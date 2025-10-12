október 12., vasárnap

Felkészültél?

1 órája

Mindenfelé áramszünetek lesznek Hajdú-Biharban, itt tudod megnézni titeket is érint-e!

Egész héten dolgoznak majd a szolgáltató munkatársai. Hétfőtől vasárnapig többfelé is lehet áramszünet Hajdú-Biharban, mutatjuk a teljes listát!

Haon.hu

Október 13 és 19-e között több nap is tervezett áramkimaradásokkal kell számolni több hajdú-bihari településen is. Az OPUS Titász áramszünet kereső oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, számos településen tervezett karbantartást hajtanak végre munkatársaik. 

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Áramszünetek Hajdú-Biharban, településekre lebontva:

Áramszünet Debrecenben:

október 13- 14 08:00 - 16:00
Hadvezér utca 2 - 40, Hadvezér utca 1 - 39

október 16 08:00 - október 16 16:00
70999/5hr - , Bánk 205 - 205, Bánk 9256 - 9256, Bánk  HRSZ:0796 - , Bánk  HRSZ:0999 - , Bükk utca 1 - 29, Bükk utca 2 - 28, Fácán utca 1 - 9271, Fácán utca 2 - 40, Fogoly utca 1 - 31, Fogoly utca 2 - 2, Fogoly utca 7 A  HRSZ: - , Fürj utca 2 - 44, Fürj utca 1 - 43, Hrsz.  HRSZ:0995 - , Külterület HRSZ:0995 - , Melinda utca 4 - 14, Melinda utca 33 - 39, Melinda utca  HRSZ:5160 - , Melinda utca  HRSZ:5160 - , Melinda utca  HRSZ:5160 - , Melinda utca  HRSZ:5160 -, Szárcsa utca 37 A  HRSZ - , Szárcsa utca 2 - 44, Szárcsa utca 1 - 51, Vércse utca  HRSZ:6211 - , Vércse utca 12 - 24

október 17 08:00 - október 17 16:00
Hrsz.  HRSZ: 0348 

Áramszünet Mikepércsen:

október 15 08:00 - október 15 19:00
Debreceni út  HRSZ:063/ - , Debreceni út  HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Hrsz.  Hrsz:063/ - , Hrsz.  HRSZ:063/ - , Külterület  HRSZ:063/ -

Áramszünet Hajdúszoboszlón:

október 15 08:30 - október 15 15:30
Csiha utca 2 - 2, Csiha utca 1 - 1, Dózsa György út 2 - 2, Rákóczi utca 23-25 - , Rákóczi utca 4. - , Rákóczi utca 6 - 42, Rákóczi utca 1 - 59

Áramszünet Hajdúböszörményben:

október 14 08:00 - október 14 16:00
Arad utca 84 - 118, Arad utca 55 - 107, Dózsa György körút 46 - 74, Dózsa György körút 29 - 87

október 16 08:00 - október 16 18:00
Jenőháza tanya 5 - 5, Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0346 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0331 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0332 - , Külső Újvárosi út  - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0332 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Külterület 0353 37 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Tanya 1050 - 1050

Áramszünet Hajdúsámsonon:

október 14 08:00 - október 14 16:00
Epreskert utca 35 - 35, Hadházi utca 22 - 22, Hrsz.  HRSZ:2004 - , Kossuth út 81 - 81, Kossuth utca 58 - 84, Kossuth utca 57 - 87, Körösi Csoma Sándor utca 2 - 10, Körösi Csoma Sándor utca 5 - 5, Máv Állomás  - , Vasút tér 2 - 2, Vasút tér 1 - 1

október 15 08:00 - október 15 16:00
Domb utca 2 - 76, Domb utca 1 - 15, Dózsa György utca 29 - 33, Garai utca 2 - 2, Hadházi utca 2 - 26, Hadházi utca 1 - 33

Áramszünet Nádudvaron:

október 15 08:00 - október 15 16:00
Akác utca 2 - 12, Akácfa utca 2 - 2, Antal János utca 1 - 7, Antal János utca 2 - 6, Baksay Dániel utca 42 - 312, Baksay Dániel utca 33 - 67, Dózsa György utca 1 - 37, Dózsa György utca 2 - 42, Eötvös utca 2 - 12, Eötvös utca 1 - 3, Kossuth utca 26 - 64, Kossuth utca 29 - 95, Löwy Sándor utca 3 - 39, Löwy Sándor utca 2 - 36, Mészáros Lázár utca 3 - 41, Mészáros Lázár utca 2 - 32, Nagy Sándor utca 2 - 6, Nagy Sándor utca 1 - 7, Nyerges utca HRSZ:2827 - , Somogyi Béla utca 1 - 29, Somogyi Béla utca 2 - 58, Táncsics utca 1 - 11, Táncsics utca 2 - 16

Áramszünet Püspökladányban:

október 16 08:30 - október 16 17:30
Bene Gyula utca  HRSZ:3710 - , Bene Gyula utca  Hrsz:3710 - , Bene Gyula utca 1 - 1, Csillag utca 4 - 22, Csillag utca 1 - 23, Felsőbányai utca 2 - 4, Felsőbányai utca 1 - 3, Körös utca 1 - 5, Maros utca 1 - 23, Maros utca 2 - 4, Nagykárolyi utca 1 - 19, Nagykárolyi utca 2 - 14, Nagyszalontai utca 2 - 6, Nagyszalontai utca 1 - 5, Rákóczi utca 26-28  HRS - , Rákóczi utca 26 28 - , Rákóczi utca 26-28 - , Rákóczi utca  - , Rákóczi utca 6 - 60, Szamos utca 2 - 8, Szamos utca 1 - 13, Szent László utca 2 - 36, Szent László utca 1 - 35

Áramszünet Balmazújvároson:

október 13 08:00 - október 13 16:00
Bercsényi utca 99. - , Bercsényi utca 22 - 52, Bercsényi utca 31 - 61, Bethlen Gábor utca 60 - 60, Bethlen utca 23 - 81, Bethlen utca 8 - 64, Bethlen utca HRSZ:1988 - , Bocskai utca 29 - 49, Bocskai utca 30 - 48, Csokonai utca 21 - 21, Hársfa utca 1 - 3, Hársfa utca 2 - 4, Jókai utca 23 - 33, Jókai utca 10 - 16, Kadarcs utca 2 - 60, Kadarcs utca 1 - 119, Kiscsűr utca 2 - 6, Kiscsűr utca 1 - 9, Kiskálló köz 11 - 11, Kiskút újsor 2 - 48, Kiskút újsor 3 - 65, Kiskút utca 21 - 49, Kiskút utca 24 - 78, Magdolna utca 5 - 5, Magdolna utca 2 - 4, Magdolna utca -Kiskú - , Malom utca 1 - 13, Malom utca 2 - 12, Petőfi Sándor utca, 26 - 42, Petőfi Sándor utca 25 - 41, Rákóczi Ferenc utca 23 - 51, Rákóczi Ferenc utca 26 - 56, Tó köz 1 - 9, Tó köz 2 - 10, Varga Antal utca 1 - 17 , Varga Antal utca 2 - 14, Viztorony  hrsz.: 19.

október 16 08:00 - október 16 18:00
Jenőháza tanya 5 - 5, Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0346 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út  - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0331 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0332 - , Külső Újvárosi út  - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0332 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út  HRSZ:0342 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Külterület 0353 37 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Külterület  HRSZ: 035 - , Tanya 1050 - 1050

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Áramszünet Tégláson:

október 15 08:00 - október 15 17:00
József Attila utca 2 - 36, József Attila utca 1 - 31, Liget utca 21 - 21

október 16 08:00 - október 16 17:00
Beck Pál utca 2 - 42, Beck Pál utca 3 - 29, Dózsa György utca 28 - 28, Hrsz.  HRSZ:560/ - , Kisszőlő utca 2 - 38, Kisszőlő utca 3 - 37, Szabadság utca 8 - 12, Szabadság utca 31 - 59, Új utca 2 - 34, Új utca 1 - 37

október 17 08:00 - október 17 17:00
Alkotmány utca 16 - 16, Böszörményi utca 2 - 12, Böszörményi utca 1 - 5, Dégenfeld utca 2 - 50, Dégenfeld utca 1 - 31, Felszabadulás utca  hrsz:3720 - , Felszabadulás utca HRSZ:3730 - , Felszabadulás utca  HRSZ:3722 - , Felszabadulás utca  HRSZ:3654 - , Felszabadulás utca  HRSZ:3729 - , Felszabadulás utca 2 - 36, Felszabadulás utca 1 - 29, Kossuth Lajos utca 2 - 2, Városháza utca  HRSZ:4006 - , Városháza utca 2 - 40, Városháza utca 1 - 59.

Áramszünet Hajdúdorogon:

október 14 08:00 - október 14 16:00
Ady Endre utca  HRSZ:0493 - , Ady Endre utca 58 - 60, Ady Endre utca 23 - 75, Diófa utca 1 - 19, Diófa utca 2 - 24, Dózsa György utca 5 - 47, Dózsa György utca 2 - 40, Görögh Demeter utca 2 - 34, Görögh Demeter utca 1 - 21, Homok utca 1 - 5, Homok utca 2 - 6, Iskolakert utca 3 - 15, Iskolakert utca 2 - 6, Jeles György utca 2 - 10, Jeles György utca 1 - 7, Kis zug 1 - 13, Kis zug 2 - 12, Kisstelep utca 4 - 6, Kisstelep utca 1 - 9, Kovács utca 2 - 14, Kovács utca 1 - 21, Kurucz utca 1 - 17, Kurucz utca 2 - 4, Mátyás körút 66 - 144, Mátyás körút 67 - 133, Nánási út 34 - 70, Nánási út 33 - 65, Petőfi major HRSZ:0487 - , Rákóczi körút 1 - 7, Rákóczi körút 2 - 10, Széchenyi utca 4 - 26, Széchenyi utca 1 - 15, Tanító utca 8 - 34, Tanító utca 3 - 45, Téglagyár utca 1 - 23, Téglagyár utca 2 - 38, Téglagyár utca  HRSZ:1138 - , Új utca 2 - 8, Új utca 1 - 5, Újtelep utca 1 - 83, Újtelep utca 2 - 104, Újtemető utca 35 - 35, Virág utca 34 - 36, Vörösmarty utca 17 - 33, Vörösmarty utca 16 - 32, Zajgató utca 2 - 2

október 15 08:00 - október 15 16:00
Ady Endre utca HRSZ:0493 -, Ady Endre utca 58 - 60, Ady Endre utca 23 - 75, Diófa utca 1 - 19, Diófa utca 2 - 24, Dózsa György utca 5 - 47, Dózsa György utca 2 - 40, Görögh Demeter utca 2 - 34, Görögh Demeter utca 1 - 21, Homok utca 1 - 5, Homok utca 2 - 6, Iskolakert utca 3 - 15, Iskolakert utca 2 - 6, Jeles György utca 2 - 10, Jeles György utca 1 - 7, Kis zug 1 - 13, Kis zug 2 - 12, Kisstelep utca 4 - 6, Kisstelep utca 1 - 9, Kovács utca 2 - 14, Kovács utca 1 - 21, Kurucz utca 1 - 17, Kurucz utca 2 - 4, Mátyás körút 66 - 144, Mátyás körút 67 - 133, Nánási út 34 - 70, Nánási út 33 - 65, Petőfi major HRSZ:0487 - , Rákóczi körút 1 - 7, Rákóczi körút 2 - 10, Széchenyi utca 4 - 26, Széchenyi utca 1 - 15, Tanító utca 8 - 34, Tanító utca 3 - 45, Téglagyár utca 1 - 23, Téglagyár utca 2 - 38, Téglagyár utca  HRSZ:1138 - , Új utca 2 - 8, Új utca 1 - 5, Újtelep utca 1 - 83, Újtelep utca 2 - 104, Újtemető utca 35 - 35, Virág utca 34 - 36, Vörösmarty utca 17 - 33, Vörösmarty utca 16 - 32, Zajgató utca 2 - 2

Áramszünet Hajdúnánáson:

október 16-18 08:00-16:00
Jókai utca 57 - 57

október 16 08:00 - október 16 16:00
Áchim András utca  HRSZ: 558 - , Áchim András utca 2 - 44, Áchim András utca 1 - 81, Arany János utca 28 - 36, Arany János utca 51 - 59, Hajdú utca 2 - 48, Hajdú utca 1 - 47, Munkácsy utca 24 - 34, Munkácsy utca 31 - 45

október 17 08:00 - október 17 16:00
Áchim András utca  HRSZ: 558 - , Áchim András utca 2 - 44, Áchim András utca 1 - 81, Arany János utca 28 - 36, Arany János utca 51 - 59, Hajdú utca 2 - 48, Hajdú utca 1 - 47, Munkácsy utca 24 - 34, Munkácsy utca 31 - 45

október 18 08:00 - október 18 16:00
Áchim András utca  HRSZ: 558 - , Áchim András utca 2 - 44, Áchim András utca 1 - 81, Arany János utca 28 - 36, Arany János utca 51 - 59, Hajdú utca 2 - 48, Hajdú utca 1 - 47, Munkácsy utca 24 - 34, Munkácsy utca 31 - 45

