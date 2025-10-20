október 20., hétfő

Behajtás

Jön az ősz egyik legjobban várt hajdú-bihari eseménye, minden tudnivaló egy helyen

A pásztorételeket is megkóstolhatják az érdeklődök. A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézműves Vásár és Darufesztivál várja a látogatókat.

Haon.hu

A Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep, Kézműves Vásár és Darufesztivál az évek során több ezer látogatót vonzó egész napos rendezvénnyé nőtte ki magát, mely a Hortobágyi Nonprofit Kft., a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és Hortobágy Község Önkormányzata által közösen szervezett esemény – számolt be róla a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

Idén is megrendezik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepet
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Mint írják, a Darufesztivál programjának keretein belül délelőtt 10.00 órától 17.00 óráig színpadi műsorokkal, népi és természetismereti játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, Kádár Ferkó Fotószínházával várnak mindenkit. Ekkor hirdetik ki a Daruporta szépítő és Darukonyha recept verseny győzteseit is. Új látványossággal is készülnek: a RaptorMobil segítségével élményekben gazdag, interaktív foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg a ragadozómadarak világával a gyerekek és felnőttek egyaránt. A nap méltó zárásaként az alkonyati darules túra résztvevői megfigyelhetik a darvak vonulásának lélegzetelállító látványát.

A Vásártéren a Hortobágyi Csárda bográcsban főtt pásztorételei, valamint karcagi birkapörkölt is várja a vásárlóit. 

Az egész napos vásár keretében a különböző kézműves portékák között az érdeklődők találkozhatnak a Nemzeti Parki Termék védjegyesek kínálatával is.

Számos programmal várja a Behajtási Ünnep a látogatókat

Hortobágyon a régi népszokás hagyományait követve a pásztorok és jószágaik egyaránt a télre készülődnek – az állatokat behajtják a nyári, pusztai legelőkről a téli szálláshelyükre. A juhászok, gulyások, csikósok még ma is őrzik a nyájakat, gulyákat és hagyományos népviseletben lóháton járnak a ménes utána csakúgy, mint 150 évvel ezelőtt. 

A juhászok, gulyások, csikósok viseletben
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A pásztorok gazdasági évének ezen fontos eseményét ünneplik Hortobágyon a híres Kilenclyukú híd lábánál a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnepen. A rendezvényen a vendégek testközelből ismerhetik meg az olyan őshonos magyar háziállatokat, mint a magyar racka juh, nóniusz ló, házi bivaly, magyar szürke szarvasmarha. Ez utóbbi kettő négyes-, ill. hatos fogatba fogva impozáns és igen ritkán látható látványt nyújt a Kilenclyukú hídon átvonulva az őket vigyázó pásztorok társaságában. A 14.00 órakor kezdődő látványos felvonulás során a behajtás néprajzi hátteréről is érdekes információkat tudhatnak meg a rendezvényre látogatók. Az ünnepen Hortobágy örökös pásztorainak köszöntésére, számadó pásztorok éves beszámolójára is sor kerül, illetve a Kilenclyukú híd lábánál lehetőség lesz a pásztorokkal és jószágaikkal való ismerkedésre, csikósbemutató megtekintésére is. 17.30-kor pedig a korábbi Behajtási Ünnepek hagyományát felelevenítve a pásztorok és a vendégek közös pásztortűz gyújtására kerül sor.

A részletes programot itt tudják elolvasni:

