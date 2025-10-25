Több ezer háztartás maradt áram nélkül a viharos szél miatt Hajdú-Biharban

Pénteken már beszámoltunk róla, hogy a Benjamin-ciklon okozta viharos szél miatt több helyen is áramszünet volt Debrecenben, amelyek még a közösségi közlekedést is érintették. A történtekkel kapcsolatban megkerestük az OPUS TITÁSZ-t is, akik péntek este részletesen beszámoltak portálunknak a fennakadásokról.

Több ezer háztartásban volt áramszünet pénteken

Fokozatosan állt helyre az ellátás az áramszünet után

– Hajdú-Bihar vármegyében pénteken több, részben időjárási okokra visszavezethető üzemzavar következett be a középfeszültségű (22 kV-os és 11 kV-os) elosztóhálózaton. A meghibásodások több településen okoztak áramszünetet. A szakembereink minden esetben azonnal megkezdték a hiba feltárását és a helyreállítást, az ellátás fokozatosan mindenhol helyreállt vagy folyamatban van – olvasható az áramszolgáltató közleményében.

Mint írták, Debrecenben két alkalommal is – 8:03 és 9:46, valamint 16:00 és 17:01 között – a „Debrecen OVIT” alállomás középfeszültségű félgyűjtősínjeinek kiesése okozott áramszünetet. Az két üzemzavarban összesen 18 800 ügyfél maradt ideiglenesen áram nélkül. Az ellátás fokozatosan állt helyre, a leghosszabb ideig érintett ügyfeleinknél az áramszünet 1 óra 43 perc, illetve 1 óra 1 perc volt. Kiemelték, Debrecen-Haláp városrészben egy, a „Debrecen OVIT – Haláp” szabadvezetékre dőlt fa okozott hibát, és ezzel közel 5 órán tartó áramszünet, ami 470 ügyfelet érintett.

Hozzátették, a „Berettyóújfalu – Sáránd” középfeszültségű vezetéken szintén egy kidőlt fa miatt alakult ki hiba. A szolgáltatás 9:46 és 13:19 között szünetelt, 2490 ügyfelet érintve Berettyóújfalu és Derecske külterületén. Hosszúpályiban a „Létavértes – Hosszúpályi” vezetéken faág került a hálózatra, ami 12:53 és 13:44 között okozott 51 perces áramszünetet, 1517 ügyfélnél. A „Létavértes – Vámospércs” vezetéken szintén faág okozott hibát, 13:16 és 15:12 között, 1043 ügyfelet érintve Kokadon és Létavértesen.

Kiemelték továbbá azt is, hogy Hajdúszovát és Földes térségében a közlemény küldésének időpontjában is folyamatban volt a helyreállítás a „Hajdúszoboszló – Hajdúszovát” középfeszültségű szabadvezetéken, ahol szintén kidőlt fa okozott kimaradást. Mint írták, az oszloptörés és vezetékszakadás miatt 12:09 óta 287 ügyfél maradt átmenetileg ellátatlan.

A középfeszültségű elosztóhálózat mellett a kisfeszültségű hálózaton is voltak meghibásodások: összesen 92 hibabejelentés érkezett – több mint 30%-a Debrecenből - , aminek jelentős részét péntek estig már javították.

