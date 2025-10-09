39 perce
Mindennap az életéért küzd a bodaszőlői Balogh Henrik; de lehet, hogy még a transzplantációs listáról is lekerül
Ha utcára kerül a család, a 38 éves Henrik lekerül a transzplantációs listáról. Balogh Henrik életét betegség és anyagi terhek is nehezítik.
Balogh Henrik egy bodaszőlői férfi, aki valaha két kezével, erejével és szorgalmával tartotta el családját. Ma már azonban minden nap a túlélésről szól. Még csak 38 éves, de betegségei miatt egy öregember testébe van zárva. A cukorbetegség elvette látása javát, veséit, munkáját – és most az otthonát is elveszítheti. Egyetlen reménye maradt: hogy egyszer megcsörren a telefon, és elvégzik rajta a vese- és hasnyálmirigy-transzplantációt. Addig azonban minden nap újabb próbatétel, hogy ne roppanjon össze ő maga, és családja sem.
Huszonhárom éve vagyok cukorbeteg, naponta négy inzulint adok be magamnak, ebből ered minden testi bajom. Mint tudjuk, a diabétesz súlyosan növeli a különböző szemproblémák kockázatát; három évvel ezelőtt volt hat szemműtétem, azóta csőlátással élek, a jobb szememre csak félig látok. De a legnagyobb gond, hogy tavaly leállt mindkét vesém, így itthon dializálom magam
– kezdte történetét a 38 éves Balogh Henrik a Cívishírnek, aki szerény otthonában fogadott minket a Lorántffy-telepen. Élettársa is ott volt a beszélgetésnél, aki el-elsírta magát, miközben Henrik szikár mondatokban sorolta élete megpróbáltatásait. Henrik korábban az építőiparban dolgozott. Évtizedeken át a két kezével, szorgalmával tartotta el családját – szegényesen, de tisztességesen. Mára azonban a mindennapi betevő előteremtése is gondot okoz. Az életerős férfi lefogyott, olykor a járás is kimeríti, a napi négyszeri dialízis miatt szinte teljesen a négy fal közé szorult.
Balogh Henriknek már többször is csalódnia kellett
A hasüregébe helyezett katéteren keresztül juttatja szervezetébe a dializáló folyadékot, amely a hashártyát használja szűrőként az anyagcsere-végtermékek és a felesleges folyadék eltávolítására. – A tasakban lévő 2,2 liter oldatot fel kell melegíteni – ezt a katéteren keresztül beengedem, három-négy óra múlva kiengedem. Ezt naponta négyszer meg kell ismételni. Az országos szervtranszplantációs lista nyolcadik helyén szerepelek immár egy éve, de mivel nemcsak a veséimet, hanem a hasnyálmirigyemet is ki kellene cserélni, nem könnyű a helyzetem – mondta. Utóbbira azért van szükség, mert a szervezet saját sejtjei pusztítják el a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Ha csak vesét kapna, nagy valószínűséggel rövid időn belül az is károsodna az ingadozó cukorértékei miatt. Vagyis hogy Henrik teljes életet élhessen, egyszerre kell elvégezni a két beavatkozást.
Háromszor már úgy tűnt, eljött az új élet lehetősége, de mindannyiszor csalódnia kellett. – Pécsen végeznék a beavatkozást. Először Pestig vitt a mentő, amikor értesítettek, hogy sérült a hasnyálmirigy, így a műtét nem végezhető el. Kétszer pedig 30 kilométerre voltunk Pécstől, amikor telefonáltak, szintén sérült a hasnyálmirigy, így hazahozott a mentő – közölte a száraz tényeket Henrik, aki 91 százalékos egészségkárosodással él, jelenleg mindössze 71 ezer forint rokkantsági támogatást kap.
Ehhez jön élettársa közmunkából származó 80-90 ezer forintja. Összesen 160 ezer forintból élnek. Hárman. A rezsi és a gyógyszerek kifizetése után alig marad 50 ezer forint élelmiszerre. – Egész életemben az építőiparban dolgoztam, mindig bejelentve, nehéz fizikai munkát végeztem. Soha nem vontam ki magam a munka alól. Nem urizáltunk, de volt autónk, a napi betevőt is előteremtettük, iskoláztattuk a gyereket, aki cukrász-pék szakmát szerzett, jelenleg 19 éves, állást keres. Ennek vége, és az is lehet, hogy hamarosan elveszítjük az egyetlen vagyonunkat, a házunkat… – csuklott el Henrik hangja, miközben párja némán törölgette könnyeit.
A hatóság elutasította a kérelmét
A bajokat tetézi egy régi adóügy is: évekkel ezelőtt a munkáltatója egy adóelőleg-nyilatkozatot adott a kezébe. Mivel nem értettek hozzá, könyvelőhöz fordultak, aki benyújtotta az igénylésüket. Mivel mindketten dolgoztak, 400 ezer forintot utalt vissza nekik az állam. A pénzt felvették, a ház tatarozására fordították. Hónapokkal később értesítették őket, jogosulatlanul vették fel a támogatást, mert az élettársa a havi bérét már adókedvezménnyel együtt kapta.
Nem értettük a helyzetet, hiszen könyvelőt bíztunk meg az ügyben, azt gondoltuk, ért hozzá. Mikor kiküldték, hogy fizessük vissza a pénzt, akkor bementem a NAV-hoz. Nem vagyunk agyoniskolázott emberek, ott magyarázták el pontosan, miért is kell visszafizetnünk ezt a 400 ezer forintot. Mondtam, semmi baj, ha tényleg jogtalanul vettük fel, természetesen visszafizetjük. Ám váratlanul leálltak a veséim, ott kellett hagynom a munkahelyem, az élettársam keresetéből nem tudtuk rendezni a tartozást, a tartalékainkat pedig körülbelül három hónap alatt feléltük. Részletfizetést kértünk, de nem adták meg ezt a lehetőséget.
Később újra kérvényeztük, ekkor már csatoltam az orvosi papírjaimat is, akkor is elutasították. Most ott tartunk, hogy a kamatokkal együtt 800 ezret követelnek, már zár alá vették a házat – mondta Henrik, hozzátéve, 15 évet dolgoztak azért, hogy a Lorántffy-kertben megvehessék a körülbelül 25 négyzetméteres otthonukat. És a problémát csak tetézi, hogy ha elveszíti az otthonát, a transzplantációs listáról is lekerül.
Henrik kilátástalannak érzi a helyzetet: állapota miatt nincs lehetősége munkát vállalni, így a 800 ezer forintos tartozás törlesztése is elérhetetlen. Gondolt arra, hogy pizzafutárként próbál meg elhelyezkedni, de annyira leromlott a látása, hogy a jogosítványát bevonták. – Megszűnt a térlátásom, így nem vezethetek. Azt mondták, ha sikerül a transzplantáció, javulhat az állapotom, és visszakaphatom a jogosítványt. Sosem leszek teljesen egészséges, de hatvan százalék az esély, hogy a károsodott részek rendbe jönnek, a szövődmények enyhülnek. Ha mégis megműtenek, öt évig akkor sem vállalhatnék munkát. Arra is gondoltam, hogy közmunkásnak állok, de 91 százalékos egészségkárosodással oda sem vesznek fel… – tárta szét a kezét.
Erőn felül küzdenek
Ha Henrik megkapja az új vesét és hasnyálmirigyet, másfél hónapot a pécsi kórházban kell töltenie, majd fél évig hetente kontrollra kell járnia – ugyancsak Pécsre. Ezeket az utazásokat a társadalombiztosítás nem finanszírozza, maguknak kell megoldaniuk.
– Januárban megműtöttek, mert a bal oldali hasüregbe vezetett katétert kilökte a szervezetem, begennyesedett. Most a jobb oldalon van. Ha ezt is kilöki, már csak a nyakam vagy a karom marad. Finoman szólva nem kellemes ez a kúra: érzem, amikor ki- és befolyik az oldat. De csinálom, mert enélkül három-négy nap alatt meghalnék. Nincs steril helyiségünk, másfél szobán osztozunk, de próbáljuk tisztán tartani a környezetet. Rendszeresen fertőtlenítenem kell a kanül környékét, ehhez az Opre Roma Egyesület ad fertőtlenítőszert. A házunkkal szemben egy vállalkozó trágyát tárol, emiatt sok a légy, erre külön figyelnünk kell. Havonta három-négy alkalommal járok a debreceni orvosokhoz. Vért vesznek, ellenőrzik, romlott-e az állapotom, megvizsgálnak, de többet ők sem tehetnek.
Az étrendjük is a nélkülözésről árulkodik: csirke farhát, paprikás krumpli, krumplis tészta, tarhonya – utóbbi olykor magában. Pedig Henriknek diétás étrendre lenne szüksége, sok zöldségre és gyümölcsre. Ám az is jó napnak számít, ha van otthon zsíros kenyér.
– Tegnap ettem egy banánt, kaptam az egyik ismerősömtől. De almát már körülbelül öt hónapja nem is láttam, másról álmodni sem merek. A súlyos cukorbetegségem miatt egy év alatt kihullott szinte az összes fogam is. De ez is mellékes jelen helyzetben. Két dolog fontos: hogy meglegyen a transzplantáció és ne veszítsük el a házunkat – mondta.
