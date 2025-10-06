„Nem véletlen, hogy nekünk, magyaroknak a legtöbb nemzeti ünnepünk a szabadságról szól...” – fotókkal, videóval

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1848-49-es szabadságharc hősei, az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett honvédtábornokaink emléknapja alkalmából megemlékezést és koszorúzásokat rendezett 2025. október 6-án – tájékoztatott közleményében az önkormányzat. Az ünnepség Magyarország lobogójának felvonásával és félárbócra eresztésével vette kezdetét a Kossuth téren, majd a megemlékezés a Honvédtemetőben, a Haldokló oroszlán emlékműnél folytatódott, ahol Balázs Ákos alpolgármester mondott beszédet az aradi vértanúk napján.

A debreceni Honvédtemetőben is megemlékeztek az aradi vértanúk mártírhaláláról

Forrás: Katona Ákos

A nemzet szabadságáért haltak meg az aradi vértanúk

– 176 éve annak, hogy 1849-ben ezen a napon tizenhárom honvédtiszt Aradon, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke pedig Pesten, életét adta a hazáért. Batthyány alakja különösen fényesen ragyog a magyar történelemben: ő volt az első független, felelős magyar kormány vezetője, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar polgári és nemzeti átalakulásban. Vértanúhaláluk a nemzet szabadságvágyának, bátorságának és kitartásának örök szimbólumává vált – fogalmazott Balázs Ákos.

Nem véletlen, hogy nekünk, magyaroknak a legtöbb nemzeti ünnepünk a szabadságról szól. Az ideig-óráig kivívott majd elvesztett szabadságról. Mert a szabadság, ahogy ezt látjuk a történelmünkben, sohasem nyugalmi állapot. Mindig küzdeni, harcolni kell érte. Mert a szabadságot ahogy egykor, úgy ma sem adják könnyen Európának ezen a felén. Mindig van vele teendőnk, egyénként és közösségként egyaránt

– húzta alá az alpolgármester.