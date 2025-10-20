Senki nem tudja, hol van a debreceni szökevény! Már a polgármester is segítséget kér

Továbbra is nagy erőkkel keresik a közel két hete, a Jászberényi Állat- és Növénykertből eltűnt tarajos sült. Mint arról korábban már beszámoltunk, a jászberényi állatkert dolgozói október október 7-én vették észre, hogy nemrégiben, a debreceni állatkertből hozzájuk érkezett dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt, az állatok pedig eltűntek. Az egyiket sikerült befogni, ám a másik még mindig kóborol valahol.

Két tarajos sül tűnt el a jászberényi állatkertből

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A fejleményekről legutóbb a múlt héten számolt be az állatkert, mint írták, az már biztos, hogy a sült nem lopták el, hanem az állatkerten kívül kószál. A lakosságtól is segítséget kértek, ami eredményre is vezetett, ugyanis a szökevényt a Jászberényből Jászfelsőszentgyörgyre vezető út mellett látták éjjel 23 óra körül. Az észlelésről szóló értesítést másnap reggel kapták a bejelentőktől, a gondozók és az állatorvos a helyszínen meg is találta és azonosította a sül lábnyomait.