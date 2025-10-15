Javában tart az ősz, de megjelentek az adventi időszak első jelei Debrecenben– fotókkal, videóval

Bár még október közepe van, még javában tart az ősz, szerdán különös dologra lehettek figyelmesek azok, akik Debrecen belvárosában sétáltak. Ugyan advent első vasárnapja november 30-án van, elkezdődtek a karácsonyt megelőző időszakhoz tartozó előszületek.

Már rakják fel az adventi díszkivilágításhoz az égősorokat

Forrás: Batta Gergő

Debrecen belvárosának több pontján is elkezdték felrakni a díszkivilágításhoz tartozó égősorokat, így már biztos, idén is csodás fényárban úszik majd a cívisváros az ünnepi időszakban.