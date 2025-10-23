Békemenet: a béke üzenete érkezik ma Budapestre

A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) bejelentette: az idei Békemenet az eddigi legnagyobb szabású esemény lehet. A felvonulás Budapesten zajlik, az Elvis Presley tértől indulva a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át a Kossuth térig, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet.

Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A szervezők célja, hogy a menet idén is a béke üzenetét közvetítse. A jelenlegi háborús környezetben szerintük különösen fontos, hogy Magyarország továbbra is „a béke szigete” maradjon.

Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án

A miniszterelnök beszédében várhatóan az ország függetlenségét, a nemzeti szuverenitás fontosságát és az 1956-os forradalom üzenetét emeli majd ki. A szervezők tízezres tömeget várnak, sok vidéki és határon túli résztvevővel.

FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:

Orbán Viktor ismét üzent: Aki magyar, velünk tart!

A megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely kétségtelenül egy szuverén nemzeti politika és egy szuverén politikus államférfi, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul - fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője:

Zengett a vonatkocsi a debreceni rigmustól:

Kósa Lajos ajándékkal is kedveskedett a békemenetre tartó debrecenieknek:

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra! - üzente Orbán Viktor:

Bodó Sándorék is úton:

Álljunk ki minél többen a béke mellett! - osztotta meg Tasó László:

Papp Csaba önkormányzati képviselő képes posztal számolt be az indulásról:

Pósán László országgyűlési képviselő is közösségi oldalán jelentkezett be úton a békemenetre:

Bihar sem maradhat le a mai Békemenetről, Vitányi István videós üzenetet is küldött:

Széles Diána is képes posztot osztott meg a közösségi oldalán, közben üzent a huhogóknak is:

Piros Zoltán önkormányzati képviselő oldalán Kósa Lajos is feltűnt:

Az eddigi békemenetek listája: