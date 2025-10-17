2 órája
Ha ezeken a debreceni helyeken eszel, tutira nem lősz mellé! – Megvannak az év cívis vendéglátói – fotókkal
Megvannak a nyertesek! Kiosztották Az Év Cívis Vendéglátója 2025-ös díjait!
Immár második alkalommal ismerték el a legjobb vendéglátóhelyek tevékenységét Debrecenben, a Csokonai Színházban péntek délután. Az Év Cívis Vendéglátója 2025-ös megmérettetésére két kategóriában összesen 21 gasztronómiai vállalkozás jelentkezett. És hogy kik a nyertesek? Mutatjuk!
Az Év Cívis Vendéglátója díj a helyi vendéglátóegységek elismerése
Barcsa Lajos alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy akár üzletember, akár turista, akár debreceniek tesztelik a vendéglátóhelyeket, mindig bizonyítványt állít ki magáról a város, vagyis nagy mértékben meghatározza az élményt, hogy jó érzéssel távozik-e az ember vagy sem.
Debrecen szintet lépett az elmúlt évtizedben a gazdaság és a kultúra területén is, és ez a szintlépés, illetve annak megtartása szintén fontos tényező a vendéglátás területén
– mondta az alpolgármester, majd megjegyezte, szerinte egyre színvonalasabb a vendéglátás Debrecenben, ami bár versenyhelyzetet eredményez a vállalkozások között, de ez így is van rendjén, hiszen emiatt is emelkedik a színvonal.
Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója a koronavírus-járvány időszakára emlékezett vissza, amikor rendkívül megszorult a vendéglátóipar, és kiürültek a teraszok, éttermek, megszűnt gyakorlatilag az élet és a pezsgés. Miután ez a korszak elmúlt, 2024-ben úgy gondolta a Cívis Ház Zrt. vezetősége, hogy megversenyeztetné a frekventált belváros körét, mivel ezek az éttermek, vendéglátóegységek meghatározzák a belvárosi hangulatot.
Az ünnepélyes eseményen röviden elmondták tapasztalataikat, és értékeltek a zsűri tagjai. Elsőként Bárdos Sarolta borász osztotta meg gondolatait:
Évről évre egyre szélesebb a választék Debrecenben. Olyan helyeken jártunk, amelyek Budapesten vagy a világ más részein is megállnák a helyüket
– emelte ki. Hozzátette, szereti látni az embert az ételek mögött, a készítő szenvedélyét, aki nem elsősorban a profitért végzi a munkáját, és olyan szívvel, szeretettel végzi a munkáját, hogy abból csak jó dolgok sülhetnek ki. Nyikos Patrik séfnek pozitív a véleménye a vizsgált éttermekkel kapcsolatban, és bevallása szerint rendkívül nehéz volt úgy osztani a pontszámokat, hogy kikerüljön a győztes – mint elmondta, ha a szívére hagyatkozik, mindenkinek csillagos ötöst adott volna.
Díjazták Az Év Cívis VendéglátóitFotók: Vida Márton Péter
Csapody Balázs, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, a Kistücsök Étterem tulajdonosa szuperlatívuszokban beszélt Debrecenről, különösen a lokálpatriotizmus miatt. Örült annak, hogy a zsűrizés során kimozdulhatott a gasztronómiai komfortzónájából, és megismerhetett olyan vendéglátóegységeket, amelyek nem estek eddig útba azért, mert azelőtt csak a kedvenc helyeit látogatta.
Meggyőződése, hogy a gasztroturizmus a jelenleg legjobban fejlődő turisztikai ágazat, és ezt a gyönyörű, jó atmoszférát sugalló, nagyon jó szállás- és vendéglátóhelyekkel rendelkező városok tudják kihasználni – ezalatt pedig alighanem Debrecenre is gondolt, hiszen mint elmondta, meggyőződése, hogy a cívisváros felkerült a gasztroturisták térképére.
Az eseményen elhangzott, hogy a kávézók, cukrászdák, reggelizőhelyek és a melegkonyhás vendéglők kategóriában hirdettek ki győzteseket, mellettük pedig azokat is jutalmazták, akik a Cívis Ház Zrt. honlapján szavaztak a verseny során. Több mint 2000 szavazatot adtak le, közülük két szerencsés nyertest sorsoltak ki, akiknek 50 ezer forint értékű vouchereket ajándékoztak, amelyeket a közönségdíjas helyeken használhatnak fel.
És hogy a vendéglátóegységek közül melyeket díjazták? Íme!
- A közönség szavazatai alapján a kávézók, cukrászdák, reggelizőhelyek kategóriájának győztese: az Aranytölgy Kávézó.
- A közönség szavazatai alapján a melegkonyhás vendéglők kategóriájának győztese: a BlackSheep Kávéház.
- A Pannon Gasztronómiai Akadémia különdíjasa, az év felfedezettje: az Annuska Fagylaltbisztró és Kávézó
- A zsűri döntése alapján a kávézók, cukrászdák, reggelizőhelyek kategóriájának győztese: a Jardin Cukrászda.
- A zsűri döntése alapján a melegkonyhás vendéglők kategóriájának győztese (aki a vándordíjat kapja): a Szomszéd Bisztró.
