Készülj fel! Rengeteg településen lesz áramszünet Hajdú-Biharban, itt a teljes lista!
A rövid hét ellenére sok helyen dolgoznak majd. Mutatjuk, hol lesz áramszünet Hajdú-Biharban!
Október 20. és 24. között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Ahogy az alábbi listán jól látszik, a háromnapos munkahét alatt rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban!
Október 20.
Hajdúnánás
2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00
- Áchim András utca 2 - 44
- Áchim András utca 1 - 81
- Arany János utca 28 - 36
- Arany János utca 51 - 59
- Hajdú utca 2 - 48
- Hajdú utca 1 - 47
- Munkácsy utca 24 - 34
- Munkácsy utca 31 - 45
- Jókai utca 57
Hajdúböszörmény
2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 18:00
- Dorogi utca 94 - 108
- Külső-Dorogi utca 102 - 108
- Külső-Dorogi utca 103
- Petneházy Dávid utca 24 - 46
- Petneházy Dávid utca 19 - 45
Nádudvar
2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00
- Akác utca 2 - 12
- Akácfa utca 2
- Antal János utca 1 - 7
- Antal János utca 2 - 6
- Baksay Dániel utca 42 - 312
- Baksay Dániel utca 33 - 67
- Dózsa György utca 1 - 37
- Dózsa György utca 2 - 42
- Eötvös utca 2 - 12
- Eötvös utca 1 - 3
- Kossuth utca 26 - 64
- Kossuth utca 29 - 95
- Löwy Sándor utca 3 - 39
- Löwy Sándor utca 2 - 36
- Mészáros Lázár utca 3 - 41
- Mészáros Lázár utca 2 - 32
- Nagy Sándor utca 2 - 6
- Nagy Sándor utca 1 - 7
- Nyerges utca
- Somogyi Béla utca 1 - 29
- Somogyi Béla utca 2 - 58
- Táncsics utca 1 - 11
- Táncsics utca 2 - 16
Hajdúszoboszló
2025-10-20 07:30 - 2025-10-20 19:30
- Ádám utca 31 - 71
- Ádám utca 36 - 80
- Árpád utca 2 - 78
- Árpád utca 1 - 73
- Attila utca 2 - 50
- Attila utca 1 - 51
- Báthory utca 1 - 29
- Báthory utca 2 - 26
- Csokonai utca 2 - 36
- Csokonai utca 1 - 37
- Hőforrás utca 105
- Hőgyes utca 39
- Kossuth utca 59 - 83
- Kossuth utca 62 - 82
- Könyök utca 2 - 26
- Könyök utca 1 - 17
- Síp zug 2 - 4
- Síp zug 1 - 5
- Tompa utca 2 - 28
- Tompa utca 1 - 35
- Wesselényi utca 40 - 66
- Wesselényi utca 13 - 49
Polgár
2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00
- Bogát köz
- Gátőrház kert 2
- Hajdú utca 38
- Hajdú utca 39 - 41
- Kengyelköz tanya 38
- Lenin tanya 2 - 9000
- Lenin tanya 1 - 105
- Lepke tanya
- Meggyesi Tanya föld
- Nagykapros tanya
- Tanya föld 9001
- Új Központ 2
Debrecen
2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 14:00
- Hrsz. HRSZ: 0441
- Vértesi utca 9 - 439
2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 15:30
- Szoboszlói út 2
Október 21.
Hajdúböszörmény
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00
- Arad utca 84 - 118
- Arad utca 55 - 107
- Dózsa György körút 46 - 74
- Dózsa György körút 29 - 87
Hajdúnánás
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00
- Áchim András utca 2 - 44
- Áchim András utca 1 - 81
- Arany János utca 28 - 36
- Arany János utca 51 - 59
- Hajdú utca 2 - 48
- Hajdú utca 1 - 47
- Munkácsy utca 24 - 34
- Munkácsy utca 31 - 45
Hortobágy
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00
- Hortobágy part 9000
- Kossuth utca 12 - 22
- Ménes utca 1 - 7
- Móricz Zsigmond körút 2 - 10
- Móricz Zsigmond körút 1 - 33
- Vasut sor 2 - 9008
- Vasut sor 1 - 9005
Debrecen
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00
- Bocskai István út 38 - 52
- Bocskai István út 49 - 69
- Gémeskút utca 2
- Józsakert utca 2 - 46
- Józsakert utca 1 - 43
- Kiskert utca 2 - 44
- Kiskert utca 1 - 41
- Március 15 utca 2 - 24
- Március 15 utca 1 - 25
- Óiskola utca 1
- Október 6 utca 2 - 22
- Október 6 utca 1 - 27
- Síntelep utca 2 - 20
- Síntelep utca 3 - 7
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 18:00
- Erőss Lajos utca 12 - 26
- Erőss Lajos utca 9 - 15
- Gyolcsos utca 4 - 28
- Gyolcsos utca 1 - 27
- István út 4 - 80
- István út 1 - 13
- Kishegyesi út 2
- Sesztina utca 4 - 10
- Szeges utca 2 - 10
