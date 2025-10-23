Helyi közélet
2 órája
'56 hőseire emlékeztek Balmazújvároson
Méltó megemlékezés Balmazújvároson
Forrás: Facebook / BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, Balmazújváros
A BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola idén is méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, résztvevőiről.
Köszönjük szépen a színvonalas műsort a 10. A osztálynak és felkészítő tanáraiknak, Dobi Julianna osztályfőnöknek és Nagy Éva tanárnőnek
– olvasható az intézmény Facebook-oldalán.
7 órája
Békemenet: a béke üzenete érkezett ma Budapestre - Orbán Vikor is felszólalt!
3 órája
TOP 5 kirándulóhely Debrecenben, amely ősszel is csábító – fotókkal
