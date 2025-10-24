október 24., péntek

Több debreceni lakásban sincs áram!

Címkék#debrecen#áramszünet#áram

Nálad van áram? Péntek reggel többen is jelezték, hogy nincs áram Debrecenben.

Haon.hu

Pénteken a reggeli órákban többen is jelezték az egyik Debrecenben Hallottam csoportban, hogy nincs áram. A bejegyzésre rengeteg komment érkezett, és többen is jelezték, hogy náluk is elment az áram.

Péntek reggel többen is jelezték, hogy nincs áram Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az OPUS Energetika honlapján látható a térképen, hogy melyik debreceni utcákban nincs áram:

Üzemzavar miatt nincs áram Debrecenben
Forrás: https://onlineugyintezes.opusenergetika.hu/

Az áramszolgáltató tud az üzemzavarról.

