Itt a mindent ütő válasz az autósoknak: ennyire éri most meg Romániában tankolni

Összehasonlításunk alapját az Európai Bizottság Heti Olajközlönyének október 13-i adatai képezik. A nyilvánosan elérhető információk azt mutatják meg, hogy átlagosan hány euró például 1 ezer liter Euro-super 95-ös benzin, illetve a dízel, adókkal együtt. Mindezek alapján arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt az átlagárakat tekintve megéri-e a benzin ára miatt a keleti szomszédba átjárni, másrészt azt, hogy a magyar-román határon érdemes-e emiatt az ingázás.

Megéri a benzin ára a Romániába való ingázást?

Alacsonyabb a benzin ára Romániában

Európai Bizottság Heti Olajközlönye alapján elsőként az állapítható meg, hogy a benzin ára magasabb, míg a gázolaj ára alacsonyabb itthon, mint Romániában. Azonban a különbség eléggé elenyésző:

a romániai átlagos benzinár 0,011 euróval kevesebb, mint a magyar, míg

a dízel ára Magyariországon kedvezőbb 0,016 euróval.

A 95-ös oktánszámú benzin esetében Románia kínál kedvezőbb árat, bár a különbség csekély. A literenkénti 1.1 centes benzinár-előny a román oldalon a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagos, 50 literes tankolás esetén a megtakarítás mindössze 0.55 euró (körülbelül 220 forint).

A dízelpiacon a kép megfordul: Magyarország kínálja az olcsóbb üzemanyagot, literenként 1.6 centtel. Bár ez a különbség sem tűnik nagynak, a kereskedelmi fuvarozásban már érezhető hatása van a dízelár-különbségnek: egy 1000 literes kamiontank feltöltése esetén a 16 eurós (körülbelül 6400 forintos) megtakarítás már egyértelmű pénzügyi ösztönzőt jelent.

Dízel ára: ezért nem éri meg még a hajdú-bihari határon sem ingázni a benzin és a gázolaj miatt

A holtankoljak.hu október 15-én tette közzé a legfrissebb adatokat, forintban is feltüntetve, mennyi a benzin ára és mennyi a dízel ára Romániában. Mindezek alapján

a benzin ára átlagosan 570 forint,

a dízel ára pedig átlagosan 588 forint Romániában.

Ehhez viszonyítva – ugyanezen oldal keresőjét használva – néztük meg, hogy hány forint az üzemanyag a hajdú-bihari határátkelők közelében! Mivel nem minden településen található benzinkút, így 10 kilométeres körzetet határoztunk meg a kereséskor, s választottuk ki a legalacsonyabb literenkénti árat:

Nagykereki : a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.

: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint. Nyírábrány : a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.

: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint. Létavértes : a település központjához képest 10 kilométeren belül nem található benzinkút.

: a település központjához képest 10 kilométeren belül nem található benzinkút. Ártánd : a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.

: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint. Biharkeresztes : a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.

: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint. Pocsaj : a település központjához képest 10 kilométeren belül nem található benzinkút.

: a település központjához képest 10 kilométeren belül nem található benzinkút. Bagamér: a benzin ára 577 forint, a dízel ára 582 forint.

Mindezek alapján átlagosan 7 forinttal olcsóbb a benzin és 6 forinttal olcsóbb a dízel itthon, mint a határ túloldalán. 50 literes üzemanyagtankkal számolva +350, illetve –300 forint megtakarítás, illetve többlet lenne a mérleg egy hajdú-bihari autós számára.

