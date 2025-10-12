Eredmények
49 perce
Nagy beruházás indulhat Bakonszegen
Eredményesen zárult Bakonszeg önkormányzatának közbeszerzési eljárása, hamarosan indulhat a település csapadékvíz-elvezető hálózatának felújítása.
A közbeszerzési értesítő október 9-i számában közzétettek szerint, egy esztári vállalkozó nyerte el a kivitelezésre való jogosultságot, mintegy nettó 70,7 millió forintért. A 3156 folyóméter csatornahálózatot magában foglaló beruházás a Kossuth, Petőfi, Szabadság tér, Táncsics tér és Piac utcákat, valamint a Lehel utcát érinti.
