Kiakadtak a hajdú-bihari állatvédők, embertelenül bánt el egy kutyával egy sofőr

Szerda reggel tette közzé a Facebook-oldalán a Mancsmentő Állatvédő Egyesület. A szerepi telephelyű egyesület arról számolt be, hogy szerda reggel egy autó elütött egy kutyát, a bejelentő látta az esetet. A bejegyzés szerint a kutya a „szokásos” napi körét tette, amikor egy autó elé szaladt, a sofőr továbbment.

Egy elütött kutyáról érkezett bejelentés az állatvédőkhöz

Forrás: Mancsmentő Állatvédő Egyesület/FB

Hiába szóltak az állatvédők, szomorú véget ért a történet

A kutyus nem tud lábra állni. Nagyon kedves fiú kutyus, megfogni sosem tudtuk, mert hazament, a gazdáját többször felszólítottuk már, eredménytelenül… a kapu állandóan nyitva, ami miatt most egy ártatlan állat szenved. Mikor értik már meg az emberek, hogy kutyát tartani felelősség, nem való mindenkinek, nem kötelező.

– fakadtak ki a felelőtlen állattartókra. Valamivel később szomorú hírről számoltak be; a kutyus elhunyt. Az ultrahang és a röntgen elkészült, de összeomlott és elment.

Legutóbb a Balmazi Civil Állatvédők egy kutyatámadás kapcsán szólaltak fel: