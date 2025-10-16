43 perce
Sokak számára hasznos, nagy múltú üzlet költözött a Reál helyére Debrecen belvárosában
Ide biztosan sokan betérnek majd! Hamarosan újabb bolt nyit Debrecen belvárosában. A nagy múltú üzletben többek között fodrászkellékeket, barber termékeke lehet kapni.
A Perfect Fodrászcikk üzlet költözik a Szent Anna utca 38. szám alól a Reál – Kandia Csemege bolt helyére. A Facebook követőikkel is megosztották, október 15–17. között zárva vannak költözés miatt. Bizonyára azért döntöttek így, mert egy nagyobb helyiségben kívánják értékesíteni termékeiket.
Bolt nyit Debrecenben
A nagy múltú üzletben fodrászkellékeket, barber termékeket, műköröm és kozmetikai alapanyagokat lehet kapni.
Mintegy 25 év szakmai tapasztalatot tudhat maga mögött az üzlet, ezért a professzionális márkák sem hiányozhatnak. Bár sokak szeme könnyes volt, amikor június végén bezárt a Reál – Kandia Csemege, ami a Szent Anna utcai és környéki lakók körében igen népszerű bolt volt. Olyan gyakorlatilag sosem volt, hogy üresen állt volna az üzlet, mely közel tíz éven át szolgálta ki vásárlóit.
Elköltözött a debreceni McDonald's is
Mint megírtuk, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. A „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s fogásaikat.
Az Arany János utca Meki helyére költöző vállalkozásról pedig a Cívis Ház Zrt-nél érdeklődtünk:
