Áramszünet

1 órája

Készülj fel! Rengeteg településen lesz áramszünet Hajdú-Biharban, itt a teljes lista!

Címkék#karbantartás#áramszünet#Hajdú-Bihar

A rövid hét ellenére sok helyen dolgoznak majd. Mutatjuk, hol lesz áramszünet Hajdú-Biharban!

Haon.hu

Október 20. és 24. között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Ahogy az alábbi listán jól látszik, a háromnapos munkahét alatt rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban!

P1370834
Áramszünet Hajdú-Biharban: rengeteg településen lesz kimaradás
Forrás: illusztráció/MW-archív

Október 20.

Hajdúnánás

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00

  • Áchim András utca 2 - 44
  • Áchim András utca 1 - 81
  • Arany János utca 28 - 36
  • Arany János utca 51 - 59
  • Hajdú utca 2 - 48
  • Hajdú utca 1 - 47
  • Munkácsy utca 24 - 34
  • Munkácsy utca 31 - 45
  • Jókai utca 57

Hajdúböszörmény

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 18:00

  • Dorogi utca 94 - 108
  • Külső-Dorogi utca 102 - 108
  • Külső-Dorogi utca 103
  • Petneházy Dávid utca 24 - 46
  • Petneházy Dávid utca 19 - 45

Nádudvar

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00

  • Akác utca 2 - 12
  • Akácfa utca 2
  • Antal János utca 1 - 7
  • Antal János utca 2 - 6
  • Baksay Dániel utca 42 - 312
  • Baksay Dániel utca 33 - 67
  • Dózsa György utca 1 - 37
  • Dózsa György utca 2 - 42
  • Eötvös utca 2 - 12
  • Eötvös utca 1 - 3
  • Kossuth utca 26 - 64
  • Kossuth utca 29 - 95
  • Löwy Sándor utca 3 - 39
  • Löwy Sándor utca 2 - 36
  • Mészáros Lázár utca 3 - 41
  • Mészáros Lázár utca 2 - 32
  • Nagy Sándor utca 2 - 6
  • Nagy Sándor utca 1 - 7
  • Nyerges utca
  • Somogyi Béla utca 1 - 29
  • Somogyi Béla utca 2 - 58
  • Táncsics utca 1 - 11
  • Táncsics utca 2 - 16

Hajdúszoboszló

2025-10-20 07:30 - 2025-10-20 19:30

  • Ádám utca 31 - 71
  • Ádám utca 36 - 80
  • Árpád utca 2 - 78
  • Árpád utca 1 - 73
  • Attila utca 2 - 50
  • Attila utca 1 - 51
  • Báthory utca 1 - 29
  • Báthory utca 2 - 26
  • Csokonai utca 2 - 36
  • Csokonai utca 1 - 37
  • Hőforrás utca 105
  • Hőgyes utca 39
  • Kossuth utca 59 - 83
  • Kossuth utca 62 - 82
  • Könyök utca 2 - 26
  • Könyök utca 1 - 17
  • Síp zug 2 - 4
  • Síp zug 1 - 5
  • Tompa utca 2 - 28
  • Tompa utca 1 - 35
  • Wesselényi utca 40 - 66
  • Wesselényi utca 13 - 49

Polgár

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00

  • Bogát köz
  • Gátőrház kert 2
  • Hajdú utca 38
  • Hajdú utca 39 - 41
  • Kengyelköz tanya 38
  • Lenin tanya 2 - 9000
  • Lenin tanya 1 - 105
  • Lepke tanya
  • Meggyesi Tanya föld
  • Nagykapros tanya
  • Tanya föld 9001
  • Új Központ 2

Debrecen

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 14:00

  • Hrsz.  HRSZ: 0441
  • Vértesi utca 9 - 439

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 15:30

  • Szoboszlói út 2

Október 21.

Hajdúböszörmény

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00

  • Arad utca 84 - 118
  • Arad utca 55 - 107
  • Dózsa György körút 46 - 74
  • Dózsa György körút 29 - 87

Hajdúnánás

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00

  • Áchim András utca 2 - 44
  • Áchim András utca 1 - 81
  • Arany János utca 28 - 36
  • Arany János utca 51 - 59
  • Hajdú utca 2 - 48
  • Hajdú utca 1 - 47
  • Munkácsy utca 24 - 34
  • Munkácsy utca 31 - 45

Hortobágy

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00

  • Hortobágy part 9000
  • Kossuth utca 12 - 22
  • Ménes utca 1 - 7
  • Móricz Zsigmond körút 2 - 10
  • Móricz Zsigmond körút 1 - 33
  • Vasut sor 2 - 9008
  • Vasut sor 1 - 9005

Debrecen

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00

  • Bocskai István út 38 - 52
  • Bocskai István út 49 - 69
  • Gémeskút utca 2
  • Józsakert utca 2 - 46
  • Józsakert utca 1 - 43
  • Kiskert utca 2 - 44
  • Kiskert utca 1 - 41
  • Március 15 utca 2 - 24
  • Március 15 utca 1 - 25
  • Óiskola utca 1
  • Október 6 utca 2 - 22
  • Október 6 utca 1 - 27
  • Síntelep utca 2 - 20
  • Síntelep utca 3 - 7

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 18:00

  • Erőss Lajos utca 12 - 26
  • Erőss Lajos utca 9 - 15 
  • Gyolcsos utca 4 - 28
  • Gyolcsos utca 1 - 27
  • István út 4 - 80
  • István út 1 - 13
  • Kishegyesi út 2
  • Sesztina utca 4 - 10
  • Szeges utca 2 - 10
  • Szeges utca 3 - 11

Hajdúszoboszló

2025-10-21 08:30 - 2025-10-21 16:30

  • Gyöngyvirág utca 2 - 44
  • Gyöngyvirág utca 1 - 47
  • Ibolya utca 2 - 16
  • Ibolya utca 1 - 7
  • Jácint utca 11
  • Muskátli utca 2 - 32
  • Muskátli utca 1 - 41
  • Nefelejcs utca 2 - 22
  • Nefelejcs utca 1 - 33
  • Rózsa utca 2 - 52
  • Rózsa utca 1 - 19
  • Szegfű utca 2 - 12
  • Szegfű utca 1 - 9
  • Tulipán utca 4 - 14
  • Tulipán utca 1 - 7

Tiszacsege

2025-10-21 09:00 - 2025-10-21 15:30

  • Bethlen utca 2 - 4
  • Bethlen utca 1 - 5
  • Kinizsi utca  HRSZ:875 - 
  • Kinizsi utca  HRSZ:873 - 
  • Kinizsi utca  HRSZ:878 - 
  • Kinizsi utca 2 - 36
  • Kinizsi utca 1 - 17
  • Rákóczi utca 26 - 44
  • Rákóczi utca 29 - 53
  • Temető utca 6 - 6

Püspökladány

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 12:00

  • Árpád utca 1 - 39
  • Árpád utca 2 - 36
  • Csokonai utca 1 - 5
  • Deák Ferenc utca 1 - 9
  • Deák Ferenc utca 2 - 14
  • Dobó várkapitány utca 2 - 16
  • Dobó várkapitány utca 1 - 13
  • Hunyadi János utca 2 - 30
  • Hunyadi János utca 1 - 19
  • Jókai utca 4 - 30
  • Jókai utca 1 - 19
  • Klapka utca 1 - 21
  • Klapka utca 2 - 18
  • Kurucz utca 1 - 17
  • Kurucz utca 2 - 34
  • Munkácsy Mihály utca 2 - 12
  • Munkácsy Mihály utca 3 - 23
  • Széchenyi utca 2 - 28
  • Széchenyi utca 1 - 19
  • Vörösmarty utca 2 - 22
  • Vörösmarty utca 3 - 25
  • Wesselényi utca 2 - 12
  • Wesselényi utca 1 - 11

Polgár

2025-10-21 08:00 - 2025-10-21 16:00

  • Bogát köz
  • Gátőrház kert 2
  • Hajdú utca 38
  • Hajdú utca 39 - 41
  • Kengyelköz tanya 38
  • Lenin tanya 2 - 9000
  • Lenin tanya 1 - 105
  • Lepke tanya
  • Meggyesi Tanya föld
  • Nagykapros tanya 
  • Tanya föld 9001
  • Új Központ 2

Október 22.

Debrecen

2025-10-22 08:00 - 2025-10-22 16:00

  • Bocskai István út 38 - 52
  • Bocskai István út 49 - 69
  • Gémeskút utca 2
  • Józsakert utca 2 - 46
  • Józsakert utca 1 - 43
  • Kiskert utca 2 - 44
  • Kiskert utca 1 - 41
  • Március 15 utca 2 - 24
  • Március 15 utca 1 - 25
  • Óiskola utca 1
  • Október 6 utca 2 - 22
  • Október 6 utca 1 - 27
  • Síntelep utca 2 - 20
  • Síntelep utca 3 - 7
  • Kőrösi Csoma Sándor utca 41
  • Sámsoni út 178 - 180
  • Simon István utca 4 - 28
  • Simon István utca 1 - 17
  • Balaton utca 26
  • Duskás Ferenc utca 2 - 4
  • Duskás Ferenc utca 3 - 21
  • Egyletkert utca 1
  • Epreskert utca  aluljáró
  • Gázvezeték utca 36 - 50
  • Gázvezeték utca 35 - 47
  • Kanális utca 15 - 33
  • Merkúr utca 5
  • Szepesi utca 16 - 26
  • Szepesi utca 9 - 31
  • Tégláskert utca 2 - 28
  • Tégláskert utca 3 - 25
  • Százados utca 6 - 10
  • Százados utca 5 - 7
  • Bokor utca 15 - 29
  • Bokor utca 2 - 24
  • Bokorhegy tanya 468
  • Bokorhegy tanya 9002
  • Bokorhegy tanya 469
  • Cserje utca 20 - 32
  • Cserje utca 9
  • Dámvad utca 6 - 12
  • Dámvad utca 3 - 13
  • Göncölszekér utca 39
  • Haláp kert 22 - 46886
  • Haláp tanya 7 - 9035
  • Homok utca 9000
  • Homoktövis utca 4 - 22
  • Karvaly utca 5 - 29
  • Mezőőr utca 3
  • Nagycsere tanya 80
  • Sövény utca 24 - 46832
  • Vándor utca 21 - 23
  • Zártkert 469 - 46977
  • Zártkert 52 - 46964
  • Haláp kert 320 - 334
  • Haláp kert 333 - 377
  • Haláp tanya 376
  • Haláp tanya 7 - 355
  • Sertéstelep 1670
  • Vadon utca 6

Hajdúszoboszló

2025-10-22 08:30 - 2025-10-22 16:30

  • Gyöngyvirág utca 2 - 44
  • Gyöngyvirág utca 1 - 47
  • Ibolya utca 2 - 16
  • Ibolya utca 1 - 7
  • Jácint utca 11 - 11
  • Muskátli utca 2 - 32
  • Muskátli utca 1 - 41
  • Nefelejcs utca 6. - 
  • Nefelejcs utca 2 - 22
  • Nefelejcs utca 1 - 33
  • Rózsa utca 2 - 52
  • Rózsa utca 1 - 19
  • Szegfű utca 2 - 12
  • Szegfű utca 1 - 9
  • Tulipán utca 4 - 14
  • Tulipán utca 1 - 7

Október 23.

Debrecen

2025-10-23 12:15 - 2025-10-23 17:15

  • Kishegyesi út  1 - 11 (a Tesconál)

Október 24.

Hajdúböszörmény

2025-10-24 08:00 - 2025-10-24 16:00

  • Csonkatorony utca 12 - 118
  • Csonkatorony utca 69 - 103
  • Hegyes utca 6 - 52
  • Hegyes utca 1 - 45
  • Károlyi Mihály utca 54
  • Károlyi Mihály utca 3 
  • Tanya 1009
  • Vákáncsos utca 50 - 190
  • Vákáncsos utca 129 - 177
  • Vincellér utca 78 - 108
  • Vincellér utca 95 - 119

