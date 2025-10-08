2 órája
Beesett a benzinkútra egy ember Hajdúszoboszlón, amit ott tapasztalt, egy életre nem felejti el!
Kifogyott az üzemanyag az autójából, amikor megérkezett a kúthoz. Elképesztő, mi történt utána a hajdúszoboszlói benzinkútnál!
Megható posztot írtak az egyik Szoboszlón Hallottam-csoportba kedden, név nélkül: a hajdúszoboszlói önkiszolgáló benzinkúthoz szinte üres tankkal érkezett egy ember hétfőn. Már épp szeretett volna tankolni, amikor észrevette, hogy nincs nála se készpénz, se kártya.
Emberségből jeles, ami a hajdúszoboszlói benzinkúton történt
A kocsiból összevakartam az összes aprópénzt, és odaléptem a mellettem tankoló fiatalemberhez. Megkérdeztem, hogy nem tudná-e ezresre beváltani az aprópénzt. Ekkor belenéztem a tenyerembe és rájöttem, hogy 800 forintot tartok a kezembe. Mondtam, hogy bocsi, nem kérem, ez nincs annyi, ekkor a fiatalember minden ellenkezésem ellenére nekem adta az ezrest és nem vette el a pénzt tőlem. Hatalmas nagy hála és köszönet érte neki nagyon nagyon köszönöm
– írta a bejegyzés szerzője.
Hozzátette,
vannak még önzetlen, segítőkész fiatalok.
