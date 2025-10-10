Nyolc éve küzd az életérért a debreceni beteg kislány

Minden szülő rémálma, hogy gyermeke súlyosan megbetegszik. Ilyenkor mindent megpróbálnak megtenni gyerekükért, hogy enyhítsék fájdalmát, meggyógyítsák őt. Egy debreceni családban nyolc éve tart a hosszas küzdelem a kis Csenge egészségéért; édesanyja segítséget kért.

Nagy segítségére van szüksége a beteg kislánynak és a debreceni családnak

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Hetente jár kezelésre a debreceni beteg kislány

A nagycsaládos magyar édesanya a Remény Alapítványon keresztül osztotta meg szívhez szóló történetüket. Mint írják, Csenge 2017-ben lett beteg és állapota azóta sem javult – számolt be róla a Bors.hu. Mint írják, a szörnyű kórságot, ami ezt a kislányt sújtja, úgy hívják: immuntrombocitopénia, ami egy autoimmun eredetű betegség, vagyis a lép működése nem kielégítő.

A debreceni kislány hetente, kéthetente jár kezelésre. Ha éppen nem jók a vizsgálatok eredményei, akkor bent is kell maradnia a kórházban.

Jelenleg sajnos, az a helyzet áll fent, hogy egyre sűrűbben kell vért kapnia Csengének, akinek csontvelő-transzplantációra lenne szüksége. A műtét után pedig egy különleges, úgynevezett steril szobára is szüksége lenne, hogy biztosan és végérvényesen felépüljön.

Ha szeretnének segíteni a debreceni kislányon a Bors oldalán keresztül tudnak.

