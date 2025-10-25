október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Háromnapos áramszünet lesz ezen a településen, mutatjuk a részleteket

Címkék#áramszünet-értesítő#áramszünet#Földes

Az áramszünet számos utcát és középületet is érint.

Haon.hu

Az Opus Titász Zrt. tájékoztatása szerint 2025. október 28–30. között, minden nap 8 óra és 15.30 között áramszünet várható Földes számos utcájában és közintézményében – olvasható a település Facebook-oldalán.

Minden nap 8 óra és 15.30 között áramszünet várható Földesen
Minden nap 8 óra és 15.30 között áramszünet várható Földesen
Fotó: Csapó Balázs / Forrás: illuszt

Mely utcákat érinti az áramszünet?

A korlátozás többek között a Zoltai Lajos, a Piac, a Mozi, valamint a Haladás, Új, Fő, Nap és Csillag utcák meghatározott szakaszait érinti. Emellett teljes áramszünet lesz a Karácsony Sándor téren, ahol az intézmények és üzletek széles körét érinti az intézkedés: a Művelődési Központ, az Általános Iskola, az Önkormányzat, az Árpád mozi, a könyvtár, a gyógyszertár, a fogorvosi rendelő, a templom és a Református lelkészi hivatal, valamint több üzlet, köztük a Stella pékség és a Reál bolt is.

Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri az áramszünet idejére.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu