Rekordszámú közönséggel ünnepelt a hajdú-bihari falu
Helyi tehetségek, ismert előadók és rekordszámú közönség gondoskodott a fergeteges hangulatról.
A hétvégén megtartott Bárándi Vigadó igazi közösségi élménnyé vált: helyiek és környékbeliek együtt ünnepelték a zenét, a táncot és a közösség erejét. A rendezvény délutántól késő estig tartott, és a beszámolók szerint rekordszámú közönség gyűlt össze, hogy élvezze a színes programokat és az országosan ismert fellépők műsorait.
Minden korosztály talált magának szórakozást
Kovács Miklós polgármester Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
egy nagyon szuper délutánt és estét tölthettünk együtt szombaton,
majd köszönetet mondott mindenkinek, aki segített a szervezésben és a lebonyolításban. Háláját fejezte ki a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának, Bodó Sándor és Vitányi István országgyűlési képviselőknek, valamint a Bárándi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Bihar–Sárrét Vidékfejlesztési Egyesületnek, a Balassa Iván Művelődési Háznak és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának.
A programban helyet kaptak helyi fellépők, intézmények, kulturális csoportok, valamint veterán járművek bemutatója is, így minden korosztály talált magának szórakozást. A rendezvény zenei kínálatáról a Dankó Rádió is gondoskodott, amelynek közreműködésével a közönség országosan ismert előadókat is hallhatott.
Bárándi Vigadó: „Így szeretjük”
Bodó Sándor posztjában kiemelte:
Bárándi Vigadó – minden, ami szórakozás! Helyi fellépők, országosan ismert előadók, rekordszámú közönség, szervezettség. Így szeretjük!
A rendezvény sikerét a jó hangulat, a közösség összefogása és a támogató partnerek együttműködése tette teljessé.
