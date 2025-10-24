1 órája
Újabb áramszünet Debrecenben! A villamosok sem mennek végig - frissítve!
Több háztartásban is kimaradások vannak. Az áramszünet miatt a villamosok sem járnak Debrecenben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, több debreceni háztartásban áramszünet volt pénteken a Benjamin-ciklon okozta viharos széllökések miatt. Délután ismét több háztartásban jelentkezett kimaradás, sőt, a mostani kimaradások a villamosközlekedést is érintik. A részletekről a DKV Zrt. közölt részleteket.
Áramszünet miatt, az 1-es és 2-es villamosok csak a Nagyállomás – Kálvin tér között közlekednek, ezt követően a Kölcsey Központ autóbusz megállóhelyről, villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat az Egyetem/Doberdó utca irányába.
- írják a portálunknak küldött bejegyzésükben. Hozzátették, az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegyek átszállás után is használhatók, azonban azokat minden járművön érvényesíteni kell.
FRISSÍTÉS: A DKV tájékoztatja az utasait, hogy az 1-es és 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek, de azok menetidejében egyelőre kisebb késésekre lehet számítani.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A délelőtti áramszünetről további információkat itt olvashattok:
A Benjamin-ciklon több épületben is okozott kár, valamint egy rendezvénysátrat is felkapott, ahol több százan voltak. Részletesen itt írtunk a károkról:
Helyszíni fotók! Rendezvénysátrat kapott fel a viharos szél Hajdú-Biharban, 500 embert kellett kimenekíteni
Ez is érdekelhet:
Tragédia Debrecenben! A boltnál küzdöttek a mentők a férfi életéért, sikertelenül
Ehhez lakáshitel sem kell: egy használt autó áráért is lehet házhoz jutni Hajdú-Biharban