Példátlan összefogással valósult meg a hajdú-bihari település álma – fotókkal, videóval

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított rekortán pályát október 30-án Bárándon. A Versenyképes Járások Program támogatásával megvalósult beruházás avatásán Czunyiné Bertalan Judit államtitkár, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Pajna Zoltán vármegyei közgyűlési elnök, valamint Kovács Miklós polgármester vágta át a szalagot.

Bodó Sándor (balról), Átadták az új rekortán pályát Bárándon

Forrás: Batta Gergő

Kovács Miklós polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy bár a beruházás volumene nem óriási, a település életében betöltött szerepe annál jelentősebb. A 2006-ban épült eredeti rekortán pálya az elmúlt közel húsz évben rendszeres karbantartás nélkül maradt, állapota folyamatosan romlott, és balesetveszélyessé is vált.

Összefogás Bárándon

Nyugodtan mondhatom, hogy a településünkön mindenki szívén viselte nem csak a pálya, hanem a gyermekek sportolási lehetőségének sorsát is

– fogalmazott a polgármester. Elmondta, a Versenyképes Járások Program keretében kaptak 15,7 millió forintot, a képviselőtestület pedig egyhangúlag támogatta és biztosította a körülbelül 4 millió forintos többletforrást is.

Az önkormányzat saját hatáskörben oldotta meg mindazt, amit nem fedett a támogatás: az előkészületeket, a bontási munkálatokat és a közlekedő építését. Amikor egy palánk kiépítésének szükségessége merült fel a pályaburkolat megóvása érdekében – amelyre a program már nem biztosított forrást –, a település egyik vállalkozója ingyen elkészítette és telepítette azt.

A fejlesztés a közös munkának, a kormány támogatásának, a Versenyképes Járások Programnak, valamint a helyi közösség szerepvállalásának köszönhetően valósulhatott meg

– tette hozzá Kovács Miklós.

Kovács Miklós, Báránd polgármestere kezdte a beszédeket

Forrás: Batta Gergő

Új szemlélet a területfejlesztésben

Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár a Versenyképes Járások Program egyedülálló mivoltát hangsúlyozta. A korábbi rendszerektől eltérően itt az önkormányzatokat arra ösztönözték, hogy együttműködésben, közös programokat alkotva találják meg a válaszokat a helyi fejlesztési kérdésekre.