október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hol tankoljak?

1 órája

Itt a mindent ütő válasz az autósoknak: ennyire éri most meg Romániában tankolni

Címkék#dízel#üzemanyag#Románia#benzin ár

Lassan egy éve annak, hogy a szomszédos ország csatlakozott a schengeni övezethez, s szinte megszűnt a várakozási idő a közös határátkelőkön. Rövid időn belül fel is élénkült a bevásárlóturizmus; vajon a benzin ára indokolja ezt?

Haon.hu

Összehasonlításunk alapját az Európai Bizottság Heti Olajközlönyének október 13-i adatai képezik. A nyilvánosan elérhető információk azt mutatják meg, hogy átlagosan hány euró például 1 ezer liter Euro-super 95-ös benzin, illetve a dízel, adókkal együtt. Mindezek alapján arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt az átlagárakat tekintve megéri-e a benzin ára miatt a keleti szomszédba átjárni, másrészt azt, hogy a magyar-román határon érdemes-e emiatt az ingázás.

Megéri a benzin ára a Romániába való ingázást?
Megéri a benzin ára a Romániába való ingázást?
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Alacsonyabb a benzin ára Romániában

Európai Bizottság Heti Olajközlönye alapján elsőként az állapítható meg, hogy a benzin ára magasabb, míg a gázolaj ára alacsonyabb itthon, mint Romániában. Azonban a különbség eléggé elenyésző:

  • a romániai átlagos benzinár 0,011 euróval kevesebb, mint a magyar, míg
  • a dízel ára Magyariországon kedvezőbb 0,016 euróval.

A 95-ös oktánszámú benzin esetében Románia kínál kedvezőbb árat, bár a különbség csekély. A literenkénti 1.1 centes benzinár-előny a román oldalon a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagos, 50 literes tankolás esetén a megtakarítás mindössze 0.55 euró (körülbelül 220 forint).

Forrás: energy.ec.europa.eu

A dízelpiacon a kép megfordul: Magyarország kínálja az olcsóbb üzemanyagot, literenként 1.6 centtel. Bár ez a különbség sem tűnik nagynak, a kereskedelmi fuvarozásban már érezhető hatása van a dízelár-különbségnek: egy 1000 literes kamiontank feltöltése esetén a 16 eurós (körülbelül 6400 forintos) megtakarítás már egyértelmű pénzügyi ösztönzőt jelent.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Dízel ára: ezért nem éri meg még a hajdú-bihari határon sem ingázni a benzin és a gázolaj miatt

A holtankoljak.hu október 15-én tette közzé a legfrissebb adatokat, forintban is feltüntetve, mennyi a benzin ára és mennyi a dízel ára Romániában. Mindezek alapján

  • a benzin ára átlagosan 570 forint,  
  • a dízel ára pedig átlagosan 588 forint Romániában.
Forrás: energy.ec.europa.eu

Ehhez viszonyítva – ugyanezen oldal keresőjét használva – néztük meg, hogy hány forint az üzemanyag a hajdú-bihari határátkelők közelében! Mivel nem minden településen található benzinkút, így 10 kilométeres körzetet határoztunk meg a kereséskor, s választottuk ki a legalacsonyabb literenkénti árat:

  • Nagykereki: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.
  • Nyírábrány: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.
  • Létavértes: a település központjához képest 10 kilométeren belül nem található benzinkút.
  • Ártánd: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.
  • Biharkeresztes: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.
  • Pocsaj: a település központjához képest 10 kilométeren belül nem található benzinkút.
  • Bagamér: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.

Mindezek alapján átlagosan 7 forinttal olcsóbb a benzin és 6 forinttal olcsóbb a dízel itthon, mint a határ túloldalán. 50 literes üzemanyagtankkal számolva +350, illetve –300 forint megtakarítás, illetve többlet lenne a mérleg egy hajdú-bihari autós számára.  

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu