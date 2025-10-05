Idén elmarad a szüret fontos hajdú-bihari kertészetekben –zsebbevágó oka neked is fájni fog!

Hiába készülnek sokan az őszi betárazásra, idén nem lesz lehetőségük alma szedésére a vármegye két „Szedd magad” kertészetében. A bocskaikerti Dancsi Kertészet már nyár végén bejelentette honlapján, hogy a 2025-ös szezonban elmarad a több mint 20 éves hagyományra visszatekintő akció a tavaszi 100 százalékos fagykár miatt. Hasonló helyzetben van a hajdúhadházi Fruttamas Kft. almása is, ahol szintén nem tudják megrendezni az évente nagy népszerűségnek örvendő programot.

Idén nem lesz „Szedd magad”-alma Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Történelmi mélyponton az almatermés

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy minden idők leggyengébb hazai almatermésére számíthatunk idén. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet prognózisa szerint mindössze 160 ezer tonna körüli termést takarítanak be országszerte, ami az előző év termésének csupán a fele. Hajdú-Bihar vármegyét különösen súlyosan érintették a tavaszi fagyok. Több almáskertben teljesen megsemmisült a termés, ahol pedig maradt valami, ott is jelentős, 60-90 százalékos kiesésről számoltak be a termelők.

Az időjárási szélsőségek többszörösen sújtották a gazdákat: a tavalyi nyári és kora őszi három hónapos extrém aszály- és hőségstressz után idén tavasszal pusztító fagyok következtek. Mindez olyan mértékű károkat okozott, hogy sok termelő kénytelen volt teljesen lemondani az idei szezonról.

Volt egy kis remény

Szeptember elején még felcsillant a remény; korábbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy a bocskaikerti Dancsi Kertészetben mégis sikerült néhány napra megnyitni a kapukat a „Szedd magad” akcióra.

A termelők akkor úgy nyilatkoztak, hogy bár a fagykárok súlyosak voltak, a védekezési módszereknek – jégháló, szélgépek, tápanyagokkal való megerősítés – köszönhetően sikerült megmenteni a termés egy részét. Ám ez csak pár napig tartott, és a kertészet végül kénytelen volt bejelenteni, hogy az idei szezonban nem tudják folytatni a programot.

Országos probléma helyi következményekkel

A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős: a 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól és a 350-400 ezer tonnás feldolgozóipari kapacitástól is jócskán elmarad az idei termés. Ez nemcsak a termelőket érinti érzékenyen, hanem azokat a családokat is, akik évek óta járnak ki az őszi „Szedd magad” akciókra, hogy betárazzanak télire.

A hajdú-bihari kertészetek minden ősszel várják a családokat, hogy maguk szedhessék le a fákról a zamatos gyümölcsöket. Sokak számára ez nemcsak olcsóbb beszerzési lehetőséget jelentett, hanem közösségi élményt is. Az idei kiesés tehát nem pusztán gazdasági veszteség, hanem egy hagyomány megszakadása is egyben.

Alternatívaként a vásárlók a boltokban és piacokon próbálhatják beszerezni az almát, ám a KSH adatai szerint már júniusban 250 forint fölé kúszott ennek a gyümölcsnek az átlagára, ami éves szinten 32 százalékos drágulást jelent, és őszre további 50-150 forintos emelkedés várható. Ez különösen fájó lehet azoknak, akik megszokták, hogy a „Szedd magad” akciók keretében 200-300 forintért jutottak a friss gyümölcshöz kilogrammonként.