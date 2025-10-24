Szolgáltatás
59 perce
Több debreceni lakásban sincs áram!
Nálad van áram? Péntek reggel többen is jelezték, hogy nincs áram Debrecenben.
Pénteken a reggeli órákban többen is jelezték az egyik Debrecenben Hallottam csoportban, hogy nincs áram. A bejegyzésre rengeteg komment érkezett, és többen is jelezték, hogy náluk is elment az áram.
Az OPUS Energetika honlapján látható a térképen, hogy melyik debreceni utcákban nincs áram:
Az áramszolgáltató tud az üzemzavarról.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
3 órája
Igazoltatásnál, ha ez nincs ott a bicikliden, akkor máris kapod a sárga csekket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre