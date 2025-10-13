Számos projekt valósul meg a hajdú-bihari településen

Korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb fontos közúti beruházás könnyíti meg a közlekedést a Hajdúszoboszlón és annak környékén: megújul a mára igen elhasználttá vált Szováti útfél a vasúti átjárótól egészen a körforgalomig.

Folytatódik a beruházás a Szováti út hajdúszoboszlói szakaszán

Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Zajlanak a beruházások Hajdúszoboszlón

Aszfaltozás, buszmegálló - járdasziget, ülepítő árok - vízelvezetés – számolt be róla közösségi oldalán Bodó Sándor. Mint írja, épül a Szováti út hajdúszoboszlói szakasza!

Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az eddigi tapasztalat szerint sokan írni fogják, hogy éppen hol kellene még, esetleg hol kellene máshol építkezni. Köszöni a véleményeket. Vezetőtársaival azon vannak, hogy minél több helyre elérjenek az építők.

Ajánljuk még: