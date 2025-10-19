Készülj fel! Rengeteg településen lesz áramszünet Hajdú-Biharban, itt a teljes lista!

Október 20. és 24. között is tervez karbantartásokat Hajdú-Bihar vármegyében az OPUS Titász Zrt. – derül ki a vállalat áramszünet-értesítőjéből. Ahogy az alábbi listán jól látszik, a háromnapos munkahét alatt rengeteg településen lesz áramszünet a vármegyében. Összegyűjtöttük, mely utcákat érintik a munkálatok, és hol kell áramkimaradásra számítani Hajdú-Biharban!

Áramszünet Hajdú-Biharban: rengeteg településen lesz kimaradás

Október 20.

Hajdúnánás

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00

Áchim András utca 2 - 44

Áchim András utca 1 - 81

Arany János utca 28 - 36

Arany János utca 51 - 59

Hajdú utca 2 - 48

Hajdú utca 1 - 47

Munkácsy utca 24 - 34

Munkácsy utca 31 - 45

Jókai utca 57

Hajdúböszörmény

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 18:00

Dorogi utca 94 - 108

Külső-Dorogi utca 102 - 108

Külső-Dorogi utca 103

Petneházy Dávid utca 24 - 46

Petneházy Dávid utca 19 - 45

Nádudvar

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00

Akác utca 2 - 12

Akácfa utca 2

Antal János utca 1 - 7

Antal János utca 2 - 6

Baksay Dániel utca 42 - 312

Baksay Dániel utca 33 - 67

Dózsa György utca 1 - 37

Dózsa György utca 2 - 42

Eötvös utca 2 - 12

Eötvös utca 1 - 3

Kossuth utca 26 - 64

Kossuth utca 29 - 95

Löwy Sándor utca 3 - 39

Löwy Sándor utca 2 - 36

Mészáros Lázár utca 3 - 41

Mészáros Lázár utca 2 - 32

Nagy Sándor utca 2 - 6

Nagy Sándor utca 1 - 7

Nyerges utca

Somogyi Béla utca 1 - 29

Somogyi Béla utca 2 - 58

Táncsics utca 1 - 11

Táncsics utca 2 - 16

Hajdúszoboszló

2025-10-20 07:30 - 2025-10-20 19:30

Ádám utca 31 - 71

Ádám utca 36 - 80

Árpád utca 2 - 78

Árpád utca 1 - 73

Attila utca 2 - 50

Attila utca 1 - 51

Báthory utca 1 - 29

Báthory utca 2 - 26

Csokonai utca 2 - 36

Csokonai utca 1 - 37

Hőforrás utca 105

Hőgyes utca 39

Kossuth utca 59 - 83

Kossuth utca 62 - 82

Könyök utca 2 - 26

Könyök utca 1 - 17

Síp zug 2 - 4

Síp zug 1 - 5

Tompa utca 2 - 28

Tompa utca 1 - 35

Wesselényi utca 40 - 66

Wesselényi utca 13 - 49

Polgár

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 16:00

Bogát köz

Gátőrház kert 2

Hajdú utca 38

Hajdú utca 39 - 41

Kengyelköz tanya 38

Lenin tanya 2 - 9000

Lenin tanya 1 - 105

Lepke tanya

Meggyesi Tanya föld

Nagykapros tanya

Tanya föld 9001

Új Központ 2

Debrecen

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 14:00

Hrsz. HRSZ: 0441

Vértesi utca 9 - 439

2025-10-20 08:00 - 2025-10-20 15:30

Szoboszlói út 2

