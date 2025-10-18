1 órája
Új bankfiók nyílt Debrecenben, nagyszabású átadót tartottak
A megnyitóra még Dzsudzsák Balázs is ellátogatott. Az új bankfiók Debrecen egyik központi helyén nyílt meg.
Prémium kategóriás helyszínt látogathatnak a Debrecen Plázában az emberek, megnyílt ugyanis hazánk egyik vezető pénzintézetének, az MBH Banknak a bankfiókja. Az MBH Bank országszerte a legnagyobb fiókhálózattal rendelkezik, amelynek folyamatos megújítását tűzték ki célul annak érdekében, hogy ügyfeleit magas színvonalon szolgálhassa ki. Ez az apropója annak, hogy ünnepélyes keretek között adták át a fiókot csütörtök délután.
Hiába szerepel kiválóan a Fizz Ligában a Debreceni VSC labdarúgócsapata, a Loki drukkerei mégsem lehetnek teljesen nyugodtak: szeptemberben mélyütésként érkezett a hír, hogy anyagi problémák sújtják a piros-fehéreket. Papp László polgármester másnap közleményben reagált a helyzetre. Ebben leszögezte, a pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlen, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend, és ennek biztosítását elvárja a mindenkori többségi tulajdonostól. A közlésből az is kiderült, a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek megszűntek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos.
Földi paradicsom Hajdú-Biharban? Nagyot szakíthat az egész környék, ha ezt meglépik
Az éghajlatváltozás és annak következménye, az egyre szárazabbá váló klíma kedvezőtlen hatásai ellen országosan is egyedülálló megoldással állt elő a Sárréti Vízőrzők Egyesület. Elképzelésük lényege, hogy a mélyebben fekvő, mezőgazdasági művelés alá vont területeket időszakos elöntéssel újra vízhez juttatják. Bár az egyesület székhelye a Békés vármegyei Szeghalmon található, munkájuk szorosan kapcsolódik a Nagy-Sárréthez, amely Hajdú-Bihar déli és délnyugati részére is kiterjed. Vagyis a módszer itt is alkalmazható lenne. Az egyesület elnökét, Czirják Csabát a Cívishír kérdezte.
Hatalmas pénzeket kaszált egy debreceni autókereskedő, rengetegen bedőltek a gátlástalan trükkjének!
Befejeződött a nyomozás annak a debreceni autóneppernek az ügyében, aki emberek tucatjait verte át, sokszázmillió forintra megkárosítva ezzel őket. A részletekről a police.hu számolt be nemrégiben.
LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek a legjobb akciók!
Pénteken hivatalosan is elindul első útjára a LIDL mozgóboltja – hívta fel rá a figyelmet a Világgazdaság. Mint kiderült, egy mozgó üzletté átalakított Renault kisbusszal járják majd az ország kisebb településeit, hogy a faluközpontokba kitelepülve vásárlási lehetőséget biztosítsanak azoknak is, akiknek nincs a közelében nagyobb áruházlánc. A részletekről egy csütörtöki sajtótájékoztató keretében számolt be a Lidl.
Akciófilmben se látni ilyet! Autósüldözés Újfalu mellett, két ország rendőrei kergették a fekete Daciát
Autósüldözés Berettyóújfaluban: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Bihor Megyei Határrendőr Főfelügyelőség és a Bihor Megyei Rendőr-főkapitányság 2025. október 14-én ismét közös műveleti gyakorlatot hajtott végre, hogy felkészülten reagálhassanak a határon átnyúló bűncselekményekre – írja a police.hu. A gyakorlat szimulációs kerettörténete szerint egy magyar büntetés-végrehajtási intézetből megszökött elítélt Berettyóújfaluban ellopott egy autót, majd a román határ felé menekült. A magyar és román egyenruhások összehangolt intézkedéseinek köszönhetően a szökevényt Bors térségében sikerült elfogni.
