Senki nem tudja, hol van a debreceni szökevény! Már a polgármester is segítséget kér

Címkék#állatkert#debrecen#tarajos sül#eltűnt

Lassan két hete semmi hír sincs róla. Az állatkertből eltűnt egyedet nagy erőkkel keresik továbbra is.

Haon.hu

Továbbra is nagy erőkkel keresik a közel két hete, a Jászberényi Állat- és Növénykertből eltűnt tarajos sült. Mint arról korábban már beszámoltunk, a jászberényi állatkert dolgozói október október 7-én vették észre, hogy nemrégiben, a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt, az állatok pedig eltűntek. Az egyiket sikerült befogni, ám a másik még mindig kóborol valahol. 

Két tarajos sül tűnt el a jászberényi állatkertből
Forrás: Illusztráció / MW-archív

A fejleményekről legutóbb a múlt héten számolt be az állatkert, mint írták, az már biztos, hogy a sült nem lopták el, hanem az állatkerten kívül kószál. A lakosságtól is segítséget kértek, ami eredményre is vezetett, ugyanis a szökevényt a Jászberényből Jászfelsőszentgyörgyre vezető út mellett látták éjjel 23 óra körül. Az észlelésről szóló értesítést másnap reggel kapták a bejelentőktől, a gondozók és az állatorvos a helyszínen meg is találta és azonosította a sül lábnyomait.

Az esettel kapcsolatban már Budai Lóránt, a település polgármestere is megszólalt. Mint azt a közösségi oldalán írta, arra kérnek mindenkit, hogy ha valahol észreveszik a sül jelenlétét, akkor haladéktalanul jelezzék az intézmény telefonszámán, vagy hívják Parély Viktor állatgondozót a 0630/686-5507 számon. 

Fontos, hogy egy percig se várjanak a jelzéssel, mert úgy tűnik, hogy csak az azonnali helyszíni kiszállás hozhat eredményt

– hangsúlyozta a polgármester. 

