Jó ég! Mégis mit gondolt ez a biciklis? Hajmeresztő dolgot vettek videóra Debrecennél

Ilyen biciklissel a legvadabb rémálmaiban sem szeretne találkozni egy sofőr sem, az biztos. Hajmeresztő videó látott napvilágot arról, hogy egy kerékpáros férfi mindenféle lámpa vagy fényvisszaverő mellény nélkül halad lakott területen kívül, az út szélén a 471-es úton Debrecen felé.

Ilyen biciklissel senki sem szeretne találkozni az úton

Forrás: Olvasói felvétel

Az esetről egy autós - aki vészvillogóval végig a kerékpáros mögött haladt, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a veszélyre - készített felvételt, amiben elhangzott, hogy a biciklis nagyon kacskaringózott az úton. A sofőr kifejtette, az út mellett van egy szervizút, ahol nem jár senki és elmondta a férfinak, hogy elkíséri a következő lehajtóig, mert amit csinál, az teljesen életveszélyes.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Vigyázzunk egymásra, ne haladjunk el semmilyen ilyen ember mellett, mert ez az életébe és máséba is elég nagy traumát tud okozni, ha ilyen balesetet lát

– hívta fel rá a figyelmet az autós.

Mint később portálunknak elmondta, taxizik, sok mindent látott már, de ilyet még nem sokat. Hozzátette, látszott a kerékpároson, hogy nagyon megijedt, de a történet szerencsés véget ért, a biciklis szerencsére sikeresen letért az útról, majd megköszönte a segítséget.

Ajánljuk még: