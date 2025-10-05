Különleges lovagok érkeztek a hajdú-bihari városba!

Mézillat, vidám beszélgetések és hagyományőrző ünnepi hangulat lengte be a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Házat, ahol immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Bihari Mézes Napot. A rendezvényre az ország minden tájáról, sőt külföldről is érkeztek méhészek és Mézlovagok, hogy együtt ünnepeljék a méz sokszínű világát – közölte portálunkkal a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Mézlovagok érkeztek Berettyóújfaluba a XIII. Bihari Mézes Napon

Forrás: Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet

A nap fénypontja a Mézlovagok látványos felvonulása volt, amely útba ejtette a berettyóújfalui piacot is, ahol a helyiek lelkesen köszöntötték a méhészet nagyköveteit. Az esemény valódi közösségi találkozóvá vált: a mézkóstoló standoknál sorra lehetett kipróbálni a különféle ízvilágú mézeket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az ünnepséget Pickelhaupt Anna, a 2025-ös év Mézkirálynője nyitotta meg, aki beszédében a méz értékére és a méhészek munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezt követte az újdonsült Mézlovagok avatása és a hagyományos mézszentelés, majd a nap egyik legmeghatóbb pillanata, a Fábián Gyula Emlékdíj átadása.

Az idei elismerést Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere vehette át a helyi közösség és a méhészet támogatásáért végzett munkájáért.

Muraközi István is elismerést vehetett át a Bihari Mézes Napon

Forrás: Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet

Kiemelték, a gyerekek sem maradtak ki a mézes élményekből: nagy izgalommal fogadták a mézes rajzverseny eredményhirdetését, ahol a kreatív alkotások elismerő tapsot kaptak a közönségtől.

Ajánljuk még: