Különleges lovagok érkeztek a hajdú-bihari városba!
Idén már 13. alkalommal rendezték meg a népszerű eseményt. Nagy sikert aratott a XIII. Bihari Mézes Nap a városban.
Mézillat, vidám beszélgetések és hagyományőrző ünnepi hangulat lengte be a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Házat, ahol immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Bihari Mézes Napot. A rendezvényre az ország minden tájáról, sőt külföldről is érkeztek méhészek és Mézlovagok, hogy együtt ünnepeljék a méz sokszínű világát – közölte portálunkkal a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.
A nap fénypontja a Mézlovagok látványos felvonulása volt, amely útba ejtette a berettyóújfalui piacot is, ahol a helyiek lelkesen köszöntötték a méhészet nagyköveteit. Az esemény valódi közösségi találkozóvá vált: a mézkóstoló standoknál sorra lehetett kipróbálni a különféle ízvilágú mézeket.
Az ünnepséget Pickelhaupt Anna, a 2025-ös év Mézkirálynője nyitotta meg, aki beszédében a méz értékére és a méhészek munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezt követte az újdonsült Mézlovagok avatása és a hagyományos mézszentelés, majd a nap egyik legmeghatóbb pillanata, a Fábián Gyula Emlékdíj átadása.
Az idei elismerést Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere vehette át a helyi közösség és a méhészet támogatásáért végzett munkájáért.
Kiemelték, a gyerekek sem maradtak ki a mézes élményekből: nagy izgalommal fogadták a mézes rajzverseny eredményhirdetését, ahol a kreatív alkotások elismerő tapsot kaptak a közönségtől.
