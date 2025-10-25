október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

2 órája

Több ezer háztartás maradt áram nélkül a viharos szél miatt Hajdú-Biharban

Címkék#áramszünet#viharos szél#Hajdú-Bihar

Rengeteg bejelentés érkezett az OPUS TITÁSZ-hoz. Az áramszünetek miatt a vármegye több pontján is dolgoztak a szakemberek.

Haon.hu

Pénteken már beszámoltunk róla, hogy a Benjamin-ciklon okozta viharos szél miatt több helyen is áramszünet volt Debrecenben, amelyek még a közösségi közlekedést is érintették. A történtekkel kapcsolatban megkerestük az OPUS TITÁSZ-t is, akik péntek este részletesen beszámoltak portálunknak a fennakadásokról. 

Több ezer háztartásban volt áramszünet pénteken
Több ezer háztartásban volt áramszünet pénteken
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Fokozatosan állt helyre az ellátás az áramszünet után

– Hajdú-Bihar vármegyében pénteken több, részben időjárási okokra visszavezethető üzemzavar következett be a középfeszültségű (22 kV-os és 11 kV-os) elosztóhálózaton. A meghibásodások több településen okoztak áramszünetet. A szakembereink minden esetben azonnal megkezdték a hiba feltárását és a helyreállítást, az ellátás fokozatosan mindenhol helyreállt vagy folyamatban van – olvasható az áramszolgáltató közleményében.

Mint írták, Debrecenben két alkalommal is – 8:03 és 9:46, valamint 16:00 és 17:01 között – a „Debrecen OVIT” alállomás középfeszültségű félgyűjtősínjeinek kiesése okozott áramszünetet. Az két üzemzavarban összesen 18 800 ügyfél maradt ideiglenesen áram nélkül. Az ellátás fokozatosan állt helyre, a leghosszabb ideig érintett ügyfeleinknél az áramszünet 1 óra 43 perc, illetve 1 óra 1 perc volt. Kiemelték, Debrecen-Haláp városrészben egy, a „Debrecen OVIT – Haláp” szabadvezetékre dőlt fa okozott hibát, és ezzel közel 5 órán tartó áramszünet, ami 470 ügyfelet érintett.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hozzátették, a „Berettyóújfalu – Sáránd” középfeszültségű vezetéken szintén egy kidőlt fa miatt alakult ki hiba. A szolgáltatás 9:46 és 13:19 között szünetelt, 2490 ügyfelet érintve Berettyóújfalu és Derecske külterületén. Hosszúpályiban a „Létavértes – Hosszúpályi” vezetéken faág került a hálózatra, ami 12:53 és 13:44 között okozott 51 perces áramszünetet, 1517 ügyfélnél. A „Létavértes – Vámospércs” vezetéken szintén faág okozott hibát, 13:16 és 15:12 között, 1043 ügyfelet érintve Kokadon és Létavértesen.

Kiemelték továbbá azt is, hogy Hajdúszovát és Földes térségében a közlemény küldésének időpontjában is folyamatban volt a helyreállítás a „Hajdúszoboszló – Hajdúszovát” középfeszültségű szabadvezetéken, ahol szintén kidőlt fa okozott kimaradást. Mint írták, az oszloptörés és vezetékszakadás miatt 12:09 óta 287 ügyfél maradt átmenetileg ellátatlan.

A középfeszültségű elosztóhálózat mellett a kisfeszültségű hálózaton is voltak meghibásodások: összesen 92 hibabejelentés érkezett –  több mint 30%-a Debrecenből - , aminek jelentős részét péntek estig már javították.

A szél által okozott további károkról az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu