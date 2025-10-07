2 órája
Megbüntethet a rendőr, ha más autóját vezetem? Érdekes dolgok derültek ki...
Ez bizony nagy kérdés. Megbüntethet a rendőr, ha más autóját vezetem? Jogászt kérdeztünk, illetve Sárközy Tamás igazságügyi műszaki szakértő is segítségünkre volt annak tisztázására: hogyan történik a szabályos autó kölcsönadás?
Bizonyára sok sofőr járt már úgy életében, hogy valamilyen oknál fogva más autóját vezette. Legyen az egy barát, közeli ismerős, vagy akár családtag. Kíváncsiak voltunk, ilyen esetben mit mond a jogszabály az autó kölcsönadással kapcsolatban; ha esetleg igazoltatnak, megbüntethet-e a rendőr, ha más autóját vezetem? Egy debreceni jogász válaszolt kérdéseinkre, illetve Sárközy Tamás igazságügyi műszaki szakértő is segítségünkre volt.
Meghatalmazás gépjármű használatra: kérheti a rendőr?
A gépjárművet vezetheti más a tulajdonos hozzájárulásával, ami lehet szóbeli is. Nyilván az írásbeli kölcsönszerződés lenne az optimális, ha a rendőr megállít, mert kérheti, hogy igazoljuk a jármű használat jogcímét. Bár ez elég ritkán fordul elő, hogy kéri, mert úgyis ellenőrzi a rendszerben, nem áll e körözés alatt az autó
– magyarázta a jogász. Hozzátette: a gépkocsit családtagnak is odaadhatjuk és akkor nyilván senkinek nem jut eszébe szerződést írni róla.
Ha a tulajdonos hozzájárulása nélkül vezet valaki egy gépkocsit, akkor felmerülhet a jármű önkényes elvételének bűntette. Ez a bűncselekmény felmerülhet akkor is, ha autószerelőhöz elvisszük a járművet, és bár ő csak próbaútra vihetné el azt, de a sajátjaként rendelkezik vele. Amennyiben a rendőr megkérdőjelezi a járműhasználatot és papír nincs róla, akkor be kell szerezni a tulajdonos/üzembentartó nyilatkozatát, hogy valóban kölcsönadta az autót. Ha hozzátartozóról van szó ,akkor is
– tette hozzá a szakember. Kitért arra is, ha egy autószalon ad a javítás vagy szerviz idejére csereautót, akkor mindig ír kölcsönadási szerződést, mert ha kár éri a gépkocsit, azt a kölcsönvevőnek meg kell terítenie.
A rendőr ritkán ellenőrzi az autó kölcsönadásáról szóló kölcsönszerződés meglétét
A jogász rámutatott, a tapasztalat az, hogy a rendőr ritkán ellenőrzi a kölcsönszerződés meglétét és többnyire bemondás alapján elhiszi a járműhasználat jogosságát, ha a gépkocsit nem körözik vagy nincs lejárt műszaki érvényessége, felelősségbiztosítása.
Sárközy Tamás úgy fogalmazott, ha kölcsönkapunk, vagy kölcsönadunk egy autót, akkor mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy milyen állapotban van a jármű.
Nincs-e valamilyen olyan műszaki hibája, amiről egy használónak, aki akkor kezdi használni a járművet, mindenképpen tudnia kell. Például arról, hogy milyen gumi van rajta. Ezeket mindenképpen érdemes tisztázni, hiszen ez a használatot nagy mértékben befolyásolja. Továbbá azt is érdemes tisztázni, hogy van-e típusismerete annak, aki kölcsönkapja ezt az autót. Mert ha nincs, akkor célszerű előtte mondjuk egy próbaútra elmenni, ahol a kölcsönadó bemutatja az autóját, a kölcsönvevő pedig kipróbálhatja
– javasolta.
Szeptemberben szigorodott a biztonsági öv használata
A szakértő elmondta, mindezek mellett érdemes tisztázni, hogy van-e sérülése a járműnek, hogy ebből később ne legyen probléma.
Ha egy ismerősnek adom kölcsön az autót, vagy egy ismerőstől kérek kölcsön járművet, akkor érdemes fényképeket készíteni az átadáskor és a visszaadáskor is, hogy ezzel megelőzzük azt, hogy később esetleg létező vagy nem létező sérülésekre hivatkozzon valamelyik fél. Továbbá nem mindegy, hogy most egy fél órára, több órára adom-e kölcsön az autómat, vagy hosszabb időre. Ugyanis ilyenkor már gondolni kell például az olajszint ellenőrzésére, vagy lehet éppen időszerű egy szervizelés stb.
– sorolta.
Mint már korábban beszámoltunk róla, bődületes büntetést akaszthatnak a nyakába annak, aki úgy gondolja, hogy nem szükséges a biztonsági öv használata. Szeptember 18-án, csütörtökön életbe lépett az új szigorítás, és a rendőrök mellett kamerák is ellenőrzik, hogy be van-e kötve mindenki az autóban.
Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!
