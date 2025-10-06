1 órája
Félárbócra engedték a nemzeti lobogót Debrecenben, a hős mártírokra emlékezik a város – fotókkal
A nemzeti lobogó félárbócra engedésével indult az ünnepi programsorozat. Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegnek Debrecenben.
A nemzeti lobogó félárbócra engedésével indult el az aradi vértanúk emléknapjának ünnepségsorozata Debrecenben.
Tisztelgés és főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt
A Kossuth téren a Debrecen Helyőrségi Zenekar és a MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár többek között a város elöljáróival, valamint a rendőrség, a katasztrófavédelem vezetőivel közösen hajtottak fejet az aradi vértanúk, a mártírhalált halt 13 honvédtábornok emléke előtt.
Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek a debreceni Kossuth térenFotók: Batta Gergő
Az aradi vértanúk emléknapjának programjai 10:00 órakor a Honvédtemetőben folytatódott 10 órakor. 11:00-kor Nagysándor József honvédtábornok kőhalmánál, 11:30-kor pedig a 2-es számú toborzóiroda falán elhelyezett emléktáblán helyeztek el koszorúkat.
