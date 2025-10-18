Új bankfiók nyílt Debrecenben, nagyszabású átadót tartottak

Papp László: A Lokinak működnie kell, vagy a jelenlegi többségi tulajdonossal, vagy nélküle!

Hiába szerepel kiválóan a Fizz Ligában a Debreceni VSC labdarúgócsapata, a Loki drukkerei mégsem lehetnek teljesen nyugodtak: szeptemberben mélyütésként érkezett a hír, hogy anyagi problémák sújtják a piros-fehéreket. Papp László polgármester másnap közleményben reagált a helyzetre. Ebben leszögezte, a pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlen, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend, és ennek biztosítását elvárja a mindenkori többségi tulajdonostól. A közlésből az is kiderült, a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek megszűntek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos.