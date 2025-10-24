Újabb áramszünet Debrecenben! A villamosok sem mennek végig - frissítve!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, több debreceni háztartásban áramszünet volt pénteken a Benjamin-ciklon okozta viharos széllökések miatt. Délután ismét több háztartásban jelentkezett kimaradás, sőt, a mostani kimaradások a villamosközlekedést is érintik. A részletekről a DKV Zrt. közölt részleteket.

Áramszünet miatt nem járnak a villamosok Debrecenben

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Áramszünet miatt, az 1-es és 2-es villamosok csak a Nagyállomás – Kálvin tér között közlekednek, ezt követően a Kölcsey Központ autóbusz megállóhelyről, villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat az Egyetem/Doberdó utca irányába.

- írják a portálunknak küldött bejegyzésükben. Hozzátették, az utazás megkezdésekor érvényesített vonaljegyek átszállás után is használhatók, azonban azokat minden járművön érvényesíteni kell.

FRISSÍTÉS: A DKV tájékoztatja az utasait, hogy az 1-es és 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek, de azok menetidejében egyelőre kisebb késésekre lehet számítani.

