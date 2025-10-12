Mindenfelé áramszünetek lesznek Hajdú-Biharban, itt tudod megnézni titeket is érint-e!

Október 13 és 19-e között több nap is tervezett áramkimaradásokkal kell számolni több hajdú-bihari településen is. Az OPUS Titász áramszünet kereső oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, számos településen tervezett karbantartást hajtanak végre munkatársaik.

Karbantartást végez a TITÁSZ, mindenfelé lesznek áramszünetek Hajdú-Biharban!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Áramszünetek Hajdú-Biharban, településekre lebontva:

Áramszünet Debrecenben:

október 13- 14 08:00 - 16:00

Hadvezér utca 2 - 40, Hadvezér utca 1 - 39

október 16 08:00 - október 16 16:00

70999/5hr - , Bánk 205 - 205, Bánk 9256 - 9256, Bánk HRSZ:0796 - , Bánk HRSZ:0999 - , Bükk utca 1 - 29, Bükk utca 2 - 28, Fácán utca 1 - 9271, Fácán utca 2 - 40, Fogoly utca 1 - 31, Fogoly utca 2 - 2, Fogoly utca 7 A HRSZ: - , Fürj utca 2 - 44, Fürj utca 1 - 43, Hrsz. HRSZ:0995 - , Külterület HRSZ:0995 - , Melinda utca 4 - 14, Melinda utca 33 - 39, Melinda utca HRSZ:5160 - , Melinda utca HRSZ:5160 - , Melinda utca HRSZ:5160 - , Melinda utca HRSZ:5160 -, Szárcsa utca 37 A HRSZ - , Szárcsa utca 2 - 44, Szárcsa utca 1 - 51, Vércse utca HRSZ:6211 - , Vércse utca 12 - 24

október 17 08:00 - október 17 16:00

Hrsz. HRSZ: 0348

Áramszünet Mikepércsen:

október 15 08:00 - október 15 19:00

Debreceni út HRSZ:063/ - , Debreceni út HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Hrsz. Hrsz:063/ - , Hrsz. HRSZ:063/ - , Külterület HRSZ:063/ -

Áramszünet Hajdúszoboszlón:

október 15 08:30 - október 15 15:30

Csiha utca 2 - 2, Csiha utca 1 - 1, Dózsa György út 2 - 2, Rákóczi utca 23-25 - , Rákóczi utca 4. - , Rákóczi utca 6 - 42, Rákóczi utca 1 - 59

Áramszünet Hajdúböszörményben:

október 14 08:00 - október 14 16:00

Arad utca 84 - 118, Arad utca 55 - 107, Dózsa György körút 46 - 74, Dózsa György körút 29 - 87

október 16 08:00 - október 16 18:00

Jenőháza tanya 5 - 5, Külső Újvárosi út HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út - , Külső Újvárosi út HRSZ:0346 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0353 - , Külső Újvárosi út - , Külső Újvárosi út HRSZ:0331 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0332 - , Külső Újvárosi út - , Külső Újvárosi út HRSZ:0332 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0342 - , Külső Újvárosi út HRSZ:0342 - , Külterület HRSZ: 035 - , Külterület 0353 37 - , Külterület HRSZ: 035 - , Külterület HRSZ: 035 - , Külterület HRSZ: 035 - , Tanya 1050 - 1050