43 perce

Sokak számára hasznos, nagy múltú üzlet költözött a Reál helyére Debrecen belvárosában

Címkék#McDonald ’ s#bolt Debrecen#fodrászkellék

Ide biztosan sokan betérnek majd! Hamarosan újabb bolt nyit Debrecen belvárosában. A nagy múltú üzletben többek között fodrászkellékeket, barber termékeke lehet kapni.

Haon.hu

A Perfect Fodrászcikk üzlet költözik a Szent Anna utca 38. szám alól a Reál – Kandia Csemege bolt helyére. A Facebook követőikkel is megosztották, október 15–17. között zárva vannak költözés miatt. Bizonyára azért döntöttek így, mert egy nagyobb helyiségben kívánják értékesíteni termékeiket.

bolt
Hamarosan újabb bolt nyit Debrecen belvárosában
Forrás: Vida Márton  Péter

Bolt nyit Debrecenben

A nagy múltú üzletben fodrászkellékeket, barber termékeket, műköröm és kozmetikai alapanyagokat lehet kapni. 

Mintegy 25 év szakmai tapasztalatot tudhat maga mögött az üzlet, ezért a professzionális márkák sem hiányozhatnak. Bár sokak szeme könnyes volt, amikor június végén bezárt a Reál – Kandia Csemege, ami a Szent Anna utcai és környéki lakók körében igen népszerű bolt volt. Olyan gyakorlatilag sosem volt, hogy üresen állt volna az üzlet, mely közel tíz éven át szolgálta ki vásárlóit.

Elköltözött a debreceni McDonald's is

Mint megírtuk, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a McDonald’s hazai hálózatának fejlesztése: megnyitott a legújabb debreceni egység a város szívében, a Piac utcai MÁV-székházban. A „Jövő Élménye” koncepció alapján kialakított egység egy minden szempontból megújult élményt kínál. Nemcsak a pultnál, de a digitális felületeken is lehet rendelést leadni – így például a mobilalkalmazáson, vagy az önkiszolgáló kioszkokon keresztül. A vendégek az ételeket pedig közvetlenül az asztalhoz is rendelhetik, hogy a számukra legmegfelelőbb, legkényelmesebb módon kérjék ki kedvenc McDonald’s fogásaikat.

Az Arany János utca Meki helyére költöző vállalkozásról pedig a Cívis Ház Zrt-nél érdeklődtünk:

