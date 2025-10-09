október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

40 perce

Megnyílt az új bölcsőde, családbarátabb lett a hajdú-bihari település

Címkék#fejlesztés#óvodai fejlesztés#Hajdúszovát#óvoda

Modern, energiatakarékos és gyermekbarát intézménnyel gazdagodott a község. A 420 millió forintos támogatásból megvalósult új bölcsőde megkönnyíti a családok mindennapjait.

Haon.hu

Fontos mérföldkőhöz érkezett Hajdúszovát: a település újabb jelentős lépést tett a családbarát község kialakítása felé. 2025. október 9-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit az új bölcsőde, amely az Ady Endre utcában várja a legkisebbeket – tudatta a HAON-nal a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzat október 9-én.

Ünnepélyesen megnyitotta kapuit az új bölcsőde Hajúszováton
Ünnepélyesen megnyitotta kapuit az  új bölcsőde Hajdúszováton
Forrás: hbmo.hu

Az új bölcsőde korszerű, modern és biztonságos környezetet teremt

A beruházás a „Bölcsődei fejlesztés Hajdúszováton című projekt keretében valósult meg, 420 millió forint, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásból, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének segítségével.

Az új, korszerű, kétcsoportos bölcsőde 28 férőhelyet biztosít, modern és biztonságos környezetet teremtve a gyermekek számára. A fejlesztés különösen nagy előrelépés a kistelepülés életében, hiszen a korábbi mini bölcsőde már nem tudta kielégíteni a növekvő igényeket.

Az új bölcsőde 28 férőhelyet biztosít
Forrás: hbmo.hu

A beruházás nemcsak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a helyi közösséget is erősíti. Az új intézmény segíti a családokat abban, hogy a szülők – különösen az édesanyák – könnyebben összeegyeztethessék a munkát és a családi életet, miközben a gyermekek életkoruknak megfelelő gondozást és nevelést kapnak.

A fenntarthatóság is kiemelt szerepet kapott a projektben: az új bölcsőde napelemes rendszerrel felszerelt, így működése energiatakarékos és környezetbarát.

Az új intézmény megnyitása nemcsak a családok mindennapjait könnyíti meg, hanem hozzájárul Hajdúszovát népességmegtartó erejéhez és hosszú távú fejlődéséhez is.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu