Az erdőben bujkált a debreceni szökevény, két hét után találtak rá!

Nemrég számoltunk be arról, hogy két hete a debreceni állatkertből érkezett két dél-afrikai sül karanténhelyének ajtaja nyitva volt a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A két állat kiszökött a helyéről, míg az egyik sül rövid időn belül megkerült, a másikat hetekig nem találták. Az állatkert a lakosság segítségét is kérte, és a polgárőrök, vadászok is hozzájárultak a kutatáshoz. Kiderült, hogy szerencsére a szökevényt nem ellopták, hanem csak elkóborolt. A hosszas kutatás meghozta gyümölcsét.

A debreceni szökevény végül visszatért az állatkertbe

Visszakerült az állatkertbe a szökevény sül

Az eltűnt dél-afrikai sült tegnap este 22-23 óra között sikeresen megfogták, és biztonságban visszaszállították az állatkertbe – számolt be róla közösségi oldalán kedden a Jászberényi Állat- és Növénykert.

Mint kiderült, a sül hollétéről egy jászberényi lakos tett bejelentést, aki este 22:00 óra körül a Jászberényből Nagykáta felé vezető kerékpárút mentén, nem messze a Hűtőgépgyári bekötőúttól, a város vége táblánál vette észre az állatot. A bejelentést követően az állatkert vezetője tíz percen belül a helyszínre érkezett fiával, aki szintén vadgazdálkodási és tapasztalt állatkerti gyakorlattal rendelkező szakember.

A sül megriadt egy kerékpárostól, és ekkorra már az út menti sűrű ártéri erdőbe húzódott vissza. Itt megkezdődött a keresés, melyet először hőkamera segítségével folytattak, de a sül utolérését követően erős lámpákkal kiegészülve folytatódott. A nagyon dús vegetációjú erdőben mintegy 45 percnyi nyomkövetés és keresés után, az akkorra már a helyszínre érkezett ápolókkal együtt, sikerült befogni és az állatkertbe szállítani az igencsak megriadt állatot.

– olvasható az állatkert bejegyzésében.

A sül jelentősen lefogyott, de az elsődleges vizsgálatok alapján komolyabb egészségügyi problémát nem tapasztaltunk. Gondozói még az éjszaka során bőséges eleséggel és komfortos környezettel várták vissza a szerencsésen megkerült kóborlót.

A karanténhelyiség zárának megrongálása miatt történt szökés ügyében a rendőrségi vizsgálat jelenleg is folyamatban van; a zárat megrongáló és az állatokat kieresztő személy kiléte és cselekedetének indítéka továbbra is ismeretlen.

