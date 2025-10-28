október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állásajánlat

1 órája

Toborzási hullám indult a debreceni akkumulátorgyárban, több száz új állást kínálnak

Címkék#CATL Debrecen#technológia#toborzás#állás#szakember

Újabb toborzó kampányt indít a CATL Debrecen. Több száz állást kínálnak termelési, gyártási, minőségbiztosítási, valamint logisztikai munkakörökben, céljuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben a helyieket, és a környező településeken élőket alkalmazzák.

Haon.hu

A CATL mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben. A beruházás és Debrecen gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezik az év végén: a tervek szerint elindul a próbagyártás a cellagyárban, míg a modulösszeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni – számolt be róla közleményében a vállalat, amely újabb állásokat kínál.

Állások egész sorát kínálja a CATL a helyiek számára
Állások egész sorát kínálja a CATL a helyiek számára
Forrás: CATL

Mint írták, ez a CATL Debrecen negyedik nagyszabású toborzó kampánya a régióban. A vállalat célja, hogy elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében élő munkavállalóknak kínáljon kiemelkedő lehetőséget: a cégnél dolgozók Európa egyik legmodernebb, ipar 4.0 technológiát alkalmazó gyártóüzemében szerezhetnek tudást és szakmai tapasztalatot. A CATL olyan fizikai és szellemi munkát végző szakembereket keres, akik nyitottak az innovációra, és hosszú távon szeretnének egy piacvezető vállalatnál dolgozni.

A kampány elsősorban a Debrecenben és a város 60 kilométeres körzetében élőket célozza, különös tekintettel azokra, akik a termelés, gyártás, minőségbiztosítás vagy logisztika területén szeretnének elhelyezkedni. A vállalat várja mind a diplomás, mind a szakképzett jelentkezőket életkortól és nemtől függetlenül.

A CATL Debrecennél a magyar munkavállalók mellett jelenleg a kezdeti működést támogató kínai szakemberek és más nemzetiségű kollégák is megtalálhatóak. A közeljövőben átmenetileg az anyavállalattól további kínai kollégák érkeznek annak érdekében, hogy a helyiekkel megismertessék a CATL egyedi, innovatív technológiáját, a vállalat stratégiája ugyanakkor egyértelműen a helyi munkaerő bevonására épül.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu