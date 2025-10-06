32 perce
„Nem véletlen, hogy nekünk, magyaroknak a legtöbb nemzeti ünnepünk a szabadságról szól...” – fotókkal, videóval
A Honvédtemetőben is elhelyezték a koszorúkat. Így emlékeztek meg Debrecenben az aradi vértanúkról.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1848-49-es szabadságharc hősei, az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett honvédtábornokaink emléknapja alkalmából megemlékezést és koszorúzásokat rendezett 2025. október 6-án – tájékoztatott közleményében az önkormányzat. Az ünnepség Magyarország lobogójának felvonásával és félárbócra eresztésével vette kezdetét a Kossuth téren, majd a megemlékezés a Honvédtemetőben, a Haldokló oroszlán emlékműnél folytatódott, ahol Balázs Ákos alpolgármester mondott beszédet az aradi vértanúk napján.
A nemzet szabadságáért haltak meg az aradi vértanúk
– 176 éve annak, hogy 1849-ben ezen a napon tizenhárom honvédtiszt Aradon, gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke pedig Pesten, életét adta a hazáért. Batthyány alakja különösen fényesen ragyog a magyar történelemben: ő volt az első független, felelős magyar kormány vezetője, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar polgári és nemzeti átalakulásban. Vértanúhaláluk a nemzet szabadságvágyának, bátorságának és kitartásának örök szimbólumává vált – fogalmazott Balázs Ákos.
Nem véletlen, hogy nekünk, magyaroknak a legtöbb nemzeti ünnepünk a szabadságról szól. Az ideig-óráig kivívott majd elvesztett szabadságról. Mert a szabadság, ahogy ezt látjuk a történelmünkben, sohasem nyugalmi állapot. Mindig küzdeni, harcolni kell érte. Mert a szabadságot ahogy egykor, úgy ma sem adják könnyen Európának ezen a felén. Mindig van vele teendőnk, egyénként és közösségként egyaránt
– húzta alá az alpolgármester.
Koszorúzás a Honvédtemetőben az aradi vértanúk tiszteletéreFotók: Katona Ákos
Erre tanít minket az aradi vértanúk emlékezete
Kiemelte, Debrecen városa különleges helyet foglal el a szabadságharc történetében. Debrecen volt a nemzet szíve, e város volt a magyar szabadságharc idején az ország ideiglenes fővárosa, itt ülésezett az országgyűlés, kiáltották ki a Habsburg-ház trónfosztását, és itt születtek azok a döntések, amelyek a nemzet jövőjét meghatározták. A városvezető úgy fogalmazott: Debrecen nem csupán tanúja, hanem része is annak a történelemnek, amelyet az aradi vértanúk vére pecsételt meg.
A vértanúk azt üzenik nekünk: a haza szeretete, a hozzá való állhatatos hűség, az áldozatvállalás a legszilárdabb alap, amelyre nemzetet és országot lehet építeni. Hajtsunk ma fejet a vértanúk előtt, emlékezzünk rájuk méltósággal és hálával, örökségüket vigyük méltó módon tovább szívünkben és tetteinkben egyaránt
– zárta gondolatait.
A megemlékezés Nagysándor József honvédtábornok kőhalmának koszorúzásával folytatódott, majd a 2-es számú toborzóiroda (Péterfia utca 58/A) falán elhelyezett Nagysándor József-emléktábla koszorúzásával ért véget.
