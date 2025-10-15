Advent
Javában tart az ősz, de megjelentek az adventi időszak első jelei Debrecenben– fotókkal, videóval
Erre talán még sokan nem számítottak. Az adventi időszak első hírnökei már megjelentek Debrecen belvárosában.
Bár még október közepe van, még javában tart az ősz, szerdán különös dologra lehettek figyelmesek azok, akik Debrecen belvárosában sétáltak. Ugyan advent első vasárnapja november 30-án van, elkezdődtek a karácsonyt megelőző időszakhoz tartozó előszületek.
Debrecen belvárosának több pontján is elkezdték felrakni a díszkivilágításhoz tartozó égősorokat, így már biztos, idén is csodás fényárban úszik majd a cívisváros az ünnepi időszakban.
Elkezdték felrakni az adventi díszeket DebrecenbenFotók: Batta Gergő
A fények valószínűleg idén is advent első vasárnapján, a városi ünnepség keretein belül gyúlnak majd fel.
