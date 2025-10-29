Egy komplett várost lendít majd fel ez a hajdú-bihari fejlesztés – ha átadják, itt mindenki nyer – fotókkal

Az országban 21 településen újul meg a meglévő vasúti felvételi épület a MÁV-csoport állomásfelújítási programjának köszönhetően. Ennek egyik helyszíne Balmazújváros, ahol október 29-én sajtótájékoztatón számoltak be a beruházás részleteiről és a teljes programról.

Balmazújváros vasútállomása 2026 tavaszára elkészülhet

Fotó: Vida Márton Péter

Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, régi vágya volt a városnak, hogy megújuljon az állomás. Felelevenítette, Balmazújváros korábbi polgármestereként megpróbálta a MÁV-ot megkérni, hogy adja át az épületet az önkormányzatnak, akkor méltó módon felújíthatták volna. Azonban szerencsésnek nevezte, hogy ez nem történt meg, hiszen így a városnak nem saját költségből kellett finanszíroznia a munkálatokat; azok a MÁV állomásfelújítási programjának részét képezik.

Nem egyedi ez az éljárás Magyarországon, hiszen 14 vármegyében több mint 30 állomás épületét újítják meg, illetve új mobil állomások is létesülnek. A balmazújvárosi állomás rendbe tétele és a vasút villamosítása vélhetően új lendületet ad a város fejlődésének

– fogalmazott a képviselő. Hozzátette, Balmazújváros számos ponton kötődik Debrecenhez, hiszen sokan járnak a vármegyeszékhelyre dolgozni, tanulni, illetve az egészségügyi intézmények látogatása céljából. Éppen ezért nehézkesnek nevezte azt az időszakot, amíg a vasúti pályát kicserélték, amit tovább lassított egy környezetvédelmi szempontból elengedhetetlen földcsere Nagymacsnál.

Tasó László (balra) és Tiba István

Fotó: Vida Márton Péter

Tavaszra elkészülhet a balmazújvárosi állomás

Tasó László, Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa szerint Magyarországon jelenleg a vasútfejlesztés korszaka zajlik, melynek egyik állomása Balmazújváros, ahol az elmúlt évtizedek legnagyobb vasúti beruházása van folyamatban.