Tömeges áramszünet bénít Hajdú-Biharban! Készülj, ha a lakóhelyed ott van ezen a listán!

Október 13. és 17. között az áramszolgáltató több helyszínen előre tervezett karbantartási munkálatokat végez. 12 településen kell majd áramszünetre számítani a következő napokban, összegyűjtöttük, hogy hol várható kimaradás!

Tóth Huba Elemér

Az elkövetkező napokban, hetekben több hajdú-bihari település utcájában is szünetel az áramszolgáltatás az előre tervezett karbantartási munkálatok miatt – az online mindenki számára elérhető adatok alapján az áramszünet több ezer háztartást is érinthet.

áramszünet
Karbantartási munkálatok miatt több helyen is áramszünet lesz a következő napokban, hetekben Hajdú-Biharban
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Áramszünet Debrecenben

Október 14-től a cívisvárosban is sok helyen lesz majd áramszünet, a lista itt található. Nem árt felkészülni, és ellenőrizni, hogy a háztartásod beletartozik-e, ugyanis október 15-én, 17-én, 20-án, 21-én, 22-én, majd 28-án és 29-én is karbantartási munkálatokat végeznek majd. Mint ahogyan november 5. és 7. között, valamint 10-én és 11-én is. 

Debrecen-Józsán például a föld feletti tartószerkezetet, tehát az oszlopokat cserélik, emiatt több utcában egyik héten két napig, a másikon pedig három napig nem lesz majd áram előre láthatólag 8 és 16 óra között.

áramszünet
A következő egy hónapban sok helyen lesz áramszünet Debrecenben
Forrás: OPUS Energetika

Fel kell készülni: itt várható áramszünet Hajdú-Biharban

Hajdúsámsonban is fel kell készülni az embereknek, ugyanis október 14-én, 15-én és november 5-én több utcában nem lesz áram 8 és 16 óra között. Sámsonkertben pedig gyakorlatilag minden utcán lesz villamosenergia-kiesés november 6-án.

A hajdúböszörményi lakosok október 14-én, 15-én és 21-én számíthatnak áramleállásra. Tégláson október 14. és 16. között különböző utcákban a munkálatok 8 és 17 óra között zajlanak majd. Bocskaikertben október 29-én és 31-én lesz áramszünet gyakorlatilag minden utcában, Hajdúnánáson pedig október 16. és 18. között. De a következő napokban Balmazújvárosban, Hajdúszoboszlón, Mikepércsen, Hajdúdorogon, Püspökladányban és Nádudvaron is várható még áramkimaradás, itt található a pontos lista, mikor és hol.

Ha az említett településeken élsz, az OPUS Energetika honlapján az is leszűrhető pontosan, hogy a saját utcádban várhatóak-e munkálatok. Akik az MVM Hálózathoz tartoznak, azoknak a következő hetekben nem kell karbantartásra számítani.

