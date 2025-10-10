Megható példát mutattak a debreceni gimnazisták

A debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákjai ismét példát mutattak emberségből és közösségi szellemből. A 13. D osztály tanulói adománygyűjtést szerveztek, majd az összegyűjtött rengeteg hasznos ajándékkal ellátogattak a Böszörményi úti fogyatékkal élők otthonába, hogy örömet szerezzenek az ott élő gyermekeknek – olvasható a gimnázium közösségi-oldalán.

A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum diákjai adománygyűjtést szerveztek

Forrás: Szent László Görögkatolikus Gimnázium / Facebook

Az adománygyűjtés nemcsak segítség, de remek példamutatás is

A fiatalok kezdeményezése nemcsak a gyerekek napját tette szebbé, hanem azt is megmutatta, hogy az önzetlenség, a szeretet és a hit hogyan kovácsolhat egy igazi, egymásért cselekvő közösséget.

Az iskola büszkén számolt be tanulói akciójáról, hangsúlyozva: a 13. D osztály diákjai remek példát mutattak mindenkinek az összefogás erejéről, a segítésről és a hivatástudatról.

