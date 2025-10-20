1 órája
Senki nem tudja, hol van a debreceni szökevény! Már a polgármester is segítséget kér
Lassan két hete semmi hír sincs róla. Az állatkertből eltűnt egyedet nagy erőkkel keresik továbbra is.
Továbbra is nagy erőkkel keresik a közel két hete, a Jászberényi Állat- és Növénykertből eltűnt tarajos sült. Mint arról korábban már beszámoltunk, a jászberényi állatkert dolgozói október október 7-én vették észre, hogy nemrégiben, a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt, az állatok pedig eltűntek. Az egyiket sikerült befogni, ám a másik még mindig kóborol valahol.
A fejleményekről legutóbb a múlt héten számolt be az állatkert, mint írták, az már biztos, hogy a sült nem lopták el, hanem az állatkerten kívül kószál. A lakosságtól is segítséget kértek, ami eredményre is vezetett, ugyanis a szökevényt a Jászberényből Jászfelsőszentgyörgyre vezető út mellett látták éjjel 23 óra körül. Az észlelésről szóló értesítést másnap reggel kapták a bejelentőktől, a gondozók és az állatorvos a helyszínen meg is találta és azonosította a sül lábnyomait.
Kalandfilmbe illő hajsza folyik a Debrecenből Jászberénybe került sül után
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az esettel kapcsolatban már Budai Lóránt, a település polgármestere is megszólalt. Mint azt a közösségi oldalán írta, arra kérnek mindenkit, hogy ha valahol észreveszik a sül jelenlétét, akkor haladéktalanul jelezzék az intézmény telefonszámán, vagy hívják Parély Viktor állatgondozót a 0630/686-5507 számon.
Fontos, hogy egy percig se várjanak a jelzéssel, mert úgy tűnik, hogy csak az azonnali helyszíni kiszállás hozhat eredményt
– hangsúlyozta a polgármester.
Ajánljuk még:
Heti 1000 liter pálinkát főz ez a hajdú-bihari férfi – nem is akármilyeneket: simogatják az ízlelőbimbókat! – fotókkal, videókkal