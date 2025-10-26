Úgy inspirálja diákjait a biharkeresztesi tanár, ahogy senki más

Ferenczi Tünde tanárnő néhány évvel ezelőtt olyan kezdeményezésbe fogott, amelyről kevesen gondolták volna, hogy ekkora hatása lesz. A biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI tanára diákjaival közösen kezdte el dekorálni az iskola falait, méghozzá úgy, hogy minden terem a saját tantárgyát, a folyosó pedig a Biblia világát tükrözze.

Ferenczi Tünde tanárnő néhány éve különleges kezdeményezésbe fogott Biharkeresztesen

Az ötlet egyszerűnek tűnt: a gyerekek korábban a tantermekre jellemző fehér falak és zöld olajlábazatok között tanultak, közlekedtek. – Nem volt bajom ezzel, de kórház jellege volt – idézi fel Tünde a Cívishírnek.

Innen jött a gondolat: mi lenne, ha a falak inspirálóvá válnának. Az ötletet az igazgatónő is támogatta. Csupán két kikötése volt: a református jelleg maradjon meg, és a dekoráció ne forduljon át falfirkába.

Ferenczi Tünde sokoldalú pedagógus: földrajzot, természettudományt, biológiát, kémiát, technikát és drámát tanít, a művészeti iskolában pedig grafikát és festészetet. Ő az, aki mindig új ötleteken töri a fejét, és nem riad vissza a munkától, ha azzal színesebb, élménydúsabb lesz a gyerekek mindennapja.

Én ezt élménypedagógiának tartom. Olyan impulzusokat akartam adni, amelyek kreatívvá teszik az iskolát, és segítik a gyerekeket abban, hogy más szemmel lássák a tanulást

– vallja. Tanítványai hamar ráéreztek a közös munka ízére. Az órák után bent maradtak, hétvégenként visszajártak, a középiskolások pedig nyári szünetben a közösségi szolgálat keretében csatlakoztak. Nem egyszer fordult elő, hogy régi diákok is visszatértek, mert nem akartak kimaradni a különleges élményből.

Az ötletek, a formák előrajzolása, az első ecsetvonások még tőlem származtak, ma már viszont van, aki előrajzolás nélkül dolgozik. Látom, hogyan nőnek fel, és hogyan válnak önálló alkotókká diákjaim, tanítványaim

Mesélnek a termek a biharkeresztesi iskolában

A tantermek falai ma már önálló történeteket mesélnek. A természettudományos terem például olyan, mintha egyszerre lépnénk be egy hegyvidéki tájba és egy atlasz lapjai közé.

Ott van a Föld térképe, az állatok és növények, de az emberi szív rajza is, mellette a Bibliából a Példabeszédek idézetével: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet.” A falakon növényi és állati sejtek sorakoznak, hátul egy hatalmas kompozíció foglalja össze a tanulnivalót.