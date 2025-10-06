október 6., hétfő

Remek hangulat

34 perce

Rekordszámú közönséggel ünnepelt a hajdú-bihari falu

Címkék#rendezvény#Parno Graszt#fellépés#koncert#Báránd

Helyi tehetségek, ismert előadók és rekordszámú közönség gondoskodott a fergeteges hangulatról.

Haon.hu

A hétvégén megtartott Bárándi Vigadó igazi közösségi élménnyé vált: helyiek és környékbeliek együtt ünnepelték a zenét, a táncot és a közösség erejét. A rendezvény délutántól késő estig tartott, és a beszámolók szerint rekordszámú közönség gyűlt össze, hogy élvezze a színes programokat és az országosan ismert fellépők műsorait.

A Bárándi Vigadón rekordszámú közönség gyűlt össze
A Bárándi Vigadón rekordszámú közönség gyűlt össze
Forrás: Lévai Péter

Minden korosztály talált magának szórakozást

Kovács Miklós polgármester Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

egy nagyon szuper délutánt és estét tölthettünk együtt szombaton,

majd köszönetet mondott mindenkinek, aki segített a szervezésben és a lebonyolításban. Háláját fejezte ki a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának, Bodó Sándor és Vitányi István országgyűlési képviselőknek, valamint a Bárándi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Bihar–Sárrét Vidékfejlesztési Egyesületnek, a Balassa Iván Művelődési Háznak és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának.

A programban helyet kaptak helyi fellépők, intézmények, kulturális csoportok, valamint veterán járművek bemutatója is, így minden korosztály talált magának szórakozást. A rendezvény zenei kínálatáról a Dankó Rádió is gondoskodott, amelynek közreműködésével a közönség országosan ismert előadókat is hallhatott.

A programban helyet kaptak helyi fellépők, intézmények és kulturális csoportok is
Forrás: Lévai Péter

Bárándi Vigadó: „Így szeretjük”

Bodó Sándor posztjában kiemelte: 

Bárándi Vigadó – minden, ami szórakozás! Helyi fellépők, országosan ismert előadók, rekordszámú közönség, szervezettség. Így szeretjük!

A rendezvény sikerét a jó hangulat, a közösség összefogása és a támogató partnerek együttműködése tette teljessé. 

