Advent

1 órája

Javában tart az ősz, de megjelentek az adventi időszak első jelei Debrecenben– fotókkal, videóval

Címkék#Debrecen#advent#karácsony#ünnepség

Erre talán még sokan nem számítottak. Az adventi időszak első hírnökei már megjelentek Debrecen belvárosában.

Haon.hu

Bár még október közepe van, még javában tart az ősz, szerdán különös dologra lehettek figyelmesek azok, akik Debrecen belvárosában sétáltak. Ugyan advent első vasárnapja november 30-án van, elkezdődtek a karácsonyt megelőző időszakhoz tartozó előszületek.

Már rakják fel az adventi díszkivilágításhoz az égősorokat
Már rakják fel az adventi díszkivilágításhoz az égősorokat
Forrás: Batta Gergő

Debrecen belvárosának több pontján is elkezdték felrakni a díszkivilágításhoz tartozó égősorokat, így már biztos, idén is csodás fényárban úszik majd a cívisváros az ünnepi időszakban. 

Elkezdték felrakni az adventi díszeket Debrecenben

Fotók: Batta Gergő

A fények valószínűleg idén is advent első vasárnapján, a városi ünnepség keretein belül gyúlnak majd fel. 

