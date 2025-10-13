október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

2 órája

Számos projekt valósul meg a hajdú-bihari településen

Címkék#beruházás#aszfaltozás#Hajdúszoboszló

Hajdú-Bihar vármegyében jelenleg is rengeteg útfelújítási munkálatok zajlanak. Több beruházás is könnyíti majd a hajdúszoboszlóiak mindennapjait.

Haon.hu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb fontos közúti beruházás könnyíti meg a közlekedést a Hajdúszoboszlón és annak környékén: megújul a mára igen elhasználttá vált Szováti útfél a vasúti átjárótól egészen a körforgalomig.

Folytatódik a beruházás a Szováti út hajdúszoboszlói szakaszán
Folytatódik a beruházás a Szováti út hajdúszoboszlói szakaszán
Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Zajlanak a beruházások Hajdúszoboszlón

Aszfaltozás, buszmegálló - járdasziget, ülepítő árok - vízelvezetés – számolt be róla közösségi oldalán Bodó Sándor. Mint írja, épül a Szováti út hajdúszoboszlói szakasza!

Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az eddigi tapasztalat szerint sokan írni fogják, hogy éppen hol kellene még, esetleg hol kellene máshol építkezni. Köszöni a véleményeket. Vezetőtársaival azon vannak, hogy minél több helyre elérjenek az építők.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu