Idén elmarad a szüret fontos hajdú-bihari kertészetekben –zsebbevágó oka neked is fájni fog!
A tavaszi fagykárok miatt idén elmarad a népszerű őszi program a vármegye két meghatározó kertészetében. A gyümölcs ára a piacokon is húzósan alakul.
Hiába készülnek sokan az őszi betárazásra, idén nem lesz lehetőségük alma szedésére a vármegye két „Szedd magad” kertészetében. A bocskaikerti Dancsi Kertészet már nyár végén bejelentette honlapján, hogy a 2025-ös szezonban elmarad a több mint 20 éves hagyományra visszatekintő akció a tavaszi 100 százalékos fagykár miatt. Hasonló helyzetben van a hajdúhadházi Fruttamas Kft. almása is, ahol szintén nem tudják megrendezni az évente nagy népszerűségnek örvendő programot.
Történelmi mélyponton az almatermés
Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy minden idők leggyengébb hazai almatermésére számíthatunk idén. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet prognózisa szerint mindössze 160 ezer tonna körüli termést takarítanak be országszerte, ami az előző év termésének csupán a fele. Hajdú-Bihar vármegyét különösen súlyosan érintették a tavaszi fagyok. Több almáskertben teljesen megsemmisült a termés, ahol pedig maradt valami, ott is jelentős, 60-90 százalékos kiesésről számoltak be a termelők.
Az időjárási szélsőségek többszörösen sújtották a gazdákat: a tavalyi nyári és kora őszi három hónapos extrém aszály- és hőségstressz után idén tavasszal pusztító fagyok következtek. Mindez olyan mértékű károkat okozott, hogy sok termelő kénytelen volt teljesen lemondani az idei szezonról.
Volt egy kis remény
Szeptember elején még felcsillant a remény; korábbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy a bocskaikerti Dancsi Kertészetben mégis sikerült néhány napra megnyitni a kapukat a „Szedd magad” akcióra.
A termelők akkor úgy nyilatkoztak, hogy bár a fagykárok súlyosak voltak, a védekezési módszereknek – jégháló, szélgépek, tápanyagokkal való megerősítés – köszönhetően sikerült megmenteni a termés egy részét. Ám ez csak pár napig tartott, és a kertészet végül kénytelen volt bejelenteni, hogy az idei szezonban nem tudják folytatni a programot.
Országos probléma helyi következményekkel
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős: a 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól és a 350-400 ezer tonnás feldolgozóipari kapacitástól is jócskán elmarad az idei termés. Ez nemcsak a termelőket érinti érzékenyen, hanem azokat a családokat is, akik évek óta járnak ki az őszi „Szedd magad” akciókra, hogy betárazzanak télire.
A hajdú-bihari kertészetek minden ősszel várják a családokat, hogy maguk szedhessék le a fákról a zamatos gyümölcsöket. Sokak számára ez nemcsak olcsóbb beszerzési lehetőséget jelentett, hanem közösségi élményt is. Az idei kiesés tehát nem pusztán gazdasági veszteség, hanem egy hagyomány megszakadása is egyben.
Alternatívaként a vásárlók a boltokban és piacokon próbálhatják beszerezni az almát, ám a KSH adatai szerint már júniusban 250 forint fölé kúszott ennek a gyümölcsnek az átlagára, ami éves szinten 32 százalékos drágulást jelent, és őszre további 50-150 forintos emelkedés várható. Ez különösen fájó lehet azoknak, akik megszokták, hogy a „Szedd magad” akciók keretében 200-300 forintért jutottak a friss gyümölcshöz kilogrammonként.
