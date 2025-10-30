október 30., csütörtök

Alfonz névnap

19°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Környezetvédelem

2 órája

A Zöld Kódex intézkedéseiről egyeztettek

Címkék#Európa Zöld Főváros#Future of Debrecen Jövőműhely#Balázs Ákos

Haon.hu
A Zöld Kódex intézkedéseiről egyeztettek

A Zöld Kódex intézkedéseiről egyeztettek

Forrás: Balázs Ákos/Facebook

„Az Európa Zöld Fővárosa pályázat nem cél, hanem egy állomás Debrecen zöld ügyeiben, dolgozunk tovább, megvalósítjuk a Zöld Kódex intézkedéseit” – olvasható Balázs Ákos alpolgármester Facebook-oldalán. „A Future of Debrecen Jövőműhely keretein belül beszélgettünk a pályázatról, a jövőbeli kihívásokról, és az előttünk álló feladatokról. A Jövőműhelynek fontos szerepe, hogy beszélgetünk arról, hogyan tudjuk ezt a várost szebbé és élhetőbbé tenni” – írta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu