Nagy munkába fogtak a Kossuth téren, már épül a tél egyik legnagyobb durranása! – fotókkal!
Hétfő délután kezdődtek a munkálatok. Évről-évre tízezreket vonz az adventi jégpálya, miközben felejthetetlen hangulatot kölcsönöz a vásárnak.
Úgy néz ki, idén kicsit korábban beköszönt az adventi időszak, hétfőn ugyanis megkezdték a debreceni jégpálya építését a Kossuth téren. A korcsolyázás szerelmeseit idén is várja majd az adventi jégpálya, a kezdeményezés eddig minden korábbi évben hatalmas sikert aratott a látogatók körében.
Épül az adventi jégpálya, kezdődhet a korcsolyázás Debrecenben!
Az adventi jégpálya az ünnepi időszak talán leginkább várt eleme a cívisvárosban, a korábbi években több mint 30 ezren éltek a korcsolyázás lehetőségével. Mivel a helyszínen kölcsönzésre is van lehetőség, így tényleg bárki beszállhatott a ringbe, aki kedvet kapott hozzá, a látogatók változó intenzitással, de jóformán egész nap rótták rajta a köröket.
Elkezdődött az adventi jégpálya építése DebrecenbenFotók: Batta Gergő
Ha esetleg a képeket látva valaki máris kedvet kapott volna, tavaly az alábbi feltételek mellett működött az adventi jégpálya a Kossuth téren, ezek idén is jó támpontot adhatnak a tervezéshez:
- A nyitvatartás minden nap 8:00-tól 20:00-ig alakult
- 8:00-14:00 között előzetesen regisztrált csoportok használhatták
- 14:00-tól 20:00-ig a pálya mindenki számára nyitva állt
Az előzetesen regisztrált debreceni iskolás csoportok számára a jégpálya használata szintén ingyenes volt. Amint ismertek lesznek az idei nyitás részletei, azokról külön cikkben számolunk be.
