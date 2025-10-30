1 órája
Példátlan összefogással valósult meg a hajdú-bihari település álma – fotókkal, videóval
Felújított rekortán pályát adtak át a Versenyképes Járások Program támogatásával. A bárándi létesítmény gyerekek és felnőttek sportolását is szolgálja.
Ünnepélyes keretek között adták át a felújított rekortán pályát október 30-án Bárándon. A Versenyképes Járások Program támogatásával megvalósult beruházás avatásán Czunyiné Bertalan Judit államtitkár, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Pajna Zoltán vármegyei közgyűlési elnök, valamint Kovács Miklós polgármester vágta át a szalagot.
Kovács Miklós polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy bár a beruházás volumene nem óriási, a település életében betöltött szerepe annál jelentősebb. A 2006-ban épült eredeti rekortán pálya az elmúlt közel húsz évben rendszeres karbantartás nélkül maradt, állapota folyamatosan romlott, és balesetveszélyessé is vált.
Összefogás Bárándon
Nyugodtan mondhatom, hogy a településünkön mindenki szívén viselte nem csak a pálya, hanem a gyermekek sportolási lehetőségének sorsát is
– fogalmazott a polgármester. Elmondta, a Versenyképes Járások Program keretében kaptak 15,7 millió forintot, a képviselőtestület pedig egyhangúlag támogatta és biztosította a körülbelül 4 millió forintos többletforrást is.
Az önkormányzat saját hatáskörben oldotta meg mindazt, amit nem fedett a támogatás: az előkészületeket, a bontási munkálatokat és a közlekedő építését. Amikor egy palánk kiépítésének szükségessége merült fel a pályaburkolat megóvása érdekében – amelyre a program már nem biztosított forrást –, a település egyik vállalkozója ingyen elkészítette és telepítette azt.
A fejlesztés a közös munkának, a kormány támogatásának, a Versenyképes Járások Programnak, valamint a helyi közösség szerepvállalásának köszönhetően valósulhatott meg
– tette hozzá Kovács Miklós.
Új szemlélet a területfejlesztésben
Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár a Versenyképes Járások Program egyedülálló mivoltát hangsúlyozta. A korábbi rendszerektől eltérően itt az önkormányzatokat arra ösztönözték, hogy együttműködésben, közös programokat alkotva találják meg a válaszokat a helyi fejlesztési kérdésekre.
Az a lényeg, hogy a települések együttműködjenek és a települési önkormányzatok a helyi kérdéseikre adjanak jó válaszokat, együtt gondolkodva
– mondta az államtitkár. A program keretében járásonként eltérő válaszok születtek, mert különbözőek a helyi kihívások is.
Az államtitkár külön kiemelte Kelet-Magyarország fejlődését. – Jártam itt tíz éve is, húsz éve is, és ahhoz képest, amit 25-30 évvel ezelőtt tapasztaltam, az a munka, amit a képviselőtársaim itt beletettek a térségbe, nemcsak érezhető, hanem látványos is– fogalmazott.
Rekordgyors ütemezés
Bodó Sándor országgyűlési képviselő a gyors ütemezést emelte ki beszédében.
Vannak olyan európai uniós programjaink, amelyekkel 5-6 évvel ezelőtti gondolatok érnek célba. Itt pedig egy évvel a meghirdetés után elkészült a termék
– hangsúlyozta.
A politikus szerint példaértékű volt az együttműködés. A választókerületben öt konzorcium alakult és a települési vezetők azonnal készek voltak a programok kidolgozására.
Amikor találkoztunk polgármester kollégákkal, azt kértem, hogy legyen egy „A oldal”, amit az első fordulóban megvalósítanak, és egy „B oldal” is a következő tervekre. Senki sem azt mondta, hogy ‘ó ki tudja mikor lesz még az,’ hanem azt mondták: itt van, hoztam A oldalt és B oldalt is
– emlékezett vissza Bodó Sándor.
A képviselő kiemelte, hogy a sport esetében fontos alternatívát kínálni a fiataloknak a digitális eszközök használata mellett. Ezért is van jelentőségük a bárándi rekortán pályához hasonló fejlesztéseknek.
Hajdú-Bihar vármegye az élen jár – milliárdos támogatások Bárándon
Pajna Zoltán vármegyei közgyűlési elnök szerint a Top Plusz pályázatok előkészítése már előrevetítette azt az együttműködést, amely a Versenyképes Járások Program esetében tökéletesen működött.
Hajdú-Bihar vármegyében mindig 100 százalékkal szavaztuk meg a fejlesztéseket
– mondta az elnök.
Pajna Zoltán gratulált Bárándnak, kiemelve, hogy a település már 25 pályázatot valósított meg közel 2 milliárd forint értékben. A vármegyei közgyűlés elnöke szerint Hajdú-Bihar hozta el a legtöbb forrást az országban a különböző operatív programok tekintetében.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a vármegyében elindított együttműködés új távlatokat nyit. November 7-én például a helyi iparkamarával és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) közös egyeztetést indítanak, amelynek célja megvizsgálni, hogyan hasznosíthatók a települési területek, és hogyan lehetne megállítani a vidéki elvándorlást.
A beszédek után a meghívottak kivonultak a rekortán pályához, ahol az államtitkár, a képviselő, az elnök és a polgármester közösen átvágták a szalagot. Ezt követően vendéglátás várta a résztvevőket az iskola épületében.
Rekortán pálya avatása BárándonFotók: Batta Gergő
Videón az esemény:
