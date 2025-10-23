2 órája
Békemenet: a béke üzenete érkezik ma Budapestre
Október 23-án újra megtelik Budapest a békét támogató résztvevőkkel. A Békemenet ezúttal is a Civil Összefogás Fórum szervezésében valósul meg, és a Kossuth téren Orbán Viktor mond majd beszédet.
A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor miniszterelnök szól a résztvevőkhöz
A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) bejelentette: az idei Békemenet az eddigi legnagyobb szabású esemény lehet. A felvonulás Budapesten zajlik, az Elvis Presley tértől indulva a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át a Kossuth térig, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet.
A szervezők célja, hogy a menet idén is a béke üzenetét közvetítse. A jelenlegi háborús környezetben szerintük különösen fontos, hogy Magyarország továbbra is „a béke szigete” maradjon.
Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án
A miniszterelnök beszédében várhatóan az ország függetlenségét, a nemzeti szuverenitás fontosságát és az 1956-os forradalom üzenetét emeli majd ki. A szervezők tízezres tömeget várnak, sok vidéki és határon túli résztvevővel.
Orbán Viktor ismét üzent: Aki magyar, velünk tart!
A megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely kétségtelenül egy szuverén nemzeti politika és egy szuverén politikus államférfi, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul - fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője:
Zengett a vonatkocsi a debreceni rigmustól:
Kósa Lajos ajándékkal is kedveskedett a békemenetre tartó debrecenieknek:
Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra! - üzente Orbán Viktor:
Bodó Sándorék is úton:
Álljunk ki minél többen a béke mellett! - osztotta meg Tasó László:
Papp Csaba önkormányzati képviselő képes posztal számolt be az indulásról:
Pósán László országgyűlési képviselő is közösségi oldalán jelentkezett be úton a békemenetre:
Bihar sem maradhat le a mai Békemenetről, Vitányi István videós üzenetet is küldött:
Széles Diána is képes posztot osztott meg a közösségi oldalán, közben üzent a huhogóknak is:
Piros Zoltán önkormányzati képviselő oldalán Kósa Lajos is feltűnt:
Az eddigi békemenetek listája:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.