Mindennap az életéért küzd a bodaszőlői Balogh Henrik; de lehet, hogy még a transzplantációs listáról is lekerül

Balogh Henrik egy bodaszőlői férfi, aki valaha két kezével, erejével és szorgalmával tartotta el családját. Ma már azonban minden nap a túlélésről szól. Még csak 38 éves, de betegségei miatt egy öregember testébe van zárva. A cukorbetegség elvette látása javát, veséit, munkáját – és most az otthonát is elveszítheti. Egyetlen reménye maradt: hogy egyszer megcsörren a telefon, és elvégzik rajta a vese- és hasnyálmirigy-transzplantációt. Addig azonban minden nap újabb próbatétel, hogy ne roppanjon össze ő maga, és családja sem.

Balogh Henrik nagyon nehéz helyzetbe került, rossz az egészsége és anyagi helyzete is kilátástalannak tűnik

Fotó: BDR MÉDIA

Huszonhárom éve vagyok cukorbeteg, naponta négy inzulint adok be magamnak, ebből ered minden testi bajom. Mint tudjuk, a diabétesz súlyosan növeli a különböző szemproblémák kockázatát; három évvel ezelőtt volt hat szemműtétem, azóta csőlátással élek, a jobb szememre csak félig látok. De a legnagyobb gond, hogy tavaly leállt mindkét vesém, így itthon dializálom magam

– kezdte történetét a 38 éves Balogh Henrik a Cívishírnek, aki szerény otthonában fogadott minket a Lorántffy-telepen. Élettársa is ott volt a beszélgetésnél, aki el-elsírta magát, miközben Henrik szikár mondatokban sorolta élete megpróbáltatásait. Henrik korábban az építőiparban dolgozott. Évtizedeken át a két kezével, szorgalmával tartotta el családját – szegényesen, de tisztességesen. Mára azonban a mindennapi betevő előteremtése is gondot okoz. Az életerős férfi lefogyott, olykor a járás is kimeríti, a napi négyszeri dialízis miatt szinte teljesen a négy fal közé szorult.

Balogh Henriknek már többször is csalódnia kellett

A hasüregébe helyezett katéteren keresztül juttatja szervezetébe a dializáló folyadékot, amely a hashártyát használja szűrőként az anyagcsere-végtermékek és a felesleges folyadék eltávolítására. – A tasakban lévő 2,2 liter oldatot fel kell melegíteni – ezt a katéteren keresztül beengedem, három-négy óra múlva kiengedem. Ezt naponta négyszer meg kell ismételni. Az országos szervtranszplantációs lista nyolcadik helyén szerepelek immár egy éve, de mivel nemcsak a veséimet, hanem a hasnyálmirigyemet is ki kellene cserélni, nem könnyű a helyzetem – mondta. Utóbbira azért van szükség, mert a szervezet saját sejtjei pusztítják el a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Ha csak vesét kapna, nagy valószínűséggel rövid időn belül az is károsodna az ingadozó cukorértékei miatt. Vagyis hogy Henrik teljes életet élhessen, egyszerre kell elvégezni a két beavatkozást.