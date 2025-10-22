október 22., szerda

Előd névnap

+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Az erdőben bujkált a debreceni szökevény, két hét után találtak rá!

Címkék#állatkert#debrecen#tarajos sül#szökevény

Minden jó, ha jó a vége! A debreceni szökevény végül visszatért az állatkertbe.

Haon.hu

Nemrég számoltunk be arról, hogy két hete a debreceni állatkertből érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A két állat kiszökött a helyéről, míg az egyik sül rövid időn belül megkerült, a másikat hetekig nem találták. Az állatkert a lakosság segítségét is kérte, és a polgárőrök, vadászok is hozzájárultak a kutatáshoz. Kiderült, hogy szerencsére a szökevényt nem ellopták, hanem csak elkóborolt. A hosszas kutatás meghozta gyümölcsét.

A debreceni szökevény végül visszatért az állatkertbe
A debreceni szökevény végül visszatért az állatkertbe
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Visszakerült az állatkertbe a szökevény sül

Az eltűnt dél-afrikai sült tegnap este 22-23 óra között sikeresen megfogták, és biztonságban visszaszállították az állatkertbe – számolt be róla közösségi oldalán kedden a Jászberényi Állat- és Növénykert.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint kiderült, a sül hollétéről egy jászberényi lakos tett bejelentést, aki este 22:00 óra körül a Jászberényből Nagykáta felé vezető kerékpárút mentén, nem messze a Hűtőgépgyári bekötőúttól, a város vége táblánál vette észre az állatot. A bejelentést követően az állatkert vezetője tíz percen belül a helyszínre érkezett fiával, aki szintén vadgazdálkodási és tapasztalt állatkerti gyakorlattal rendelkező szakember.

A sül megriadt egy kerékpárostól, és ekkorra már az út menti sűrű ártéri erdőbe húzódott vissza. Itt megkezdődött a keresés, melyet először hőkamera segítségével folytattak, de a sül utolérését követően erős lámpákkal kiegészülve folytatódott. A nagyon dús vegetációjú erdőben mintegy 45 percnyi nyomkövetés és keresés után, az akkorra már a helyszínre érkezett ápolókkal együtt, sikerült befogni és az állatkertbe szállítani az igencsak megriadt állatot.

– olvasható az állatkert bejegyzésében.

A sül jelentősen lefogyott, de az elsődleges vizsgálatok alapján komolyabb egészségügyi problémát nem tapasztaltunk. Gondozói még az éjszaka során bőséges eleséggel és komfortos környezettel várták vissza a szerencsésen megkerült kóborlót.

A karanténhelyiség zárának megrongálása miatt történt szökés ügyében a rendőrségi vizsgálat jelenleg is folyamatban van; a zárat megrongáló és az állatokat kieresztő személy kiléte és cselekedetének indítéka továbbra is ismeretlen.

A szökevény sülök története itt olvasható:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu