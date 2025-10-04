1 órája
A szomszédból áthulló falevelet tényleg neked kell összeszedni? Itt a válasz
Az ősz beköszöntével egyre több ház körüli teendő akad. Számtalan szomszédvita indul az áthulló falevelek miatt, ezért utánajártunk, hogyan ajánlatos eljárni a hasonló problémák esetén.
Az igazi ősz beköszöntével bizony a fák, bokrok megválnak „öltözetüktől”, a napokban már egyre több falevél borítja a járdákat. Októberben biztosan több kertes házban élőnek okoz problémát, hogy a szomszéd fáinak a levelei áthullanak az ő portájára, vagy éppen a szél kapja fel azokat, és beborítják az előtte lévő közterületet, járdát. Minden bizonnyal sokakban felmerült már: van-e valamilyen szabályozás, ajánlás, hogy milyen távolságra lehet ültetni a fákat, bokrokat a telekhatártól? Számtalan szomszédvita indul az áthulló falevelek miatt, ezért utánajártunk, hogyan ajánlatos eljárni a hasonló problémák esetén.
Szomszédvita az áthulló falevelek miatt
Ennek a problémának jártunk utána egy korábbi cikkünkben, akkor Nemes Imre ügyvéd arról tájékoztatta a Haont, hogy egyelőre az egész országra kiterjedő hatályú jogszabály nincs, a helyi önkormányzatok azonban rendeletet hozhatnak az ültetési távolságokra vonatkozóan.
Ültetés előtt érdemes tájékoztatást kérni az illetékes polgármesteri hivataltól, valamint figyelembe venni azt, hogy ebben a kérdésben is irányadó Polgári Törvénykönyvünk úgynevezett „szomszédjogi generálklauzulája”, mely szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné
– osztotta meg az ügyvéd. Hozzátette, ennek megfelelően úgy kell helyet választanunk növényeinknek, hogy azok később se akadályozzák a szomszéd ingatlan rendes használatát.
Csak, hogy néhány példát említsünk, figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az ültetendő fa a szomszédunk veteményeskertjére árnyékolhat, ágai zavarhatják a házból való kilátást, vagy annak gyökerei is kárt okozhatnak a szomszédos épület alá nőve
– fogalmazott.
Hogyan gondozzuk a növényeinket?
Nemes Imre továbbá arra is kitért, hogy a telektulajdonosnak hogyan kell gondoznia növényeit.
A szükségtelen zavarás tilalmából eredően a telektulajdonos köteles legalább olyan mértékben gondozni a növényeit, hogy azok a szomszédok ingatlanának használatát ne akadályozzák vagy veszélyeztessék. A fás szárú növények védelméről szóló törvény arról rendelkezik, hogy a telektulajdonos alapvetően köteles gondoskodni az ingatlanon álló növények fenntartásáról, azaz szükség esetén locsolnia, metszenie kell azokat
– hangsúlyozta, majd megosztotta, mit tehetünk abban az esetben, ha a szomszéd fájáról áthullik a mi telkünkre a falevél.
Mint elmondta, először mindig a szóbeli, majd az írásbeli felhívás, figyelmeztetés eszközét kell igénybe vennünk, annak érdekében, hogy elérjük, hogy a szomszéd orvosolja a problémát. Amennyiben viszont a békés konfliktusmegoldás kísérlete nem vezet eredményre, a település jegyzőjéhez fordulhatunk birtokvédelemért.
A birtokvédelmi eljárás a zavaró magatartástól számított egy éven belül indítható meg, annak eredményessége esetén a jegyző az eredeti állapot helyreállítására vagy a birtoksértő magatartástól való eltiltásra kötelezheti a zavaró magatartást kifejtő szomszédot. Ezen kívül rendelkezésre áll még a polgári peres eljárás megindításának lehetősége, ez azonban jóval hosszadalmasabb és költségesebb. Fontos viszont, hogy a polgári per akkor is megindítható, ha a zavaró hatás már több mint egy éve fennáll
– emelte ki.
Polgári pert indíthat a károsult
Bizonyára többeknek okoz fejfását, hogy a szomszéd fája olyan közel van a házukhoz, hogy az megsérti a mészvakolatot, esetleg olyannyira, hogy az lehullik.
Mint megtudtuk, ebben az esetben – amennyiben a károkozó lakásbiztosítása fedezi ezt (azaz tartalmaz felelősségbiztosítást) – a károsult a biztosítónál érvényesítheti kártérítési igényét.
Ennek hiányában saját biztosítójához kell fordulnia, ha pedig nem rendelkezik biztosítással vagy az nem minősíti biztosítási eseménynek az ilyen problémát, akkor polgári pert indíthat a károkozóval szemben kártérítési igénye megtérítése érdekében, amely eljárásban érdemes azt is kérni, hogy a szomszéd szüntesse meg a károkozó helyzetet, ha az még fennáll.
Mikor vághatjuk le az áthajló ágakat?
A szomszédjogokról szóló törvény szerint az ingatlan tulajdonosa levághatja az áthajló ágakat, illetve átnyúló gyökereket abban az esetben, ha azok az ingatlan rendes használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa felhívás ellenére sem távolítja el. Fontos tehát, hogy előtte egyértelmű és később igazolható felhívással éljünk az ág eltávolítására vonatkozóan és csak abban az esetben cselekedjünk, ha az nem járt sikerrel. Kiemelendő viszont, hogy nem elegendő a „rendes használat” akadályozásához és az aktív cselekvésünkhöz az, ha pusztán a szemünket zavarja az ág látványa, az viszont már kellő indok lehet az eltávolításra, ha a telken való közlekedést akadályozza vagy gátolja a természetes fény bejutását az ingatlanon álló házba
– nyomatékosította.
Kinek jelezhetjük, ha a szomszéd a saját faleveleit nem szedi össze a mi portánkon? Van erre megoldás? – tettük fel a kérdést Nemes Imrének, aki leszögezte: a megfelelő szomszédhoz intézett felhívást követően – ha az nem vezetne eredményre –, ebben az esetben is igénybe vehetjük a jegyzői birtokvédelem lehetőségét, illetve polgári peres eljárást is kezdeményezhetünk.
Figyelmet kell viszont fordítanunk arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként kötelesek vagyunk szomszédunknak a telkünkre való bejutását engedélyezni, annak lehetőségét megteremteni, hogy el tudja végezni ezeket a munkálatokat
– fogalmazott.
Több ingatlantulajdonos rossz szemmel nézi, amikor a járókelők, szomszédok leszedik a házuk előtt álló gyümölcsfáról a termést – de vajon tényleg övék az a termés? Örök kérdés ez, éppen ezért nyáron ezt a kérdést is tisztáztuk.
Hoppá! Hiába én ültettem, nem az enyém a házam előtt álló fa termése? De akkor kié?
Ajánljuk még:
15 éve szolgálja a település lakóit a hajdú-bihari polgármester