Háromnapos áramszünet lesz ezen a településen, mutatjuk a részleteket

Az Opus Titász Zrt. tájékoztatása szerint 2025. október 28–30. között, minden nap 8 óra és 15.30 között áramszünet várható Földes számos utcájában és közintézményében – olvasható a település Facebook-oldalán.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: illuszt

Mely utcákat érinti az áramszünet?

A korlátozás többek között a Zoltai Lajos, a Piac, a Mozi, valamint a Haladás, Új, Fő, Nap és Csillag utcák meghatározott szakaszait érinti. Emellett teljes áramszünet lesz a Karácsony Sándor téren, ahol az intézmények és üzletek széles körét érinti az intézkedés: a Művelődési Központ, az Általános Iskola, az Önkormányzat, az Árpád mozi, a könyvtár, a gyógyszertár, a fogorvosi rendelő, a templom és a Református lelkészi hivatal, valamint több üzlet, köztük a Stella pékség és a Reál bolt is.

Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az áramszünet idejére.

