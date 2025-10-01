45 perce
Kiakadtak a hajdú-bihari állatvédők, embertelenül bánt el egy kutyával egy sofőr
A kutyatartás nem való mindenkinek. A hajdú-bihari állatvédőkhöz egy elütött kutyáról tett bejelentést egy szemtanú.
Szerda reggel tette közzé a Facebook-oldalán a Mancsmentő Állatvédő Egyesület. A szerepi telephelyű egyesület arról számolt be, hogy szerda reggel egy autó elütött egy kutyát, a bejelentő látta az esetet. A bejegyzés szerint a kutya a „szokásos” napi körét tette, amikor egy autó elé szaladt, a sofőr továbbment.
Hiába szóltak az állatvédők, szomorú véget ért a történet
A kutyus nem tud lábra állni. Nagyon kedves fiú kutyus, megfogni sosem tudtuk, mert hazament, a gazdáját többször felszólítottuk már, eredménytelenül… a kapu állandóan nyitva, ami miatt most egy ártatlan állat szenved. Mikor értik már meg az emberek, hogy kutyát tartani felelősség, nem való mindenkinek, nem kötelező.
– fakadtak ki a felelőtlen állattartókra. Valamivel később szomorú hírről számoltak be; a kutyus elhunyt. Az ultrahang és a röntgen elkészült, de összeomlott és elment.
Legutóbb a Balmazi Civil Állatvédők egy kutyatámadás kapcsán szólaltak fel:
Brutális kutyatámadás Balmazújvároson, az áldozat a sürgősségin, az állat szökésben
Ajánljuk még:
Tényleg bezár a debreceni zsibi? Már csak idén élvezhetjük a piacot? Utánajártunk!
Friss! A Debreceni Egyetem kutatói szenvedtek csónakbalesetet a Hortobágy-Berettyón, az egyik PhD-hallgatót még mindig keresik! – fotókkal, videóval