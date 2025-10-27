október 27., hétfő

Debreceni Advent 2025

2 órája

Nagy munkába fogtak a Kossuth téren, már épül a tél egyik legnagyobb durranása! – fotókkal!

Címkék#debrecen#Kossuth téren#jégpálya

Hétfő délután kezdődtek a munkálatok. Évről-évre tízezreket vonz az adventi jégpálya, miközben felejthetetlen hangulatot kölcsönöz a vásárnak.

Haon.hu

Úgy néz ki, idén kicsit korábban beköszönt az adventi időszak, hétfőn ugyanis megkezdték a debreceni jégpálya építését a Kossuth téren. A korcsolyázás szerelmeseit idén is várja majd az adventi jégpálya, a kezdeményezés eddig minden korábbi évben hatalmas sikert aratott a látogatók körében.

Épül az adventi jégpálya Debrecenben, nagy munkába fogtak a Kossuth téren
Épül az adventi jégpálya Debrecenben, nagy munkába fogtak a Kossuth téren
Forrás: Batta Gergő

Épül az adventi jégpálya, kezdődhet a korcsolyázás Debrecenben!

Az adventi jégpálya az ünnepi időszak talán leginkább várt eleme a cívisvárosban, a korábbi években több mint 30 ezren éltek a korcsolyázás lehetőségével. Mivel a helyszínen kölcsönzésre is van lehetőség, így tényleg bárki beszállhatott a ringbe, aki kedvet kapott hozzá, a látogatók változó intenzitással, de jóformán egész nap rótták rajta a köröket. 

Elkezdődött az adventi jégpálya építése Debrecenben

Fotók: Batta Gergő

Ha esetleg a képeket látva valaki máris kedvet kapott volna, tavaly az alábbi feltételek mellett működött az adventi jégpálya a Kossuth téren, ezek idén is jó támpontot adhatnak a tervezéshez:

  • A nyitvatartás minden nap 8:00-tól 20:00-ig alakult
  • 8:00-14:00 között előzetesen regisztrált csoportok használhatták
  • 14:00-tól 20:00-ig a pálya mindenki számára nyitva állt

Az előzetesen regisztrált debreceni iskolás csoportok számára a jégpálya használata szintén ingyenes volt. Amint ismertek lesznek az idei nyitás részletei, azokról külön cikkben számolunk be.

Ajánljuk még:

 

