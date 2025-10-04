Bessenyei Péter debreceni mutatványától tátva maradt a szánk! – fotókkal

Idén is rendkívül népszerűnek bizonyult a debreceni repülőtéren megrendezett futóverseny; immár 8. alkalommal húztak sportcipőt több ezren, hogy teljesítsék a Debrecen Airport Run kihívását. A résztvevők a Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályáján, 5 különböző távon mérhették össze erejüket, és ezzel együtt részesei lehettek egy fantasztikus eseménynek, hisz ott futhattak, ahol máskor a repülők jártak.

Bessenyei Péter látványos bemutatót tartott

Fotó: Vida Márton Péter

Az esemény ikonikus helyszíne lévén a programból ezúttal sem hiányozhattak a légközlekedéshez kapcsolódó elemek. Idén Besenyei Péter műrepülő-világbajnok izgalmas bemutatója színesítette az eseményt, az erről készült képek megtekinthetők galériánkban: