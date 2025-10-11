A BMW-nél dolgoznál? Ha ez a minimális végzettséged, téged is várnak – fotókkal

A beléptetés és a betanulás párhuzamosan zajlik, szinte az összes termelési területre vannak álláslehetőségek. A legtöbb új munkatársat azonban összeszerelői feladatokra keresik a debreceni gyárban, mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.

Folyamatos a toborzás a BMW debreceni gyárába

Forrás: Katona Ákos

Folyamatosan várjuk új munkatársainkat a karbantartásra, különösen elektromos területeken szerzett képesítéssel és tapasztalattal

– magyarázta Gábor Éva. Bár a csoportvezető és műszakvezető pozíciók jelentős részét már belső előléptetésekkel töltik fel, mindig szívesen hallgatják meg a vezetői és gyártási tapasztalattal érkező jelölteket. Nagy erőkkel keresik a termelési műszakvezetőket is. Emellett számos minőségbiztosításhoz kötődő betöltendő állás van, és folyamattechnikusokat is jelentős létszámban terveznek felvenni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Három elvárás a BMW termelési munkatársai felé

A termelési munkatársak felé három alapvető elvárást fogalmaztak meg: legalább 8 általános végzettség, legalább 1 év – lehetőleg egybefüggő – termelési tapasztalat, illetve magyar nyelvtudás. A középfokú végzettség természetesen előnyt jelent, csak úgy, mint a több éves összeszerelési tapasztalat.

Minden munkatársunk végigmegy egy betanulási időszakon, ahol mindenkinek lehetősége van támogató és valós ipari környezetben megismernie a munkakörnyezetét, munkafolyamatokat és természetesen a kollégákat

– hangsúlyozta a HR Marketing csapatvezető. Senkitől sem várják el, hogy másnaptól mindent tökéletesen ismerjen. A képzések helyszíne már teljes mértékben a debreceni gyár, és a termelési munkatársak esetében minden oktatás magyarul történik.