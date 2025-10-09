A BMW vonzó karriert kínál a Debreceni Egyetem hallgatóinak

Újabb szintre lépett a Debreceni Egyetem és a BMW Group Gyár Debrecen partnersége: elindult a FastLane program, amely közvetlen karrierutat kínál a hallgatóknak, valamint a Műszaki Karon létrejött a BMW kihelyezett tanszéke. Az ezekről szóló megállapodást kedden írták az alá az egyetem és a vállalat vezetői – tudatta közleményében a felsőoktatási intézmény.

Kedden újabb megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem és a BMW Group Gyár Debrecen

Forrás: unideb.hu

Folyamatosan bővül a Debreceni Egyetem és a BMW Group Gyár Debrecen együttműködése. Néhány hete a Bölcsészettudományi Kar, valamint az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság csatlakozott a 2023 óta fennálló együttműködéshez, így a debreceni gyár immár az egyetem nyolc karával és intézményeivel dolgozik együtt, még szélesebb alapokra helyezve az ipar és a felsőoktatás kooperációját – számolt be róla a Debreceni Egyetem. A FastLane program együttműködési megállapodását a BMW Group Gyár Debrecen részéről Hans-Peter Kemser elnök-vezérigazgató, míg a Debreceni Egyetem részéről Fenyves Veronika, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, Bérczes Tamás Márton, az Informatikai Kar dékánhelyettese, Husi Géza, a Műszaki Kar dékánja, valamint Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja írta alá október 7-én.

A BMW-nél szerezhetnek tapasztalatot

Az üzem és az egyetem közös munkájának további új mérföldköve a Műszaki Kar és a BMW kihelyezett tanszékének létrehozása Otto Murr irányításával, aki a debreceni autógyártó Minőségbiztosítási Központjának vezetője. Az új szervezeti egység célja az akadémiai tudás és az ipari gyakorlat szorosabb összekapcsolása, amely új lehetőségeket teremt kutatás, innováció és gyakorlati oktatás területén Európa egyik legmodernebb autóipari üzemében.

Az egyetemi duális mesterképzési FastLane program célja, hogy a tehetséges hallgatók már tanulmányaik alatt bekapcsolódhassanak a gyár szakmai munkájába. A két évig tartó program során több szakterületen szerezhetnek tapasztalatot, diplomamunkájukat is a BMW-nél készíthetik, fejlődésüket mentori támogatás, ingyenes képzések és versenyképes juttatások segítik. A program hosszú távú célja, hogy a résztvevők a tanulmányaik befejezését követően munkatársként folytathassák pályafutásukat az üzemben.

Az első két résztvevő 2025 szeptemberében kezdte meg szakmai pályafutását a debreceni BMW gyárban duális MSc képzés keretében. A programhoz 2026 februárjától akár további nyolc hallgató csatlakozhat, elsősorban a műszaki területekről. A program által felkarolt tehetségek száma a következő években tovább bővülhet.

Ajánljuk még: