Látványosság

3 órája

Bessenyei Péter debreceni mutatványától tátva maradt a szánk! – fotókkal

Címkék#Debrecen Nemzetközi Repülőtér#Debrecen Airport Run#Bessenyei Péter

A Debrecen Airport Run nemcsak a futásról szólt. Bessenyei Péter műrepülő-világbajnok látványos show-val szórakoztatta a közönséget.

Haon.hu

Idén is rendkívül népszerűnek bizonyult a debreceni repülőtéren megrendezett futóverseny; immár 8. alkalommal húztak sportcipőt több ezren, hogy teljesítsék a Debrecen Airport Run kihívását. A résztvevők a Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályáján, 5 különböző távon mérhették össze erejüket, és ezzel együtt részesei lehettek egy fantasztikus eseménynek, hisz ott futhattak, ahol máskor a repülők jártak.

Bessenyei Péter
Bessenyei Péter látványos bemutatót tartott
Fotó: Vida Márton Péter

Az esemény ikonikus helyszíne lévén a programból ezúttal sem hiányozhattak a légközlekedéshez kapcsolódó elemek. Idén Besenyei Péter műrepülő-világbajnok izgalmas bemutatója színesítette az eseményt, az erről készült képek megtekinthetők galériánkban:

Besenyei Péter bemutatója a Debrecen Airport Runon

Fotók: Vida Márton Péter

A futóversenyről korábbi cikkünkben írtunk:

