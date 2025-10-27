Nagy munkába fogtak a Kossuth téren, már épül a tél egyik legnagyobb durranása! – fotókkal!

Úgy néz ki, idén kicsit korábban beköszönt az adventi időszak, hétfőn ugyanis megkezdték a debreceni jégpálya építését a Kossuth téren. A korcsolyázás szerelmeseit idén is várja majd az adventi jégpálya, a kezdeményezés eddig minden korábbi évben hatalmas sikert aratott a látogatók körében.

Épül az adventi jégpálya Debrecenben, nagy munkába fogtak a Kossuth téren

Forrás: Batta Gergő

Az adventi jégpálya az ünnepi időszak talán leginkább várt eleme a cívisvárosban, a korábbi években több mint 30 ezren éltek a korcsolyázás lehetőségével. Mivel a helyszínen kölcsönzésre is van lehetőség, így tényleg bárki beszállhatott a ringbe, aki kedvet kapott hozzá, a látogatók változó intenzitással, de jóformán egész nap rótták rajta a köröket.