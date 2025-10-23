október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Békemenet 2025

2 órája

Békemenet: a béke üzenete érkezik ma Budapestre

Címkék#Békemenet#CÖKA#Orbán Viktor#béke

Október 23-án újra megtelik Budapest a békét támogató résztvevőkkel. A Békemenet ezúttal is a Civil Összefogás Fórum szervezésében valósul meg, és a Kossuth téren Orbán Viktor mond majd beszédet.

Haon.hu
A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor miniszterelnök szól a résztvevőkhöz

Forrás:  MW-archív

A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) bejelentette: az idei Békemenet az eddigi legnagyobb szabású esemény lehet. A felvonulás Budapesten zajlik, az Elvis Presley tértől indulva a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át a Kossuth térig, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet.

Békemenet, Orbán Viktor, béke, október 23, CÖF
Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A szervezők célja, hogy a menet idén is a béke üzenetét közvetítse. A jelenlegi háborús környezetben szerintük különösen fontos, hogy Magyarország továbbra is „a béke szigete” maradjon.

Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án

A miniszterelnök beszédében várhatóan az ország függetlenségét, a nemzeti szuverenitás fontosságát és az 1956-os forradalom üzenetét emeli majd ki. A szervezők tízezres tömeget várnak, sok vidéki és határon túli résztvevővel.

FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:

Orbán Viktor ismét üzent: Aki magyar, velünk tart!🇭🇺🇭🇺🇭🇺

A megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely kétségtelenül egy szuverén nemzeti politika és egy szuverén politikus államférfi, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul - fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán, az október 23-i békemenetet szervező CÖF-CÖKA szóvivője:

Zengett a vonatkocsi a debreceni rigmustól:

Kósa Lajos ajándékkal is kedveskedett a békemenetre tartó debrecenieknek:

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra! - üzente Orbán Viktor:

Bodó Sándorék is úton:

Álljunk ki minél többen a béke mellett! - osztotta meg Tasó László:

Papp Csaba önkormányzati képviselő képes posztal számolt be az indulásról:

Pósán László országgyűlési képviselő is közösségi oldalán jelentkezett be úton a békemenetre:

Bihar sem maradhat le a mai Békemenetről, Vitányi István videós üzenetet is küldött:

Széles Diána is képes posztot osztott meg a közösségi oldalán, közben üzent a huhogóknak is:

Piros Zoltán önkormányzati képviselő oldalán Kósa Lajos is feltűnt:

Az eddigi békemenetek listája:

  • 2012. január 21.
  • 2012. március 15.
  • 2012. október 23.
  • 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
  • 2013. október 23.
  • 2014. március 29.
  • 2018. március 15.
  • 2021. október 23.
  • 2022. március 15.
  • 2024. június 1.

 

