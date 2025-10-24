Több debreceni lakásban sincs áram!

Pénteken a reggeli órákban többen is jelezték az egyik Debrecenben Hallottam csoportban, hogy nincs áram. A bejegyzésre rengeteg komment érkezett, és többen is jelezték, hogy náluk is elment az áram.

Péntek reggel többen is jelezték, hogy nincs áram Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az OPUS Energetika honlapján látható a térképen, hogy melyik debreceni utcákban nincs áram:

Üzemzavar miatt nincs áram Debrecenben

Forrás: https://onlineugyintezes.opusenergetika.hu/

Az áramszolgáltató tud az üzemzavarról.

