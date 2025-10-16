október 16., csütörtök

Lakhatás

2 órája

Elindult a pályázat! Itt vannak az elérhető bérlakások Debrecenben!

A lehetőség elsősorban azoknak szól, akik nehéz lakhatási körülmények között élnek. Bérlakásokra várják a pályázatokat Debrecenben.

Haon.hu

A Cívis Ház Zrt. megnyitotta pályázatát önkormányzati tulajdonú, üres lakások bérbevételére - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mint írta, a lehetőség elsősorban azoknak szól, akik nehéz lakhatási körülmények között élnek, és nem tudnak piaci alapon lakást bérelni. A pályázat benyújtási határideje december 18. (csütörtök) 17:00 óra. A részletes pályázati kiírás, a lakások listája és a benyújtáshoz szükséges dokumentumok elérhetők a Cívis Ház Zrt. hivatalos weboldalán.