- Szeges utca 3 - 11
Hajdúszoboszló
2025-10-21 08:30 - 2025-10-21 16:30
- Gyöngyvirág utca 2 - 44
- Gyöngyvirág utca 1 - 47
- Ibolya utca 2 - 16
- Ibolya utca 1 - 7
- Jácint utca 11
- Muskátli utca 2 - 32
- Muskátli utca 1 - 41
- Nefelejcs utca 2 - 22
- Nefelejcs utca 1 - 33
- Rózsa utca 2 - 52
- Rózsa utca 1 - 19
- Szegfű utca 2 - 12
- Szegfű utca 1 - 9
- Tulipán utca 4 - 14
- Tulipán utca 1 - 7
Tiszacsege
2025-10-21 09:00 - 2025-10-21 15:30
- Bethlen utca 2 - 4
- Bethlen utca 1 - 5
- Kinizsi utca HRSZ:875 -
- Kinizsi utca HRSZ:873 -
- Kinizsi utca HRSZ:878 -
- Kinizsi utca 2 - 36
- Kinizsi utca 1 - 17
- Rákóczi utca 26 - 44
- Rákóczi utca 29 - 53
- Temető utca 6 - 6
Püspökladány
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 12:00
- Árpád utca 1 - 39
- Árpád utca 2 - 36
- Csokonai utca 1 - 5
- Deák Ferenc utca 1 - 9
- Deák Ferenc utca 2 - 14
- Dobó várkapitány utca 2 - 16
- Dobó várkapitány utca 1 - 13
- Hunyadi János utca 2 - 30
- Hunyadi János utca 1 - 19
- Jókai utca 4 - 30
- Jókai utca 1 - 19
- Klapka utca 1 - 21
- Klapka utca 2 - 18
- Kurucz utca 1 - 17
- Kurucz utca 2 - 34
- Munkácsy Mihály utca 2 - 12
- Munkácsy Mihály utca 3 - 23
- Széchenyi utca 2 - 28
- Széchenyi utca 1 - 19
- Vörösmarty utca 2 - 22
- Vörösmarty utca 3 - 25
- Wesselényi utca 2 - 12
- Wesselényi utca 1 - 11
Polgár
2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00
- Bogát köz
- Gátőrház kert 2
- Hajdú utca 38
- Hajdú utca 39 - 41
- Kengyelköz tanya 38
- Lenin tanya 2 - 9000
- Lenin tanya 1 - 105
- Lepke tanya
- Meggyesi Tanya föld
- Nagykapros tanya
- Tanya föld 9001
- Új Központ 2
Október 22.
Debrecen
2025-10-22 08:00 - 2025-10-22 16:00
- Bocskai István út 38 - 52
- Bocskai István út 49 - 69
- Gémeskút utca 2
- Józsakert utca 2 - 46
- Józsakert utca 1 - 43
- Kiskert utca 2 - 44
- Kiskert utca 1 - 41
- Március 15 utca 2 - 24
- Március 15 utca 1 - 25
- Óiskola utca 1
- Október 6 utca 2 - 22
- Október 6 utca 1 - 27
- Síntelep utca 2 - 20
- Síntelep utca 3 - 7
- Kőrösi Csoma Sándor utca 41
- Sámsoni út 178 - 180
- Simon István utca 4 - 28
- Simon István utca 1 - 17
- Balaton utca 26
- Duskás Ferenc utca 2 - 4
- Duskás Ferenc utca 3 - 21
- Egyletkert utca 1
- Epreskert utca aluljáró
- Gázvezeték utca 36 - 50
- Gázvezeték utca 35 - 47
- Kanális utca 15 - 33
- Merkúr utca 5
- Szepesi utca 16 - 26
- Szepesi utca 9 - 31
- Tégláskert utca 2 - 28
- Tégláskert utca 3 - 25
- Százados utca 6 - 10
- Százados utca 5 - 7
- Bokor utca 15 - 29
- Bokor utca 2 - 24
- Bokorhegy tanya 468
- Bokorhegy tanya 9002
- Bokorhegy tanya 469
- Cserje utca 20 - 32
- Cserje utca 9
- Dámvad utca 6 - 12
- Dámvad utca 3 - 13
- Göncölszekér utca 39
- Haláp kert 22 - 46886
- Haláp tanya 7 - 9035
- Homok utca 9000
- Homoktövis utca 4 - 22
- Karvaly utca 5 - 29
- Mezőőr utca 3
- Nagycsere tanya 80
- Sövény utca 24 - 46832
- Vándor utca 21 - 23
- Zártkert 469 - 46977
- Zártkert 52 - 46964
- Haláp kert 320 - 334
- Haláp kert 333 - 377
- Haláp tanya 376
- Haláp tanya 7 - 355
- Sertéstelep 1670
- Vadon utca 6
Hajdúszoboszló
2025-10-22 08:30 - 2025-10-22 16:30
- Gyöngyvirág utca 2 - 44
- Gyöngyvirág utca 1 - 47
- Ibolya utca 2 - 16
- Ibolya utca 1 - 7
- Jácint utca 11 - 11
- Muskátli utca 2 - 32
- Muskátli utca 1 - 41
- Nefelejcs utca 6. -
- Nefelejcs utca 2 - 22
- Nefelejcs utca 1 - 33
- Rózsa utca 2 - 52
- Rózsa utca 1 - 19
- Szegfű utca 2 - 12
- Szegfű utca 1 - 9
- Tulipán utca 4 - 14
- Tulipán utca 1 - 7
Október 23.
Debrecen
2025-10-23 12:15 - 2025-10-23 17:15
- Kishegyesi út 1 - 11 (a Tesconál)
Október 24.
Hajdúböszörmény
2025-10-24 08:00 - 2025-10-24 16:00
- Csonkatorony utca 12 - 118
- Csonkatorony utca 69 - 103
- Hegyes utca 6 - 52
- Hegyes utca 1 - 45
- Károlyi Mihály utca 54
- Károlyi Mihály utca 3
- Tanya 1009
- Vákáncsos utca 50 - 190
- Vákáncsos utca 129 - 177
- Vincellér utca 78 - 108
- Vincellér utca 95 - 119
