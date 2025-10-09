Megnyílt az új bölcsőde, családbarátabb lett a hajdú-bihari település

Fontos mérföldkőhöz érkezett Hajdúszovát: a település újabb jelentős lépést tett a családbarát község kialakítása felé. 2025. október 9-én ünnepélyesen megnyitotta kapuit az új bölcsőde, amely az Ady Endre utcában várja a legkisebbeket – tudatta a HAON-nal a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzat október 9-én.

Forrás: hbmo.hu

Az új bölcsőde korszerű, modern és biztonságos környezetet teremt

A beruházás a „Bölcsődei fejlesztés Hajdúszováton” című projekt keretében valósult meg, 420 millió forint, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatásból, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének segítségével.

Az új, korszerű, kétcsoportos bölcsőde 28 férőhelyet biztosít, modern és biztonságos környezetet teremtve a gyermekek számára. A fejlesztés különösen nagy előrelépés a kistelepülés életében, hiszen a korábbi mini bölcsőde már nem tudta kielégíteni a növekvő igényeket.

Az új bölcsőde 28 férőhelyet biztosít

Forrás: hbmo.hu

A beruházás nemcsak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a helyi közösséget is erősíti. Az új intézmény segíti a családokat abban, hogy a szülők – különösen az édesanyák – könnyebben összeegyeztethessék a munkát és a családi életet, miközben a gyermekek életkoruknak megfelelő gondozást és nevelést kapnak.

A fenntarthatóság is kiemelt szerepet kapott a projektben: az új bölcsőde napelemes rendszerrel felszerelt, így működése energiatakarékos és környezetbarát.

Az új intézmény megnyitása nemcsak a családok mindennapjait könnyíti meg, hanem hozzájárul Hajdúszovát népességmegtartó erejéhez és hosszú távú fejlődéséhez is.

