2 órája
Számos projekt valósul meg a hajdú-bihari településen
Hajdú-Bihar vármegyében jelenleg is rengeteg útfelújítási munkálatok zajlanak. Több beruházás is könnyíti majd a hajdúszoboszlóiak mindennapjait.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb fontos közúti beruházás könnyíti meg a közlekedést a Hajdúszoboszlón és annak környékén: megújul a mára igen elhasználttá vált Szováti útfél a vasúti átjárótól egészen a körforgalomig.
Zajlanak a beruházások Hajdúszoboszlón
Aszfaltozás, buszmegálló - járdasziget, ülepítő árok - vízelvezetés – számolt be róla közösségi oldalán Bodó Sándor. Mint írja, épül a Szováti út hajdúszoboszlói szakasza!
Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az eddigi tapasztalat szerint sokan írni fogják, hogy éppen hol kellene még, esetleg hol kellene máshol építkezni. Köszöni a véleményeket. Vezetőtársaival azon vannak, hogy minél több helyre elérjenek az építők.
