Sokak számára hasznos, nagy múltú üzlet költözött a Reál helyére Debrecen belvárosában

A Perfect Fodrászcikk üzlet költözik a Szent Anna utca 38. szám alól a Reál – Kandia Csemege bolt helyére. A Facebook követőikkel is megosztották, október 15–17. között zárva vannak költözés miatt. Bizonyára azért döntöttek így, mert egy nagyobb helyiségben kívánják értékesíteni termékeiket.

Forrás: Vida Márton Péter

Bolt nyit Debrecenben

A nagy múltú üzletben fodrászkellékeket, barber termékeket, műköröm és kozmetikai alapanyagokat lehet kapni.

Mintegy 25 év szakmai tapasztalatot tudhat maga mögött az üzlet, ezért a professzionális márkák sem hiányozhatnak. Bár sokak szeme könnyes volt, amikor június végén bezárt a Reál – Kandia Csemege, ami a Szent Anna utcai és környéki lakók körében igen népszerű bolt volt. Olyan gyakorlatilag sosem volt, hogy üresen állt volna az üzlet, mely közel tíz éven át szolgálta ki vásárlóit.

