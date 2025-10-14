1 órája
Tömeges áramszünet bénít Hajdú-Biharban! Készülj, ha a lakóhelyed ott van ezen a listán!
Október 13. és 17. között az áramszolgáltató több helyszínen előre tervezett karbantartási munkálatokat végez. 12 településen kell majd áramszünetre számítani a következő napokban, összegyűjtöttük, hogy hol várható kimaradás!
Az elkövetkező napokban, hetekben több hajdú-bihari település utcájában is szünetel az áramszolgáltatás az előre tervezett karbantartási munkálatok miatt – az online mindenki számára elérhető adatok alapján az áramszünet több ezer háztartást is érinthet.
Áramszünet Debrecenben
Október 14-től a cívisvárosban is sok helyen lesz majd áramszünet, a lista itt található. Nem árt felkészülni, és ellenőrizni, hogy a háztartásod beletartozik-e, ugyanis október 15-én, 17-én, 20-án, 21-én, 22-én, majd 28-án és 29-én is karbantartási munkálatokat végeznek majd. Mint ahogyan november 5. és 7. között, valamint 10-én és 11-én is.
Debrecen-Józsán például a föld feletti tartószerkezetet, tehát az oszlopokat cserélik, emiatt több utcában egyik héten két napig, a másikon pedig három napig nem lesz majd áram előre láthatólag 8 és 16 óra között.
Fel kell készülni: itt várható áramszünet Hajdú-Biharban
Hajdúsámsonban is fel kell készülni az embereknek, ugyanis október 14-én, 15-én és november 5-én több utcában nem lesz áram 8 és 16 óra között. Sámsonkertben pedig gyakorlatilag minden utcán lesz villamosenergia-kiesés november 6-án.
A hajdúböszörményi lakosok október 14-én, 15-én és 21-én számíthatnak áramleállásra. Tégláson október 14. és 16. között különböző utcákban a munkálatok 8 és 17 óra között zajlanak majd. Bocskaikertben október 29-én és 31-én lesz áramszünet gyakorlatilag minden utcában, Hajdúnánáson pedig október 16. és 18. között. De a következő napokban Balmazújvárosban, Hajdúszoboszlón, Mikepércsen, Hajdúdorogon, Püspökladányban és Nádudvaron is várható még áramkimaradás, itt található a pontos lista, mikor és hol.
Ha az említett településeken élsz, az OPUS Energetika honlapján az is leszűrhető pontosan, hogy a saját utcádban várhatóak-e munkálatok. Akik az MVM Hálózathoz tartoznak, azoknak a következő hetekben nem kell karbantartásra számítani.
Ajánljuk még:
Vitányi István: „Pusztán politikai hergelés a 106-os vasútvonal miatti tüntetés!”
Több hajdú-bihari autót is kivontak a forgalomból! Mutatjuk, milyen járművek kerültek célkeresztbe