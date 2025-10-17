Ha ezeken a debreceni helyeken eszel, tutira nem lősz mellé! – Megvannak az év cívis vendéglátói – fotókkal

Immár második alkalommal ismerték el a legjobb vendéglátóhelyek tevékenységét Debrecenben, a Csokonai Színházban péntek délután. Az Év Cívis Vendéglátója 2025-ös megmérettetésére két kategóriában összesen 21 gasztronómiai vállalkozás jelentkezett. És hogy kik a nyertesek? Mutatjuk!

Az Év Cívis Vendéglátója díjátadón részt vett Nyikos Patrik (balról), Erdei Edit, Barcsa Lajos, Bárdos Sarolta és Csapody Balázs is

Forrás: Vida Márton Péter

Az Év Cívis Vendéglátója díj a helyi vendéglátóegységek elismerése

Barcsa Lajos alpolgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy akár üzletember, akár turista, akár debreceniek tesztelik a vendéglátóhelyeket, mindig bizonyítványt állít ki magáról a város, vagyis nagy mértékben meghatározza az élményt, hogy jó érzéssel távozik-e az ember vagy sem.

Debrecen szintet lépett az elmúlt évtizedben a gazdaság és a kultúra területén is, és ez a szintlépés, illetve annak megtartása szintén fontos tényező a vendéglátás területén

– mondta az alpolgármester, majd megjegyezte, szerinte egyre színvonalasabb a vendéglátás Debrecenben, ami bár versenyhelyzetet eredményez a vállalkozások között, de ez így is van rendjén, hiszen emiatt is emelkedik a színvonal.

Erdei Edit, a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója a koronavírus-járvány időszakára emlékezett vissza, amikor rendkívül megszorult a vendéglátóipar, és kiürültek a teraszok, éttermek, megszűnt gyakorlatilag az élet és a pezsgés. Miután ez a korszak elmúlt, 2024-ben úgy gondolta a Cívis Ház Zrt. vezetősége, hogy megversenyeztetné a frekventált belváros körét, mivel ezek az éttermek, vendéglátóegységek meghatározzák a belvárosi hangulatot.

Az ünnepélyes eseményen röviden elmondták tapasztalataikat, és értékeltek a zsűri tagjai. Elsőként Bárdos Sarolta borász osztotta meg gondolatait:

Évről évre egyre szélesebb a választék Debrecenben. Olyan helyeken jártunk, amelyek Budapesten vagy a világ más részein is megállnák a helyüket

– emelte ki. Hozzátette, szereti látni az embert az ételek mögött, a készítő szenvedélyét, aki nem elsősorban a profitért végzi a munkáját, és olyan szívvel, szeretettel végzi a munkáját, hogy abból csak jó dolgok sülhetnek ki. Nyikos Patrik séfnek pozitív a véleménye a vizsgált éttermekkel kapcsolatban, és bevallása szerint rendkívül nehéz volt úgy osztani a pontszámokat, hogy kikerüljön a győztes – mint elmondta, ha a szívére hagyatkozik, mindenkinek csillagos ötöst adott volna.