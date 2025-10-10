október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

2 órája

Megható példát mutattak a debreceni gimnazisták

Címkék#adománygűjtés#Debrecen#adomány#összefogás

A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum 13. D osztálya bebizonyította, hogy az összefogás és a szeretet valóban csodákra képes.

Haon.hu

A debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákjai ismét példát mutattak emberségből és közösségi szellemből. A 13. D osztály tanulói adománygyűjtést szerveztek, majd az összegyűjtött rengeteg hasznos ajándékkal ellátogattak a Böszörményi úti fogyatékkal élők otthonába, hogy örömet szerezzenek az ott élő gyermekeknek – olvasható a gimnázium közösségi-oldalán.

Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákjai adománygyűjtést szerveztek
A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákjai adománygyűjtést szerveztek
Forrás: Szent László Görögkatolikus Gimnázium / Facebook

Az adománygyűjtés nemcsak segítség, de remek példamutatás is

A fiatalok kezdeményezése nemcsak a gyerekek napját tette szebbé, hanem azt is megmutatta, hogy az önzetlenség, a szeretet és a hit hogyan kovácsolhat egy igazi, egymásért cselekvő közösséget.

Az iskola büszkén számolt be tanulói akciójáról, hangsúlyozva: a 13. D osztály diákjai remek példát mutattak mindenkinek az összefogás erejéről, a segítésről és a hivatástudatról.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu