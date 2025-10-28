Fordulat! Bánhatja, aki hétfőn nem tankolt, súlyos a helyzet a kutakon

Erre jobb, ha minden autós felkészül, a gázolaj és a benzin ára is emelkedett a héten. A holtankoljak.hu információja szerint rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai, ezáltal a hajdú-bihari üzemanyagárak tekintetében.

Emelkedésnek indult a gázolaj és a benzin ára

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedett a héten kedden. Hozzátették, ennek a legfőbb oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Kiemelték, a fenti áremelés szerdától már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma, azaz 2025 október 28-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

