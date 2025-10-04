3 órája
Bessenyei Péter debreceni mutatványától tátva maradt a szánk! – fotókkal
A Debrecen Airport Run nemcsak a futásról szólt. Bessenyei Péter műrepülő-világbajnok látványos show-val szórakoztatta a közönséget.
Idén is rendkívül népszerűnek bizonyult a debreceni repülőtéren megrendezett futóverseny; immár 8. alkalommal húztak sportcipőt több ezren, hogy teljesítsék a Debrecen Airport Run kihívását. A résztvevők a Debrecen Nemzetközi Repülőtér futópályáján, 5 különböző távon mérhették össze erejüket, és ezzel együtt részesei lehettek egy fantasztikus eseménynek, hisz ott futhattak, ahol máskor a repülők jártak.
Az esemény ikonikus helyszíne lévén a programból ezúttal sem hiányozhattak a légközlekedéshez kapcsolódó elemek. Idén Besenyei Péter műrepülő-világbajnok izgalmas bemutatója színesítette az eseményt, az erről készült képek megtekinthetők galériánkban:
Besenyei Péter bemutatója a Debrecen Airport RunonFotók: Vida Márton Péter
A futóversenyről korábbi cikkünkben írtunk:
Vigyázz, kész, rajt! Több ezren rajtoltak el a Debrecen Airport Run futóversenyen – fotókkal, videóval
Ajánljuk még:
Nem szórakozik a VÉDA, mindent lát: már enni se lehet az autóban?!