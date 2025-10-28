Toborzási hullám indult a debreceni akkumulátorgyárban, több száz új állást kínálnak

A CATL mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben. A beruházás és Debrecen gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezik az év végén: a tervek szerint elindul a próbagyártás a cellagyárban, míg a modulösszeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni – számolt be róla közleményében a vállalat, amely újabb állásokat kínál.

Állások egész sorát kínálja a CATL a helyiek számára

Forrás: CATL

Mint írták, ez a CATL Debrecen negyedik nagyszabású toborzó kampánya a régióban. A vállalat célja, hogy elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében élő munkavállalóknak kínáljon kiemelkedő lehetőséget: a cégnél dolgozók Európa egyik legmodernebb, ipar 4.0 technológiát alkalmazó gyártóüzemében szerezhetnek tudást és szakmai tapasztalatot. A CATL olyan fizikai és szellemi munkát végző szakembereket keres, akik nyitottak az innovációra, és hosszú távon szeretnének egy piacvezető vállalatnál dolgozni.

A kampány elsősorban a Debrecenben és a város 60 kilométeres körzetében élőket célozza, különös tekintettel azokra, akik a termelés, gyártás, minőségbiztosítás vagy logisztika területén szeretnének elhelyezkedni. A vállalat várja mind a diplomás, mind a szakképzett jelentkezőket életkortól és nemtől függetlenül.

A CATL Debrecennél a magyar munkavállalók mellett jelenleg a kezdeti működést támogató kínai szakemberek és más nemzetiségű kollégák is megtalálhatóak. A közeljövőben átmenetileg az anyavállalattól további kínai kollégák érkeznek annak érdekében, hogy a helyiekkel megismertessék a CATL egyedi, innovatív technológiáját, a vállalat stratégiája ugyanakkor egyértelműen a helyi munkaerő bevonására épül.

