Ingatlanpiac

53 perce

Megtorpant az albérletpiac Debrecenben? Évek óta nem látott változást mutatnak a számok

A KSH–ingatlan.com legfrissebb adatai szerint országosan és Debrecenben is mérséklődtek a lakásbérleti árak szeptemberben.

Haon.hu

Megtorpant az albérletpiac: országos szinten 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb jelentéséből. Ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020 végén, a koronavírus-járvány idején volt példa. A szakértők szerint a változás mögött az Otthon Start Program állhat, amely jelentősen élénkítette az adásvételi piacot, viszont visszavetette a bérleti keresletet.

Évek óta nem látott csökkenés figyelhető meg az albérletpiacon
Fotó: Pesti Tamás / Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Albérletpiac: Debrecenben és környékén az egyik legnagyobb a csökkenés

Az adatok alapján az észak-alföldi régióban – ide tartozik Debrecen is – több mint 2 százalékkal estek vissza a bérleti díjak, ami az egyik legnagyobb csökkenés az országban.

Debrecenben a kiadó lakások átlagos bérleti díja 230 ezer forint, ami 10 ezer forinttal alacsonyabb, mint az albérletszezon kezdetén, július végén volt. A város ezzel az ország második legdrágább albérletpiaca Budapest után, de a jelenlegi trendek alapján a cívisvárosban is érzékelhetően enyhül a kereslet.

Az adatok alapján  az észak-alföldi régióban több mint 2 százalékkal estek vissza a bérleti díjak
Forrás: ingatlan.com

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a bérbeadók most pénzügyileg is jobban járnak, ha néhány ezer forinttal mérséklik az árakat, mint ha üresen áll a lakásuk. 

A mostani helyzet sok tekintetben hasonlít a járvány idején tapasztaltakhoz: a bérlők és bérbeadók is gyorsan reagálnak egymás lépéseire, az árérzékenység határozza meg a piac mozgását.

 – tette hozzá.

Az ingatlan.com statisztikái szerint a debreceni albérletpiac bérleti díjai így is jóval az országos átlag fölött mozognak, hiszen a legtöbb vidéki városban 160–180 ezer forint között alakul az átlag.

A szakértők arra számítanak, hogy a mostani visszaesés átmeneti lehet, és az év végéig új egyensúly alakulhat ki a bérleti piacon, ahol az árak stabilizálódnak, a kínálat pedig ismét növekedésnek indul.

