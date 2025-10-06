Félárbócra engedték a nemzeti lobogót Debrecenben, a hős mártírokra emlékezik a város – fotókkal

A nemzeti lobogó félárbócra engedésével indult el az aradi vértanúk emléknapjának ünnepségsorozata Debrecenben.

Forrás: Batta Gergő

Tisztelgés és főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt

A Kossuth téren a Debrecen Helyőrségi Zenekar és a MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár többek között a város elöljáróival, valamint a rendőrség, a katasztrófavédelem vezetőivel közösen hajtottak fejet az aradi vértanúk, a mártírhalált halt 13 honvédtábornok emléke előtt.