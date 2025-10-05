október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

4 órája

Különleges lovagok érkeztek a hajdú-bihari városba!

Címkék#Berettyóújfalu#Mézes nap#mézlovagrend#méz

Idén már 13. alkalommal rendezték meg a népszerű eseményt. Nagy sikert aratott a XIII. Bihari Mézes Nap a városban.

Haon.hu

Mézillat, vidám beszélgetések és hagyományőrző ünnepi hangulat lengte be a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Házat, ahol immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Bihari Mézes Napot. A rendezvényre az ország minden tájáról, sőt külföldről is érkeztek méhészek és Mézlovagok, hogy együtt ünnepeljék a méz sokszínű világát – közölte portálunkkal a Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet.

Mézlovagok érkeztek Berettyóújfaluba a XIII. Bihari Mézes Napon
Forrás: Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet

A nap fénypontja a Mézlovagok látványos felvonulása volt, amely útba ejtette a berettyóújfalui piacot is, ahol a helyiek lelkesen köszöntötték a méhészet nagyköveteit. Az esemény valódi közösségi találkozóvá vált: a mézkóstoló standoknál sorra lehetett kipróbálni a különféle ízvilágú mézeket.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az ünnepséget Pickelhaupt Anna, a 2025-ös év Mézkirálynője nyitotta meg, aki beszédében a méz értékére és a méhészek munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezt követte az újdonsült Mézlovagok avatása és a hagyományos mézszentelés, majd a nap egyik legmeghatóbb pillanata, a Fábián Gyula Emlékdíj átadása. 

Az idei elismerést Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere vehette át a helyi közösség és a méhészet támogatásáért végzett munkájáért.

Muraközi István is elismerést vehetett át a Bihari Mézes Napon
Forrás: Berettyóújfalui Polgármesteri Kabinet

Kiemelték, a gyerekek sem maradtak ki a mézes élményekből: nagy izgalommal fogadták a mézes rajzverseny eredményhirdetését, ahol a kreatív alkotások elismerő tapsot kaptak a közönségtől.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu