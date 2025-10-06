Óriási akciókkal, extra kuponokkal nyit meg a héten az új Aldi Debrecenben

A hetedik üzlete nyílik meg a cívisvárosban a német kereskedelmi áruházláncnak. Sokáig csak találgatások mentek, hogy min dolgoznak a Zsibi közelében, néhány hete már egyértelművé vált, hogy új Aldi nyílik. A Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek, itt épült új Aldi Debrecenben. Szeptember végén még csak annyit lehetett tudni, hogy októberben lesz a nyitás, most azonban már megvan a pontos időpont, héten már kitárul a vásárlók előtt a fotocellás ajtó – és még nyitási akcióval is készül az üzlet.

Nyitási akcióval vár az új Aldi Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Kuponokkal várja a vásárlókat az Aldi Debrecenben

Az Aldi oldalán elérhető akciós újságból kiderül, október 9-én, csütörtökön 7 órakor nyit meg a Vágóhíd utcai üzlet. Erre a napra különleges kuponnal is készülnek.

Látogasson el hozzánk a nyitás napján, és mi 4 darab, egyenként 2 000 Ft értékű kuponnal várjuk. A kuponokat kizárólag a Debrecen, Vágóhíd utca 7. szám alatti új üzletünkben lehet beváltani, október 13. és november 9. között, legalább 15 000 Ft értékű vásárlás esetén – olvasható a szórólap utolsó oldalán.

A nyitás napján további kóstolóval is készülnek, és különböző kedvezményeket is adnak egyes termékekre.