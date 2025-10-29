október 29., szerda

A vasútfejlesztés kora

2 órája

Egy komplett várost lendít majd fel ez a hajdú-bihari fejlesztés – ha átadják, itt mindenki nyer – fotókkal

Címkék#máv#Balmazújváros#vasútállomás

Párhuzamosan zajlik a vasútvonal villamosítása és az állomás korszerűsítése. Balmazújváros életében jelentős változást hozhat a beruházás.

Hajnal László

Az országban 21 településen újul meg a meglévő vasúti felvételi épület a MÁV-csoport állomásfelújítási programjának köszönhetően. Ennek egyik helyszíne Balmazújváros, ahol október 29-én sajtótájékoztatón számoltak be a beruházás részleteiről és a teljes programról.

VMP20251029_Balmazújváros_vasút_felújítás_HAON_017
Balmazújváros vasútállomása 2026 tavaszára elkészülhet
Fotó: Vida Márton Péter

Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, régi vágya volt a városnak, hogy megújuljon az állomás. Felelevenítette, Balmazújváros korábbi polgármestereként megpróbálta a MÁV-ot megkérni, hogy adja át az épületet az önkormányzatnak, akkor méltó módon felújíthatták volna. Azonban szerencsésnek nevezte, hogy ez nem történt meg, hiszen így a városnak nem saját költségből kellett finanszíroznia a munkálatokat; azok a MÁV állomásfelújítási programjának részét képezik.

Nem egyedi ez az éljárás Magyarországon, hiszen 14 vármegyében több mint 30 állomás épületét újítják meg, illetve új mobil állomások is létesülnek. A balmazújvárosi állomás rendbe tétele és a vasút villamosítása vélhetően új lendületet ad a város fejlődésének

 – fogalmazott a képviselő. Hozzátette, Balmazújváros számos ponton kötődik Debrecenhez, hiszen sokan járnak a vármegyeszékhelyre dolgozni, tanulni, illetve az egészségügyi intézmények látogatása céljából. Éppen ezért nehézkesnek nevezte azt az időszakot, amíg a vasúti pályát kicserélték, amit tovább lassított egy környezetvédelmi szempontból elengedhetetlen földcsere Nagymacsnál.

VMP20251029_Balmazújváros_vasút_felújítás_HAON_018
Tasó László (balra) és Tiba István
Fotó: Vida Márton Péter

Tavaszra elkészülhet a balmazújvárosi állomás

Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa szerint Magyarországon jelenleg a vasútfejlesztés korszaka zajlik, melynek egyik állomása Balmazújváros, ahol az elmúlt évtizedek legnagyobb vasúti beruházása van folyamatban. 

Kifejtette, az épület fel van állványozva, megkezdték a homlokzat felújítását. A falak injektálása már megtörtént, rendbe teszik a tetőszerkezetet, a nyílászárókat. A várótermet és a vizesblokkokat korszerűsítik, és a kültéri térkövet is az épület külleméhez igazítják majd. Az állomás 385 millió forintos nettó költségvetésből készül el. Az augusztus 18-án megkezdett munkálatokat pedig várhatóan 2026 márciusának végére fejezi be a kivitelezéssel megbízott hajdú-bihari vállalkozás. A munkavégzés idejére a várótermet és a jegypénztárat áthelyezték.

Felújítják a balmazújvárosi vasútállomást

Fotók: Vida Márton Péter

A miniszteri biztos szerint rendkívül fontos beruházásról van szó, hiszen az érintett szakasz a Debrecen és Füzesabony közötti 108-as vasútvonal része, melynek a legnagyobb települése Balmazújváros, így a város is profitálni fog a fejlesztésből. Rávilágított, az elmúlt években egy irányváltás történt, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter egyértelműen kijelentette, hogy a közlekedés egyre inkább a közösségi közlekedés rendszerére terelődik rá. Tasó László hozzáfűzte, főként a vasútfejlesztésben kell behozni a lemaradást, hiszen az utak nagy ütemben fejlődtek az elmúlt tíz évben.

A 15 milliárd forintos állomásfelújítási program számos helyszínt érint, a keretösszege pedig a MÁV-csoport és a Magyar Falu Program forrásaiból tevődik össze. Pillanatnyilag 21 helyszínen újulnak meg a meglépő épületek, ennek részeként homlokzatfelújítás, klimatizálás, várótermek kialakítása és átalakítása, akadálymentesítés, mosdók rendbe tétele zajlik. Ezen felül 11 megállóhelyen vadonatúj, kis méretű, könnyűszerkezetes, klimatizált épületek valósulnak meg 

– ismertette a miniszteri biztos. Példaként említette Esztergomot, Leányvárt, Poroszlót, Martonvásárt, Szerepet, Kisvarsányt és Nyíradonyt, ahol már elkezdődtek a munkálatok, és további 19 helyszínen várható a kivitelezés megindítása.

A 106-os vasútvonal fejlesztéséről korábban írtunk:

Ajánljuk még:

 

