Bács Zoltán: „A Debreceni Egyetem jövője az innováción és az együttműködésen múlik”

Az Európai Unió Tanácsa ellen indított perről, a modellváltás eddigi tapasztalatairól, a BMW-vel való együttműködés lehetőségiről, innovációról és egyetemi kapacitásbővítésről, valamint rektori terveiről is beszélt az Index.hu-nak adott interjújában Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja – olvasható az unideb.hu-n.

Számos fontos témáról fejtette ki gondolatait az Indexnek adott interjújában Bács Zoltán

Bács Zoltán:„a magyar egyetemek kizárása jogtalan”

a magyar egyetemek Erasmus- és Horizon-programokból való kizárása jogtalan, és valójában politikai vita következménye, amelynek az egyetemi polgárok isszák meg a levét. Mint mondta, a Debreceni Egyetem ezért indított pert az Európai Unió Tanácsa ellen – elsőként a hazai felsőoktatási intézmények közül.

A kancellár szerint a modellváltás elérte célját, a változásokkal az egyetemek nemzetközi szinten is versenyképesebbek lettek. Az oktatói és kutatói bérek jelentősen emelkedtek, és a 25 éves keretmegállapodás biztosítja a kiszámítható gazdálkodást.

Az Erasmus-helyzet ellenére a Debreceni Egyetem továbbra is fogad külföldi hallgatókat, míg a magyar diákok számára a Pannónia-program kínál szélesebb lehetőségeket – akár az Egyesült Államokba, Koreába vagy Japánba is.

Bács Zoltán azt is elárulta, hogy az egyetemen új szervezeti egység jött létre, a Járműmérnöki és Mesterséges Intelligencia Koordinációs Intézet, amelyet Palkovics László vezet.

A BMW-vel való együttműködés pedig mára kiterjedt a gazdasági, jogi, műszaki és társadalomtudományi területekre is.

A kancellár kiemelte: a Debreceni Egyetem ma már 50 ezer fős közösség, ezért szükség van új, korszerű férőhelyek kialakítására, amelyek a hagyományos kollégiumoknál magasabb színvonalat képviselnek, ugyanakkor az albérleti áraknál kedvezőbbek lesznek.

A sport és közösségépítés területén Bács Zoltán különösen büszke a DEAC sikereire, amely ma már egy országosan elismert sporthálózat, és amelynek fejlesztése 2005-ben az ő koncepciója alapján indult el.

A kancellár szerint a Debreceni Egyetem célja, hogy továbbra is az ország egyik leginnovatívabb, nemzetközi szinten is elismert tudományos és oktatási központja maradjon.