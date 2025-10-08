október 8., szerda

Koppány névnap

Elképesztő

2 órája

Beesett a benzinkútra egy ember Hajdúszoboszlón, amit ott tapasztalt, egy életre nem felejti el!

Címkék#benzinkút#segítség#Hajdúszoboszló

Kifogyott az üzemanyag az autójából, amikor megérkezett a kúthoz. Elképesztő, mi történt utána a hajdúszoboszlói benzinkútnál!

Haon.hu

Megható posztot írtak az egyik Szoboszlón Hallottam-csoportba kedden, név nélkül: a hajdúszoboszlói önkiszolgáló benzinkúthoz szinte üres tankkal érkezett egy ember hétfőn. Már épp szeretett volna tankolni, amikor észrevette, hogy nincs nála se készpénz, se kártya. 

Egy hajdúszoboszlói benzinkútnál került bajba egy személy
Forrás: illusztráció/MW-archív

Emberségből jeles, ami a hajdúszoboszlói benzinkúton történt

A kocsiból összevakartam az összes aprópénzt, és odaléptem a mellettem tankoló fiatalemberhez. Megkérdeztem, hogy nem tudná-e ezresre beváltani az aprópénzt. Ekkor belenéztem a tenyerembe és rájöttem, hogy 800 forintot tartok a kezembe. Mondtam, hogy bocsi, nem kérem, ez nincs annyi, ekkor a fiatalember minden ellenkezésem ellenére nekem adta az ezrest és nem vette el a pénzt tőlem. Hatalmas nagy hála és köszönet érte neki nagyon nagyon köszönöm

– írta a bejegyzés szerzője. 

Hozzátette, 

vannak még önzetlen, segítőkész fiatalok.

