségét írják elő, de az egyes fizetési helyzetekre nem fogalmaznak meg részletszabályokat. Mivel a fizetési szituációk rendkívül sokfélék lehetnek, így továbbra is a felek együttműködésén múlik, hogyan bonyolítják le a közöttük létrejövő tranzakciókat. Ebből következően az egyes üzletek, kereskedelmi egységek működésére vonatkozóan sincs olyan előírás, amely kiterjedne valamennyi bankjegy – és érmecímlet, minden fizetési helyzetben való elfogadására

 – válaszolták a kérdésünkre.

Mire nincsenek részletszabályok?

Mint kiderült, a boltoknak biztosítani kell, hogy készpénzzel is tudjon fizetni a vevő, de egyes helyzetekben – például nagy címletű készpénz esetén – a felek megállapodásán múlik, hogyan kötik meg az üzletet. 

Nem kötelező tehát elfogadnia a boltoknak a nagy címletet (például, ha nem tudnak visszaadni), erre nincsenek részletszabályok.

A közelmúltban utánajártunk annak is, hogy pénzt felváltani, esetleg aprót beváltani szabad-e a magyar boltokban. A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy sem az MNB törvény, sem az MNB kompetenciájába tartozó egyéb jogszabályok körében nincs olyan rendelkezés, amely megtiltaná vagy büntetné a boltokban a címletváltást. Erről bővebben itt írtunk:

