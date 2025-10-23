október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

22°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

'56 hőseire emlékeztek Balmazújvároson

Címkék#Balmazújváros#október 23.#1956-os forradalom

Haon.hu
'56 hőseire emlékeztek Balmazújvároson

Méltó megemlékezés Balmazújvároson

Forrás: Facebook / BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, Balmazújváros

A BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola idén is méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, résztvevőiről. 

Köszönjük szépen a színvonalas műsort a 10. A osztálynak és felkészítő tanáraiknak, Dobi Julianna osztályfőnöknek és Nagy Éva tanárnőnek

 – olvasható az intézmény Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu