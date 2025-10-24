október 24., péntek

Áramszünet

1 órája

Újabb áramszünet Debrecenben! A villamosok sem mennek végig - frissítve!

Több háztartásban is kimaradások vannak. Az áramszünet miatt a villamosok sem járnak Debrecenben.

Haon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több debreceni háztartásban áramszünet volt pénteken a Benjamin-ciklon okozta viharos széllökések miatt. Délután ismét több háztartásban jelentkezett kimaradás, sőt, a mostani kimaradások a villamosközlekedést is érintik. A részletekről a DKV Zrt. közölt részleteket.

20240226-2-es-villamos-Debrecen-KA_6
Áramszünet miatt nem járnak a villamosok Debrecenben
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Áramszünet miatt, az 1-es és 2-es villamosok csak a Nagyállomás – Kálvin tér között közlekednek, ezt követően a Kölcsey Központ autóbusz megállóhelyről, villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat az Egyetem/Doberdó utca irányába.

- írják a portálunknak küldött bejegyzésükben. Hozzátették, az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegyek átszállás után is használhatók, azonban azokat minden járművön érvényesíteni kell. 

FRISSÍTÉS: A DKV tájékoztatja az utasait, hogy az 1-es és 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek, de azok menetidejében egyelőre kisebb késésekre lehet számítani.

A délelőtti áramszünetről további információkat itt olvashattok:

A Benjamin-ciklon több épületben is okozott kár, valamint egy rendezvénysátrat is felkapott, ahol több százan voltak. Részletesen itt írtunk a károkról:

