A szomszédból áthulló falevelet tényleg neked kell összeszedni? Itt a válasz

Az igazi ősz beköszöntével bizony a fák, bokrok megválnak „öltözetüktől”, a napokban már egyre több falevél borítja a járdákat. Októberben biztosan több kertes házban élőnek okoz problémát, hogy a szomszéd fáinak a levelei áthullanak az ő portájára, vagy éppen a szél kapja fel azokat, és beborítják az előtte lévő közterületet, járdát. Minden bizonnyal sokakban felmerült már: van-e valamilyen szabályozás, ajánlás, hogy milyen távolságra lehet ültetni a fákat, bokrokat a telekhatártól? Számtalan szomszédvita indul az áthulló falevelek miatt, ezért utánajártunk, hogyan ajánlatos eljárni a hasonló problémák esetén.

Forrás: MW-archív

Ennek a problémának jártunk utána egy korábbi cikkünkben, akkor Nemes Imre ügyvéd arról tájékoztatta a Haont, hogy egyelőre az egész országra kiterjedő hatályú jogszabály nincs, a helyi önkormányzatok azonban rendeletet hozhatnak az ültetési távolságokra vonatkozóan.

Ültetés előtt érdemes tájékoztatást kérni az illetékes polgármesteri hivataltól, valamint figyelembe venni azt, hogy ebben a kérdésben is irányadó Polgári Törvénykönyvünk úgynevezett „szomszédjogi generálklauzulája”, mely szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné

– osztotta meg az ügyvéd. Hozzátette, ennek megfelelően úgy kell helyet választanunk növényeinknek, hogy azok később se akadályozzák a szomszéd ingatlan rendes használatát.

Csak, hogy néhány példát említsünk, figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az ültetendő fa a szomszédunk veteményeskertjére árnyékolhat, ágai zavarhatják a házból való kilátást, vagy annak gyökerei is kárt okozhatnak a szomszédos épület alá nőve

– fogalmazott.

Hogyan gondozzuk a növényeinket?

Nemes Imre továbbá arra is kitért, hogy a telektulajdonosnak hogyan kell gondoznia növényeit.

A szükségtelen zavarás tilalmából eredően a telektulajdonos köteles legalább olyan mértékben gondozni a növényeit, hogy azok a szomszédok ingatlanának használatát ne akadályozzák vagy veszélyeztessék. A fás szárú növények védelméről szóló törvény arról rendelkezik, hogy a telektulajdonos alapvetően köteles gondoskodni az ingatlanon álló növények fenntartásáról, azaz szükség esetén locsolnia, metszenie kell azokat

– hangsúlyozta, majd megosztotta, mit tehetünk abban az esetben, ha a szomszéd fájáról áthullik a mi telkünkre a falevél.