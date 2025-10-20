október 20., hétfő

Hatalmas összeget kapott Balmazújváros! Ez aztán az igazi támogatás

Hatalmas összeget kapott Balmazújváros! Ez aztán az igazi támogatás

Hatalmas összeget kapott Balmazújváros

Forrás: Facebook / Dr. Varga Marina

52 millió forint, rendkívüli önkormányzati támogatást kapott Balmazújváros – osztotta meg közösségi oldalán Varga Marina polgármester. 

Arra törekszünk munkánk során, hogy nyitott szemmel járjunk, virágzó együttműködést alakítsunk ki mindenkivel, és éljünk minden olyan lehetőséggel, amely Balmazújváros fejlődését, a Balmazújvárosiak javát szolgálhatja. Hálásan köszönjük a támogatást és a bizalmat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak, Navracsics Tibor Miniszter úrnak, Dukai Miklós Államtitkár úrnak, és természetesen valamennyi Munkatársuknak is, valamint Magyarország kormányának

 – olvasható a bejegyzésben. 

